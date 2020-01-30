Федун простит. «Спартак» перехватил большого форварда у «Манчестер Юнайтед»

У «Спартака» теперь есть большой форвард. И чёрт с ним, что не по-футбольному. По росту — тоже нормально, и так пойдёт.

Ведь что было после продажи Зе Луиша?! Да бардак. Лошади вроде Зобнина, Тиля или Бакаева сносили друг с друга и давили мяч копытами. В этом «Спартаке» ведь реально нет людей, способных не то что обыгрываться с более-менее пластичным Понсе, а хотя бы просто играть без шор, как Алекс или Титов.

И вот этому конскому подбору нужен был большой форвард, который тащил бы свою задницу к чужим воротам, отодвигал ею защитников, создавал глубину и образовывал зоны, куда могли бы бежать все эти дорогие, но бесполезные прежде жеребцы.

Соболев перешёл в «Спартак». Очень неожиданно Пока всего лишь аренда до конца сезона.

Но хвалить селекцию «Спартака» за Соболева всё равно глупо.

Во-первых, просто некого — селекционной службы нет. Остались только Цорн да братья Федуны.

Во-вторых, можно быть хоть Олей Бузовой, чтобы найти второго бомбардира лиги, которого агент Павел Андреев и так всю осень впихивал через прессу в «МЮ» (зачёркивание) в «Спартак».

В-третьих, потому что есть такая команда «Ред Булл» — за 5 млн она цепляет Эрлинга Холанда из Норвегии, а через полгода продаёт «Боруссии» за 45.

Остановите эту машину! Холанд снова вышел на замену и теперь положил два! У 19-летнего норвежца уже пять голов в Бундеслиге за один час на поле.

Соболев прилипает к «Спартаку» за ту же пятёрку, не считая агентских Андреева (меньше двух вряд ли берёт) и зарплаты около 8 на 4 сезона (в сумме — под 15) — так что это вообще не трансфер молодого-перспективного, а вложение в игрока, готового давать результат.

Так что сейчас интересно последить за прогрессом очередного игрока, которого Цорн отправляет под верхнюю планку переплаты. Почему переплаты? Да потому что в сделку без обязательного выкупа вообще не верится. Павел Андреев — он же не «Зенит», чтобы раскидываться деньгами. А «Спартак» — не «Сочи», чтобы получать всё бесплатно.

Конечно, хочется, чтобы у Соболева всё сложилось. Сам Александр вроде нормальный, скромный, адекватный парень, который ещё и мячи красивые забивает. Так что отбил его Цорн у «МЮ» не просто так.

Ну а если не выйдет ничего — тоже не проблема. В первый раз, что ли? Всё равно ещё минимум годик можно будет рассказывать про адаптацию игрока, перестройку команды, новое видение или европейский подход.

Федун ведь — он хоть и не всё видит, зато всё простит.