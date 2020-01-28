Футболисты, совершившие невероятный прорыв за последние 5 лет. Они стали звёздами АПЛ

Прогресс футболиста — дело интересное. Некоторые всю карьеру играют на одном уровне, другие напротив — с каждым годом растут. Поговорим об игроках, совершивших невероятный прорыв в карьере за последние пять лет. Сейчас они являются звёздами своих клубов в АПЛ.

Эдерсон Мораес



Нынешний клуб: «Манчестер Сити»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 40 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 70 млн евро

Фото: Getty Images

Эдерсон Мораес начинал свой футбольный путь в академии «Сан-Паулу», но уже через год оказался в структуре «Бенфики», которая заприметила будущую звезду в юном возрасте. После двух лет в академии «Бенфики» Эдерсон ушёл в свободное плавание, подписав контракт с португальским клубом из второго дивизиона «Рибейрао».



Впечатляющая игра бразильского вратаря вызвала заинтересованность его персоной у клубов высшей лиги.



В 2012 году Эдерсон подписал контракт с клубом «Риу Ави». Первый сезон бразилец просидел в запасе, так как основным голкипером команды был Ян Облак. А вот следующие два года стали для Эдерсона возможностью показать себя с лучшей стороны. Бразилец этим шансом воспользовался сполна.



1 июля 2015 года его выкупает «Бенфика» за 500 тыс. евро — так он вернулся в клуб, за который выступал в академии. В команду он пришёл вторым вратарём, первым был легендарный Жулио Сезар. Эдерсон ждал своего часа на скамейке. И вот когда Сезар получил травму, юный бразилец получил шанс закрепиться в основе. Уже в следующем сезоне Эдерсон стал первым номером команды.



В 2017 году Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатил около 40 млн евро, что стало рекордной суммой за голкипера.



Вот уже третий сезон бразилец уверенно выступает в Манчестере, являясь основным голкипером чемпиона Англии. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал дважды чемпионом страны, обладателем кубка, дважды обладателем кубка английской футбольной лиги и дважды обладателем суперкубка.



Бразилец регулярно вызывается в сборную своей страны.

Гарри Магуайр



Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 87 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 70 млн евро

Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Гарри Магуайр начинал своё футбольное будущее в академии «Шеффилда», дорос до основного состава, а в сезоне-2011/2012 стал основным защитником родной команды. За четыре сезона в «Шеффилде» он провёл более 130 матчей. Уверенная игра центрального защитника начала привлекать интерес со стороны других клубов.



Летом 2014 года английский защитник перешёл в «Халл Сити» за 3 млн евро. В первом сезоне за новый клуб Гарри не смог закрепиться в основе, поэтому был отдан в аренду в английский «Уиган». Пока Магуайр помогал своему новому клубу в аренде, «Халл» вылетел из АПЛ. В следующем сезоне Магуайр стал основным защитником «Халла», проведя 33 матча на поле, и помог клубу вернуться в высший дивизион. Сезон-2016/2017 стал для Гарри лучшим в карьере, его стабильная игра помогла клубу одержать много важных побед, а в конце сезона он был признан его лучшим игроком.



В 2017 году Магуайр перешёл в «Лестер» за 13,5 млн евро. Он провёл 38 матчей сезон, считался одним из лучших защитников в АПЛ. Позже его признали лучшим игроком сезона-2017/2018 в составе «Лестера».



Надёжный центральный защитник — большая роскошь для любого клуба, поэтому «Манчестер Юнайтед» поставил целью номер один заполучить английского защитника в прошлом году. Манкунианцы осуществили трансфер: Магуайр перешёл из «Лестера» за 87 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.



В нынешнем сезоне АПЛ защитник провёл 24 матча за «дьяволов», забитыми мячами не отметился, зато получил две жёлтые карточки.



Теперь Магуайр — основной защитник сборной Англии. Вместе со сборной Гарри участвовал в чемпионате мира в России.



Н’Голо Канте



Нынешний клуб: «Челси»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 35 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 100 млн евро

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Канте начинал карьеру в пригороде Парижа в городе Сюрен. В 2010 году подписал контракт с клубом «Булонь», но толком за него не выступал. В сезоне-2012/2013 начал выходить на поле, когда команда уже вылетела в третий по силе дивизион во Франции.



