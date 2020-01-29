У «Монако» всё плохо. Команда Головина вылетела из Кубка Франции

Российский полузащитник был хорош, но в конце игры не справился с эмоциями.

До игры с «Сент-Этьеном» в новом году с новым тренером монегаски оставляли о себе неоднозначное впечатление. Вроде бы, команда Морено с лёгкостью добралась до 1/8 финала Кубка Франции и дала бой «ПСЖ» в Лиге 1. Причём, в каждой из этих встреч «Монако» демонстрировал по-настоящему яркую игру.

Однако в то же время результаты монегасков в чемпионате были удручающими: одно очко в трёх матчах чемпионата и два безнадёжных поражения — от того же «ПСЖ» во второй игре и конкурента в борьбе за середину таблицы «Страсбурга».

Встреча 1/8 финала стала для «Монако» третьей за 8 дней. Так что, исправляться за неудачные результаты команде Морено пришлось на фоне усталости и серьёзной физической нагрузки.

Ротация от Морено

Для того, чтобы позволить некоторым футболистам монегасков отдохнуть, главный тренер был вынужден прибегнуть к ротации. В стартовый состав «Монако» не попали Фабрегас, Глик и Марипан. Другой лидер клуба Тьемуэ Бакайоко пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

В итоге с первой минуты встречи пару центральных защитников составляли Бадьяшиль и Жемерсон, а в центре поля вместе с Головиным трудились Жорже и Адриен Силва.

Беззубая атака «Монако»

Старт матча в Монако прошёл с преимуществом хозяев. Монегаски взяли мяч под контроль и стали упорно осаждать ворота соперника, активно используя фланги. Впрочем, ни к чему, кроме серии угловых, атаки команды Морено не привели. Гости надёжно действовали в обороне, да и монегаски не предлагали им неразрешимых задач. Хозяевам не хватало скорости, движения и креатива в нападении. Они действовали порой чересчур топорно и злоупотребляли бесхитростными фланговыми атаками.

«Сент-Этьен» поймал монегасков на контратаке

Разбавляли унылую возню хозяев у чужих ворот лишь редкие, но опасные контрвыпады футболистов «Сент-Этьена». В одной из таких атак гости, как раз открыли счёт. На 25-й минуте у «Монако» провалился левый фланг обороны, Онора ворвался в свободную зону, а затем сделал подачу в чужую штрафную. Там в одно касание передачу замкнул Буанга, послав мяч прямо под Бенжаменом Лекомом.

Хозяева проснулись к концу тайма

Пропущенный гол пошёл хозяевам на пользу. К концу тайма монегаски стали чаще использовать вертикальные передачи и развивать атаки через центр поля. В результате «Монако», наконец, начал наносить удары по воротам. Особенно опасными получились выстрел Силвы со штрафного, который парировал Рюффье, а также удар Бен-Йеддера прямо во вратаря после выхода один на один.

Особенно активным у монегасков в тот период игры был Александр Головин. Российский полузащитник частенько бил издали по воротам соперника, отдавал обостряющие передачи и иногда отбирал мячи. Первый удар в створ на 38-й минуте монегаски смогли нанести именно благодаря Головину. Неподалеку от чужой штрафной Александр обыграл защитника, спровоцировав его на фол, и заработал штрафной.

«Монако» опять взялся за старое. Команда Головина проиграла дома при отвратительной игре Полузащитник сборной России сыграл неплохо, но точно не захочет вспоминать матч со «Страсбургом».

Невзрачный второй тайм и «горчичник» Головина

После перерыва ситуация на поле поразительно напоминала развитие событий в начале первого тайма. «Монако» безнадёжно пытался взломать оборону гостей, а «Сент-Этьен» оборонялся едва ли не всей командой, лишь изредка убегая в контратаки. Борьбы на газоне стадиона «Луи II» стало гораздо больше, а голевые моменты практически перестали возникать.

При этом Роберт Морено вмешался в ход игры слишком поздно. Первую замену испанский тренер сделал лишь на 73-й минуте. Вместо Загре он выпустил Йоветича, а вскоре заменил Агилара на Фабрегаса. Вышедшие футболисты, несомненно, усилили игру монегасков — мяч у хозяев, наконец, начал лучше «ходить» на подступах штрафной. Головин, Фабрегас, Силва и Йоветич отлично взаимодействовали и создавали моменты друг для друга и для партнёров. Но, к сожалению для поклонников «Монако», ни один из них так и не увенчался голом.

А в добавленное время раздосадованный от результата своей команды Головин ещё и схлопотал жёлтую карточку на ровном месте. Разозлившись на Амума за то, что тот отбросил мяч подальше в аут, Александр свалил полузащитника с ног и мигом был наказан.

Так бесславно «Монако» потерпел уже третье поражение при Морено и вылетел из Кубка Франции. Кажется, что отставку испанца скоро начнут обсуждать.