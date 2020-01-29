Кокорин – раб. Ему лучше сбежать из России

Сделки между Миллером и Ротенбергом в нашей стране просто так не срываются.

Мы точно не знаем, почему Александр Кокорин отказался от аренды из «Зенита» в «Сочи», где не только играл бы футбол, но и был бы устроен в сборную на Евро-2020. Мы понятия не имеем, реально ли его отдали без спроса, как вещь.

А ведь Кокорин – ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.

Мы даже не отрицаем умысла самого футболиста по смене посттюремных петербургских грошей на жирный контракт в другом клубе. В голову футболисту вообще не залезешь, а уж тем более – Кокоринскую. Но зато мы уверены в другом: Александр Кокорин в России – раб. И если он о жаждет свободы, то должен бежать из страны.

Почему он раб

1. Александр Кокорин, при всем уважении к таланту — футболист, забивший за свою 12-летнюю карьеру не намного больше мячей, чем 19-летний норвежец Эрлинг Холланд за два сезона. 96 голов на уровне РПЛ и 0 чемпионских титулов (разве золото дают за сезон в тюрьме и 80 минут на поле?) — показатель посредственности.

2. Все это время житель бедной страны Александр Кокорин получал умопомрачительные деньги от госкомпаний – «Газпрома» (4 млн евро. в год) и бизнес-структур Ротенбергов (5 млн евро.), что превышает среднюю зарплату по стране больше, чем в 1 000 раз.

3. Его заработки не связаны с прибылью клубов. Наоборот, «Динамо», и «Анжи» после закупок меняли вектор развития и вылетали в первый дивизион.

4. Его деньги не имеют отношения к привлекательности лиги. Права на показ РПЛ продаются дешевле, чем на полуколхозный чемпионат Румынии.

Что именно не так с Прядкиным. Объясняем, что может смущать РФС Немножко о человеке, за которого единогласно голосуют 16 клубов РПЛ.

5. Его благополучие не имеет общего с развитием футбола в стране. И дело даже не в том, что в огромной северной стране манежей меньше, чем в крохотной Исландии. Просто даже летом бОльшая часть наших людей играет не в мяч, а месит грязь с камнями на однажды убитых, но не попавших в рай стадионах.

6. Так что хозяева Кокорина в России – это не болельщики, не агенты, не тренер и не он сам, а создатели системы. И очень странно, если работящий и действительно чего добившийся по жизни Саша не понимает, откуда у него взялось такое благополучие.

Что «Зениту» и «Сочи» вообще нужно от Кокорина?

Чаще всего называется версия, что кто-то там, наверху, принял решение, что человек, ударивший стулом орденоносца Дениса Пака – больше никогда не будет играть в Петербурге. Но слух этот слишком кровожаден и противоречив, чтобы в него верить. Куда понятнее вторая, игровая версия.



Другой орденоносец Борис Ротенберг очень хочет сохранить в премьер-лиге свой клуб «Сочи», занимающий последнее место. Для этого он берет у третьего орденоносца и своего товарища, главы «Газпрома» Алексея Миллера половину состава. Но это не помогает.

Ещё два игрока — и у «Сочи» будет полный состав на матч от «Зенита». Весёлые картинки Не пора ли переименовывать сочинский клуб?

Придется использовать другие методы. Для этого РПЛ, вопреки мнению не только РФС, но и своего же главы Сергея Прядкина, готова проголосовать за расширение лиги даже со следующего сезона. Но и это не проходит.

Тогда Ротенбергу остается лишь просить у Миллера мощного, но проблемного и выпавшего из состава гладиатора. Клубы видят выгоду и для себя, и для игрока, быстро договариваются, но сам футболист, спустя долгое время убравший Владимира Путина с аватарки в Инстаграм, сделку срывает.

Во времена Цезаря обнаглевшего раба за такое бросали львам. Нынешнему гладиатору везет больше – их сливают лишь в «Зенит-2.

А что будет дальше

Все зависит от мотивации Кокорина.

Если просто принимает себя гладиатором своих хозяев, то в итоге перейдет в «Сочи» и обеспечит себе хорошее время.

Если он идет на конфликт намеренно – значит, скоро можно ждать предложения от набирающего состав и куда более амбициозного «Рубина» и комфортного тренера Слуцкого.

Но если же Кокорин действительно захотел на волю, пошел на принцип, предал систему и сорвал сделку Ротенберга с Миллером, то единственный шанс для него сейчас – уехать из страны и начать все с начала.

Ведь в России для человека, предавшего систему, свободы для него уже не будет.