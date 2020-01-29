«Спартак» интересуется форвардом Компаоре. Он немного похож на Зе Луиша

Накануне СМИ Туниса выдали новость, которая тут же попала в российскую прессу: оказывается, «Спартак» наблюдает за форвардом Бассиру Компаоре. Парню 21 год, он выступает за местный «Клуб Африкэн», успел дебютировать за сборную Буркина-Фасо, забил шесть голов и отдал три результативные передачи в чемпионате Туниса, а предполагаемая стоимость может составить 2 млн евро. Сообщается, что «Спартак» пока не делал официальных предложений.

Первой реакцией на новость стала ироническая улыбка. Второй – скепсис и отторжение. Но если изучить вопрос чуть глубже, можно понять, что ничего сенсационного и фантастического в интересе «Спартака» к Компаоре нет. И даже если трансфер свершится, он будет соответствовать логике сегодняшних дней.

1. Этот игрок точно не для «Спартака-2»

В последние годы красно-белые стабильно приглашали футболистов из Африки, внедряли их во вторую команду (чаще) или в «молодёжку» (реже), пытались развивать для дальнейшей перепродажи или, если всё сложится удачно, для внедрения в основной состав. Но история с Компаоре вряд ли связана с фарм-клубом. Причина банальна: слишком дорого. 2 млн евро, о которых идёт речь (а на transfermarkt стоимость футболиста составляет 750 тыс. евро), – неподъёмные и неразумные деньги за игрока во вторую команду. Тем более в руководстве и так в последнее время поднимается вопрос о целесообразности проекта «Спартак-2» и его участия в ФНЛ.



Так что если «Спартак» действительно интересуется Компаоре, то с прицелом в главную команду.

2. У «Спартака» нет зимнего трансферного бюджета

Исходя из осенних и зимних интервью и действий руководства, а также тренерского штаба, вероятность статусных приобретений в зимнее трансферное окно минимальна. Во-первых, слишком много было потрачено летом – и сейчас пока нужно разобраться с имеющимися кадровыми ресурсами. Во-вторых, Тедеско ещё не доказал, что заслуживает дорогостоящих покупок конкретно под его нужды. В-третьих, «Спартак» вообще вроде как собирался ужать бюджет.



Поэтому зимние трансферы за, допустим, 10 млн евро вызовут большое удивление.

3. «Спартаку» нужен большой нападающий

Однако даже в условиях экономии красно-белым прямо сейчас не помешал бы большой нападающий. К примеру, это подтверждает сам Тедеско. В недавнем интервью он заявил: «Вы правы по поводу форварда – у нас нет высокого игрока, как Дзюба или кто-то другой. Ищем другие решения, чтобы забивать голы».

Может, эти решения Тедеско и найдёт, но реальность такова, что большой нападающий ощутимо упрощает жизнь и как минимум полезен в отдельных матчах. Габаритные форварды есть почти у всех в РПЛ, кроме разве что ЦСКА. И «армейцы», кстати, страдают из-за этого, в некоторых матчах Гончаренко приходилось бросать в зону нападения опорника Бийола.

«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!» Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».

4. Компаоре – и относительно недорогой, и габаритный

Всплывший в СМИ кандидат имеет как раз тот самый типаж, который сегодняшнему «Спартак» может пригодиться. У Компаоре 188 сантиметров роста. На поле он не столько играет по штрафной и створу, сколько носится и борется. В среднем за матч участвует в 25 единоборствах, из них 11 приходится на верховые дуэли. Для нападающего у Компаоре очень приличный процент выигранных эпизодов (43%), и главное, что привлекло в игре нападающего из Буркина-Фасо, – он летит даже в те верховые единоборства, которые кажутся заведомо проигрышными, где приходится выпрыгивать по забросу с разбега, в динамике, догоняя мяч.



«Клуб Африкэн», к слову, метод «сделай заброс на центрального нападающего» использует с огромным удовольствием, поэтому оценить качества Компаоре как таргетмена можно легко. Это, конечно, не формат Дзюбы и Зе Луиша, но вполне вариант эконом-класса с перспективами роста в дальнейшем. Компаоре высоко и динамично выпрыгивает, а также неплохо работает с мячом внизу, когда принимает передачи спиной к чужим воротам – может сохранять мяч под давлением, резко разворачиваться или быстро отыгрываться.



При внушительных габаритах Компаоре ещё и очень подвижный, совершает за игру множество спринтов, активен в дриблинге, полезен в быстрых атаках. Это точно не тот нападающий, который будет стабильно выходить на удар (количество выходов – 1,8 за 90 минут, качество – среднее), зато он может обеспечить нужный объём движения.



Впрочем, смущающих факторов, намекающих на то, что новость фейковая, тоже предостаточно. Форвард сборной Буркина-Фасо ещё слишком сырой, он теряет по 15 мячей за игру, плох в решениях и слаб в открываниях при ограниченном пространстве. К тому же трансфер любого игрока в Россию прямиком из африканского чемпионата без промежуточного этапа – огромный риск, который редко заканчивается с пользой, поскольку адаптационные сложности обычно затмевают все спортивные качества.



Но «Спартак» в последнее время вообще выбрал новый курс, его не смущают повышенные адаптационные риски, он может брать Мирзова с его явным несоответствием уровню большого клуба или Баду без опыта в настоящем взрослом футболе. Поэтому если Компаоре действительно окажется в Москве, это событие полностью впишется в сегодняшнюю стратегию клуба.