Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем

Давайте не лукавить: начиная с лета в России не было ни единого клуба, который так или иначе не посматривал бы в сторону Соболева. Когда появляется форвард со столь нужными для современного футбола характеристиками, да ещё молодой и с правильным паспортом, он тут же притягивает к себе всестороннее внимание. Просто кому-то он мог помешать, создав чрезмерную и ненужную конкуренцию («Зениту»), для других оказаться слишком дорогим, а третьи попросту не хотели торопиться и предпочли выждать, пока уровень игрока подтвердится временем.

Соболев перешёл в «Спартак». Очень неожиданно Пока всего лишь аренда до конца сезона.

«Спартак» сработал классно. Главный успех красно-белых даже не в том, что трансфер был оформлен невероятно тихо – хотя полное отсутствие утечек в СМИ очень удивило, особенно на фоне многочисленных слухов про «Рубин», «Динамо» и ЦСКА. Поздравить красно-белых стоит с условиями сделки. Аренда – оптимальный вариант, поскольку, во-первых, у «Спартака» вроде как нет большого трансферного бюджета на зиму (а летом он появится), во-вторых, речь идёт об аренде с опцией необязательного выкупа.



Многие клубы не рисковали с большими вложениями в Соболева как раз из-за повышенных рисков. Когда планируется покупка элитных форвардов для усиления стартового состава, чаще всего селекционеры смотрят на конкретику даже не в одном полном сезоне, а в двух последних. Так вероятность ошибки снижается. Соболев же выдал летом-осенью лишь первый по-настоящему сильный и стабильный отрезок в Премьер-Лиге. А ближе к концу года ощутимо просел в результативности, чем распугал некоторых покупателей.



Поэтому если у «Спартака» действительно есть возможность проверить новичка в деле и лишь потом принять решение по полноценному контракту – это очень похвально. Хотя интуитивно кажется, что проблем с Соболевым возникнуть не должно. Он способен привнести в игру красно-белых то, чего не хватало раньше.

Главные сильные стороны

Конкурентное преимущество Соболева над большинством габаритных форвардов – при своём внушительном росте (195) он не классический «столб», а очень подвижный, координированный и достаточно быстрый футболист, прилично играющий внизу. Сочетание атлетизма и скорости превращает Александра в нападающего, одинаково полезного как при быстрых атаках, так и позиционных; как на подступах/внутри штрафной, так и по всей ширине и длине поля.



Снизу типичная карта действий Соболева в матче «Крыльев Советов». Точки ТТД распределены по всему полю, активность наблюдается в глубине и на флангах.

А вот типичная усреднённая позиция Соболева (№7) в игре «Крыльев» — ниже крайних полузащитников и границы финальной трети.

Две эти картинки наглядно показывают, насколько активен и полезен был Соболев в структуре «Крыльев» как разыгрывающий нападающий. При вертикальных выносах он борется за мяч, при свободных зонах – убегает.

Как силовой форвард Александр выглядит очень прилично. Согласно Wyscout, в сезоне у него в среднем 10,97 верховой дуэли, из которых 44,1% выиграны. Для форварда это классные показатели, учитывая, что они часто противостоят центральным защитникам, которым легче играть по летящему длительное время навстречу мячу. Яркий пример навыков «таргетмена» — недавний матч Соболева против ЦСКА, где он выиграл половину борьбы у мощного и агрессивного Дивеева. А ещё встречается множество эпизодов, когда Соболев здорово работает в оттяжке безо всякой борьбы – просто успевает к мячу раньше за счёт скорости.



Также стоит обратить внимание на следующие цифры: у Соболева 2,9 обводки в сезоне в среднем (42% удачные) и почти три заработанных фола за 90 минут. Штрафные он зарабатывает как в статичных эпизодах, так и динамичных, когда попросту убегает от соперников и вынуждает нарушать правила.

Федун простит. «Спартак» перехватил большого форварда у «Манчестер Юнайтед» Александр Соболев — победа Цорна и Павла Андреева.

Недостатки и ограничения

Не буду ещё раз напоминать про абстрактное «падение результативности в конце года» и нестабильность, поскольку у той самой нестабильности тоже есть свои причины. Назову главное, что смутило меня при изучении Соболева: при своём росте, при умении выпрыгивать, при способности вести силовую борьбу в глубине он недостаточно акцентированно бьёт головой по мячу. Отсюда множество неточных скидок, а также отсутствие голов головой в нынешнем сезоне. В эпизодах, когда он добирался до мяча в штрафной, его попытки получались совсем невнятными.



Другая особенность Соболева – по функционалу он вообще не столько форвард-наконечник и бомбардир, сколько нападающий, важный для развития атаки. И в этом есть сходство с Зе Луишем. Соболев не так часто открывается в створе, предпочитает смещаться в зону мяча, даже если она очень далеко от ворот. Шалимов, когда-то обязывавший Смолова бегать напротив створа и не насыщать другие зоны, такую манеру нападающего точно бы не одобрил. Зато благодаря стилистике Александра в «Спартаке» его запросто можно будет совместить с Понсе. Россиянин бы помогал в развитии атаки, а Понсе обеспечивал заполнение в штрафной.

Третий недостаток – аномально высокое количество потерь. Хотя эта болезнь наблюдается у большинства российских атакующих футболистов. Даже выигрывая единоборства, Соболев слишком часто отдаёт мяч не в ту зону или сопернику. Но на уровне чемпионата России проблема точно не критичная.

Куда пропала результативность в конце года?

Главный вопрос, мучающий многих болельщиков и экспертов. Кто-то даже успел обвинить Соболева в звёздной болезни. Хотя, на мой взгляд, если она даже и есть, то точно не главная причина спада в конкретике.



Во-первых, Александр в последних играх за «Крылья Советов» стал совсем чрезмерно распыляться по полю. 90 процентов его действий совершались вдали от штрафной. Он боролся, бился, скидывал, отыгрывался, разгонял – но не завершал и не откликался на передачу. Роль «таргетмена» напрочь затмила роль завершителя. И очень часто можно было встретить эпизоды, когда Соболев опускался за мячом слишком низко.

Огромные вопросы не только по игре самого Александра, но и по всей структуре «Крыльев» при Божовиче. И неслучайно у Соболева ощутимо упали цифры по среднему количеству ударов. Бить из опасных открытых позиций он почти перестал.

Во-вторых, даже в последних вроде бы неудачных играх Соболев запросто мог записать на свой счёт две-три результативные передачи. Дважды – в матчах с ЦСКА и «Рубином» — после его скидок обязан был забивать Зиньковский.



Так что «нестабильность» может оказаться натянутой и поспешной характеристикой. Даже если Соболев в «Спартаке» не будет забивать, он всё равно благодаря своим характеристикам – уникальным для новой команды – станет полезным и важным футболистом.