В 2013 году Канте подписывает «Кан», выступающий в Лиге 2. Французский полузащитник стал основным игроком клуба, вместе с которым Н’Голо вышел в Лигу 1.



В августе 2015 года Канте переходит в английский «Лестер» за 9 млн евро. Француз стал открытием чемпионата, как и весь «Лестер», сенсационно став чемпионом в 2016 году.



В июле 2016 года Н’Голо Канте перебрался в «Челси» за 35 млн евро. Вместе с «аристократами» француз стал чемпионом АПЛ во второй раз подряд. Канте был признан лучшим игроком сезона по версии журналистов.



Французский опорник все эти годы выступает на высочайшем уровне. Трудно представить нынешний «Челси» без этого мастера отбора в центре поля. Каждый год ходят слухи относительно будущего Канте, но Н’Голо всё ещё с синими, что не может не радовать поклонников. А ещё вместе со сборной Франции Канте стал победителем чемпионата мира в России в 2018 году.



Вирджил ван Дейк



Нынешний клуб: «Ливерпуль»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 84 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 100 млн евро

Фото: Daniel Chesterton/Offside/Offside via Getty Images

Вирджил ван Дейк начал футбольную карьеру в академии «Виллем II», но позже перешёл в структуру «Гронингена». В 2010 году молодого голландца начали подтягивать к основе, а уже через год он стал основным защитником команды. За два сезона на взрослом уровне Вирджил отыграл за «Гронинген» 67 матчей. Уверенную игру защитника не могли обойти стороной скауты ведущих клубов.

В 2013 году «Селтик» провернул трансфер ВВД, заплатив «Гронингену» 2,75 млн евро. Молодой защитник без лишней суеты вошёл в новый для себя чемпионат, и с этим трансфером шотландцы не прогадали. Ван Дейк был признан лучшим игроком в первый же сезон. Следующий год голландец провёл на высочайшем уровне, трансфер в более статусный клуб был неизбежен.



В 2015 году Вирджил перебрался в АПЛ, а именно в «Саутгемптон». «Святые» заплатили за трансфер голландца 15 млн евро. Ван Дейк стал лидером команды, продолжая показывать стабильно высокий результат, чем заинтересовал другой английский клуб — «Ливерпуль».



В зимнее трансферное окно 2018 года клубы оформили трансфер. «Ливерпуль» заплатил за ван Дейка почти 85 млн евро. С первых же матчей Вирджил показал всем, почему за него стоит платить такие деньги. Голландец забивал важные мячи, ложился под любой мяч, не давал обыгрывать себя один в один. ВВБ стал по-настоящему новым лидером команды Клоппа.



Вместе с «Ливерпулем» Вирджил стал победителем Лиги чемпионов в прошлом году. Его вклад в эту победу был колоссален.



Ван Дейк является лидером не только своего клуба, но и сборной. Вместе с командой Нидерландов Вирджил завоевал серебро Лиги наций в марте прошлого года и уверенно вышел из группы на отборе к Евро-2020.



Вирджил удостоился приза лучшему футболисту года в Европе от УЕФА, а также был номинирован на звание лучшего футболиста сезона. Но «Золотой мяч» голландец получить не смог, проиграв в голосовании Лионелю Месси.



Садио Мане



Нынешний клуб: «Ливерпуль»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 41 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 150 млн евро

Фото: Michael Regan/Getty Images

Садио Мане свои первые шаги в футболе начинал в академии «Женерасьон Фут», что находится в Дакаре. Уже через пару лет его заметили скауты французского «Метца», которые и увезли юного Мане в Европу. В 17 лет он был основным бомбардиром молодёжного состава. Мане дорос до основы и даже успел забить два мяча, прежде чем покинуть клуб.



В 2012 году Садио переходит в «Ред Булл Зальцбург» за 4 млн евро. Следующие два сезона Мане будет движком и мотором команды. За этот период Садио стал одним из ключевых игроков клуба, забив 29 мячей. Вместе с командой стал чемпионом страны и обладателем кубка.



В 2014 году Мане переходит в английский «Саутгемптон». Сенегалец продолжает показывать отличную игру и радовать уже новых болельщиков. Всего за два сезона он стал одним из лучших игроков команды, а топ-клубы выстраивались в очередь за талантливым африканским игроком. За 67 игр в составе «святых» Мане поразил ворота соперника 21 раз.



