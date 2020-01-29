7 футболистов РПЛ, которые уже были на месте Кокорина

Нападающий Александр Кокорин находится в странной ситуации. У него действующий контракт с «Зенитом» до конца сезона. Футболист хочет остаться в команде, да и тренер рассчитывает на него. При этом высшее руководство «Зенита» заявило, что форвард переходит в «Сочи». Информацию об этом уже опроверг отчим Кокорина. В итоге футболист, скорее всего, будет выступать в «Зените»-2.

Отчим Кокорина: Александр не имеет права не поехать на сборы с «Зенитом-2»

Ситуация парадоксальная, но точно не новая для нашей лиги. Мы вспомнили, как развивалась карьера семи футболистов, которые оказывались в подобной ситуации. Ситуации, когда клуб настаивал на уходе игрока, несмотря на действующий контракт.

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В «Спартаке» на Шишкина перестали рассчитывать с 2009 года. Тогда, по словам футболиста, Валерий Карпин сказал ему: «Ты даже в 18 не проходишь» — и посоветовал аренду в «Крылья Советов». Шишкин согласился и провёл в Самаре весь 2009 год. Затем футболист вернулся в «Спартак», провёл сборы с основой, после чего Карпин предложил ему уйти в аренду в «Амкар». Шишкин отказался и пропустил полгода – не играл ни за основу, ни за молодёжную команду. Затем ушёл в «Локомотив», за который провёл 6,5 лет. Невозможно знать, как развивалась бы карьера Шишкина после аренды в «Амкаре», но Шишкин говорил, что после Самары не хотел уезжать из Москвы – в этом плане игрок вполне законно добился своего.

«Краснодар» купил Самсонова в 2011 году и заключил с ним контракт на три года. Однако через год стало понятно, что клуб больше не рассчитывает на игрока. По словам Самсонова, тренер Муслин был финансово заинтересован в том, чтобы пригласить нового игрока на его позицию, а его отцепил от сборов, даже не дав возможности конкурировать за место в основе. Самсонов сказал, что клуб настаивал на трансфере в «Крылья Советов» с понижением зарплаты почти в шесть раз. Игрок отказался, и Галицкий заявил, что Самсонову деньги важнее футбола. В «Краснодаре-2» он толком не поиграл. По словам Муслина, во второй команде нужно было наигрывать молодёжь. После двух лет фактически вне футбола у Самсонова закончился контракт с «Краснодаром». Он немного поиграл в «Тюмени» и «Факеле», а затем закончил карьеру в 28 лет.

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Перед нынешним сезоном Антон Заболотный не хотел уходить из «Зенита» (контракт нападающего с питерцами был рассчитан до лета 2021 года). Весь июль форвард отказывался от аренды в «Сочи» с понижением зарплаты, и руководство «Зенита» отправило его в «Зенит-2». Рассматривалась возможность разрыва контракта, однако Заболотного всё-таки убедили. За четыре дня до старта сезона нападающий перешёл-таки в «Сочи». Причём в результате был заключён полноценный контракт, а не арендное соглашение.

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Фото: Alexander Fedorov/EuroFootball/Getty Images

Летом 2011-го Сапатер подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», однако отыграл по сути лишь первый год. Затем хавбек выпал из состава из-за травмы паха. Это повреждение мучило его несколько лет. «Локомотив» пытался продать футболиста. По словам Кирилла Котова (спортивного директора «Локо» на тот момент), Сапатеру предлагали 5-6 вариантов (во всех речь шла о понижении зарплаты). Полузащитник отказался и в итоге занимался в дубле «Локомотива». Лишь летом 2015 года клуб расторг контракт с Сапатером. Через год игрок подал иск в ФИФА в отношении «Локомотива». Ещё через год ФИФА обязала москвичей выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Дмитрий Сычёв

Нападающий в 2014 году оказался в тяжёлой ситуации. Он не занимался с основой, и президент клуба Смородская даже заявила, будто Сычёв завершил карьеру. Футболист опроверг эти слова, за что был оштрафован «на сумму с шестью нулями» (цитата из интервью «Чемпионату»). Дмитрий говорил, что клуб хотел от него избавиться и настаивал на трансфере в минское «Динамо», от чего он отказывался. Покинул команду в 2015-м, но вернулся в «Локо» после ухода Смородской, поиграв ещё в «Казанке».

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В марте 2010 года черногорский нападающий приехал на просмотр в «Кубань», и вскоре было объявлено о подписании контракта на два года. Вместе с Никезичем краснодарцы вернулись в высшую лигу, но в марте 2011 года стало известно о расторжении контракта. Через несколько дней футболист написал письмо на имя президентов ФИФА и УЕФА, сообщив, что его заставили силой подписать контракт. По словам футболиста, ему сначала агрессивно тыкали контрактом в лицо, затем ударили по печени двое мужчин, у одного из которых висели пистолеты в кобуре. После того как Никезич снова отказался подписывать контракт, его снова ударили по печени, повалили на пол и принялись душить и избивать. «Кубань» сначала решительно отвергала все обвинения. В клубе даже заявили, что это могут быть происки конкурентов по чемпионату России. Однако впоследствии действия «Кубани» были признаны некорректными, и клуб выплатил Никезичу 256 тыс. евро. Кроме того, РФС оштрафовал «Кубань» на 2 млн рублей.

Фото: fcdynamo.ru

В августе 2015-го Погребняк пришёл в «Динамо», подписав контракт на три года. За первый сезон нападающий забил лишь один гол и вылетел с командой из РПЛ.



Сообщалось, что Павел остался самым высокооплачиваемым игроком «Динамо», хотя появлялся на поле крайне редко. Руководство клуба открыто заявляло о желании продать футболиста. Даже говорилось о некоем варианте в Австралии, от которого нападающий отказался. В январе 2018 года клуб разорвал контракт с Погребняком, сославшись на то, что его не было в расположении команды, которая готовилась к игре с «Анжи». В тот момент игрок находился в Италии на отдыхе, выложив селфи с матча «Ювентуса». Однако в РФС разрыв контракта признали незаконным со стороны «Динамо».