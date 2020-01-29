Соболев перешёл в «Спартак». Очень неожиданно

А вот и бомба на зимнем трансферном рынке РПЛ! Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев переходит в «Спартак». Московский клуб арендует 22-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.

«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»

Куда Соболев мог перейти зимой

Соболев был одной из самых востребованных фигур на российском рынке. В частности, этой зимой писали об интересе к нападающему «Крыльев Советов» со стороны «Динамо» и ЦСКА. «Чемпионат» ещё в начале января сообщил, что бело-голубые выбирают между Соболевым и Николаем Комличенко, которого в итоге и купили у «Млада-Болеслава».



Александр не полетел 15 января на первый сбор вместе с остальными игроками команды Миодрага Божовича. Однако переход кандидата в сборную России в «Динамо» сорвался, поэтому через три дня он всё-таки присоединился к «Крыльям Советов» в Турции. Глава совета директоров самарского клуба Александр Фетисов рассказал, что трансфер – инициатива самого Соболева, тем не менее игрока хотят сохранить и предложили ему выгодные условия.



Контракт Соболева с «Крыльями Советов» действует до 31 декабря 2021 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне Александр забил 10 голов в 18 матчах и входит в тройку лучших снайперов РПЛ наряду с Артёмом Дзюбой из «Зенита» и Эльдором Шомуродовым из «Ростова». Правда, в последних шести турах первой части сезона новичок «Спартак» не смог отличиться.

«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

Что в «Спартаке» говорили о Соболеве

В середине декабря генеральный директор «Спартака» Томас Цорн уже отвечал на вопрос об интересе красно-белых к Соболеву. Тогда руководитель столичного клуба утверждал, что переход нападающего «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно исключён.

«Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой, – говорил Цорн в интервью для «Sport24». – Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на неё кого-то возьмём. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов — это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать ещё одного, не отдавая кого-то из них, не имеет никакого смысла. Нам предлагали приобрести Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, как я уже говорил ранее, зимой мы никого, в том числе и его, брать не будем».

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Появления Соболева в «Спартаке» никто не ждал. Исходя из тех слов Цорна, можно предположить, что московский клуб расстанется в январе-феврале с кем-то из названного им квартета. Ходили слухи об уходе Резиуана Мирзова, который, впрочем, не центрфорвард.