1 июля 2016 года Садио Мане подписал контракт с «Ливерпулем». Юрген Клопп очень хотел видеть сенегальца в своём состава, именно он настоял на покупке полузащитника.

За «Ливерпуль» Мане выступает уже четвёртый сезон. За красных он провёл более 100 матчей, забив 66 мячей. Трудно представить сегодняшнюю команду Клоппа без атакующей троицы Мане — Фирмино — Салах. Участники этого трио идеально дополняют друг друга, показывая сумасшедший футбол в последние годы.



Вместе с «Ливерпулем» Мане стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.



Сейчас «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ с приличным отрывом от преследователей. Долгожданное золото совсем близко.



Мане регулярно вызывается в сборную «Сенегала», неоднократно участвовал в Кубке африканских наций.



Садио Мане стал лучшим африканским игроком 2019 года.



Мохаммед Салах



Нынешний клуб: «Ливерпуль»



Сумма трансфера из предыдущего клуба: 42 млн евро



Стоимость игрока сейчас: 150 млн евро

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Мохаммед Салах — воспитанник академии египетского клуба «Мокавлун» (в будущем «Эраб Контракторс»). Дорос до взрослой команды, за которую дебютировал в 2010 году. Уже через год стал основным игроком родного клуба. Своей игрой египтянин заинтересовал многие клубы, попав шорт-лист команд из разных уголков мира, но самым расторопным оказался «Базель».



В 2012-м Салах подписывает контракт со швейцарским «Базелем». Мохаммед быстро завоевал доверие тренера, став основным игроком уже в первый год пребывания в Европе. За «Базель» он отыграет всего полтора сезона, успев забить девять мячей. Вместе с клубом он стал чемпионом страны.



В январе 2014-го талантливый египтянин переходит в английский «Челси». Период карьеры в Англии можно назвать провалом для Салаха. За целый год он сыграл всего в 13 играх, в основном, выходя на замены, смог забить два мяча. Атакующему полузащитнику нужна была практика, поэтому он ушёл в аренду.



Среди претендентов на Мо Салаха был московский «Спартак», но трансфер осуществить не удалось. Вот как это прокомментирует спустя шесть лет Валерий Карпин (именно он возглавлял клуб в конце 2014 года):



«Салаху не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе».



Салаха подписывает итальянская «Фиорентина» до конца сезона-2015/2016. Дела в Италии пошли куда лучше, за «фиалок» он отыграл 16 матчей, забил шесть голов. Аренда закончилась, но игроков у «аристократов» было достаточно, никто не мог пообещать Мохаммеду выход на поле, египтянину пришлось снова уехать в аренду.



Летом 2015 года Мо Салаха подписывает другой итальянский клуб — «Рома». Итальянцы взяли игрока с последующим правом выкупа, которым воспользовались в конце сезона. Стоимость Салаха составила 15 млн евро. Следующие два года Салах отыграет на высочайшем уровне.

Доверие тренера, поддержка партнёров, любовь фанатов — всё это было у египтянина. За два сезона он провёл за «Рому» больше 60 матчей, забил 29 мячей.



Летом 2017 года «Ливерпуль» подписывает контракт с Мохаммедом Салахом. Сумма трансфера — 42 млн евро. Салах идеально вписался в состав Клоппа. Уже в первый сезон он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забил 32 мяча за 36 игр. Фантастика. Успех Мо Салаха был оценён по достоинству, он стал лучшим игроком сезона в чемпионате. Следующий сезон АПЛ Салах также проведёт на высочайшем уровне, забитых мячей стало меньше, но и это не помешало стать лучшим бомбардиром чемпионата. Вместе с Мане и Обамеянгом они поразили ворота соперника по 22 раза.



С «Ливерпулем» Мохаммед Салах стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.



Мо Салаха можно назвать олицетворением сборной Египта. Трофеев Салах добиться со своей родной страной не смог (больших звёзд там попросту нет), но он чуть ли не в одиночку сначала довёл Египет до финала Кубка африканских наций в 2017 году, а потом вывел свою сборную на ЧМ-2018 в России.



Египтянин дважды признавался футболистов года в Африке.