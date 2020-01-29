Кокорин – раб. Ему лучше сбежать из России

Мы точно не знаем, почему Александр Кокорин отказался от аренды из «Зенита» в «Сочи», где не только играл бы футбол, но и был бы устроен в сборную на Евро-2020. Мы понятия не имеем, реально ли его отдали без спроса, как вещь.
Мы даже не отрицаем умысла самого футболиста по смене посттюремных петербургских грошей на жирный контракт в другом клубе. В голову футболисту вообще не залезешь, а уж тем более – Кокоринскую. Но зато мы уверены в другом: Александр Кокорин в России – раб. И если он о жаждет свободы, то должен бежать из страны.
Почему он раб
1. Александр Кокорин, при всем уважении к таланту — футболист, забивший за свою 12-летнюю карьеру не намного больше мячей, чем 19-летний норвежец Эрлинг Холланд за два сезона. 96 голов на уровне РПЛ и 0 чемпионских титулов (разве золото дают за сезон в тюрьме и 80 минут на поле?) — показатель посредственности.
2. Все это время житель бедной страны Александр Кокорин получал умопомрачительные деньги от госкомпаний – «Газпрома» (4 млн евро. в год) и бизнес-структур Ротенбергов (5 млн евро.), что превышает среднюю зарплату по стране больше, чем в 1 000 раз.
3. Его заработки не связаны с прибылью клубов. Наоборот, «Динамо», и «Анжи» после закупок меняли вектор развития и вылетали в первый дивизион.
4. Его деньги не имеют отношения к привлекательности лиги. Права на показ РПЛ продаются дешевле, чем на полуколхозный чемпионат Румынии.
5. Его благополучие не имеет общего с развитием футбола в стране. И дело даже не в том, что в огромной северной стране манежей меньше, чем в крохотной Исландии. Просто даже летом бОльшая часть наших людей играет не в мяч, а месит грязь с камнями на однажды убитых, но не попавших в рай стадионах.
6. Так что хозяева Кокорина в России – это не болельщики, не агенты, не тренер и не он сам, а создатели системы. И очень странно, если работящий и действительно чего добившийся по жизни Саша не понимает, откуда у него взялось такое благополучие.
Что «Зениту» и «Сочи» вообще нужно от Кокорина?
Чаще всего называется версия, что кто-то там, наверху, принял решение, что человек, ударивший стулом орденоносца Дениса Пака – больше никогда не будет играть в Петербурге. Но слух этот слишком кровожаден и противоречив, чтобы в него верить. Куда понятнее вторая, игровая версия.
Другой орденоносец Борис Ротенберг очень хочет сохранить в премьер-лиге свой клуб «Сочи», занимающий последнее место. Для этого он берет у третьего орденоносца и своего товарища, главы «Газпрома» Алексея Миллера половину состава. Но это не помогает.
Придется использовать другие методы. Для этого РПЛ, вопреки мнению не только РФС, но и своего же главы Сергея Прядкина, готова проголосовать за расширение лиги даже со следующего сезона. Но и это не проходит.
Тогда Ротенбергу остается лишь просить у Миллера мощного, но проблемного и выпавшего из состава гладиатора. Клубы видят выгоду и для себя, и для игрока, быстро договариваются, но сам футболист, спустя долгое время убравший Владимира Путина с аватарки в Инстаграм, сделку срывает.
Во времена Цезаря обнаглевшего раба за такое бросали львам. Нынешнему гладиатору везет больше – их сливают лишь в «Зенит-2.
А что будет дальше
Все зависит от мотивации Кокорина.
Если просто принимает себя гладиатором своих хозяев, то в итоге перейдет в «Сочи» и обеспечит себе хорошее время.
Если он идет на конфликт намеренно – значит, скоро можно ждать предложения от набирающего состав и куда более амбициозного «Рубина» и комфортного тренера Слуцкого.
Но если же Кокорин действительно захотел на волю, пошел на принцип, предал систему и сорвал сделку Ротенберга с Миллером, то единственный шанс для него сейчас – уехать из страны и начать все с начала.
Ведь в России для человека, предавшего систему, свободы для него уже не будет.
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