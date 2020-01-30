Березуцкие вернулись в ЦСКА, а Овчинников — в ворота. Машина времени в Кампоаморе!

Они совсем не изменились внешне. Такие же харизматичные, уверенные в себе и ироничные (Василий в большей степени, Алексей – в меньшей), как и прежде. Кажется, даже совсем не потяжелели, завязав с активными выступлениями. Поджары, как в лучшие игровые годы. Такое ощущение, что и не отлучались никуда из ЦСКА – настолько гармонично Березуцкие выглядят в красно-синем интерьере.

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На самом деле за полтора года многое поменялось – и в них самих (тлетворное – на самом деле нет – влияние Запада), и в ЦСКА. Жизнь и работа в Европе обогатили Березуцких новыми знаниями и опытом. Да и команда, в которую они вернулись – теперь совсем другая поимённо. Из «старой гвардии» остались Акинфеев, Марио, Набабкин, Васин да Щенников с Дзагоевым. Остальные места, освобождённые «мастодонтами», занял молодняк, отечественный и иностранный.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.

Березуцким в Кампоаморе не то что каждая пальма и пригорок – даже лунки для гольфа, должно быть, знакомы. Сколько зимовок пережили в здешних местах – не сосчитать. Но в новой должности – заместителей генерального директора по спортивным вопросам – легенды ЦСКА заехали в Кампоамор впервые. И, видно, ощущения пока испытывают необычные: ещё недавно ты эти газоны ежедневно топтал бутсами, а сегодня наблюдаешь с лавочки, как потеют младшие одноклубники.

Братья своё отпахали-отмучились. Сейчас их работа заключается в том, чтобы смотреть, оценивать, анализировать. Не вмешиваясь в работу штаба. Их роль – сугубо созерцательная.

Фото: «Чемпионат»

Новый круг должностных обязанностей у Березуцких не имеет чётко очерченных рамок. Пока эти рамки только формируются. Статус подразумевает активное участие в селекционном процессе, но скаутингом в чистом виде это тоже не назовёшь. На данном этапе Василию с Алексеем надлежит сверху донизу изучить имеющиеся в системе клуба кадровые ресурсы – начиная с первой команды и заканчивая детьми в академии. Колоссальный игровой опыт должен помочь им в оценке профессиональных качеств и перспектив роста молодых исполнителей.

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У тренерской бригады основы свои резоны порадоваться возвращению братьев. Возможно, практической пользы Виктору Гончаренко Березуцкие на данном этапе и не принесут, но психологический эффект их приезд уже определённо возымел. В командной атмосфере произошли неуловимые изменения. Немногочисленные «старички» как-то сразу приосанились, повеселели, молодёжь – дополнительно подсобралась. Объектом острот Василия Владимировича никому не охота становиться.

Фото: «Чемпионат»

Само по себе присутствие на тренировке личностей такого масштаба – шестикратных чемпионов России, обладателей семи Кубков и шести Суперкубков России и одного Кубка УЕФА – должно оказывать серьёзное мотивирующее воздействие на вчерашних дублёров. Когда Березуцкие добывали бронзу Евро в Австрии и Швейцарии, Дивеев, Карпов, Елеев ещё совсем детьми были. Теперь они сами на «сцене», а Березуцкие – в «зрительном зале». Один устраивается на лавочке, второй взбирается на вышку видеооператора – с неё вся поляна, как на ладони видна.

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

На четверговой тренировке братья становятся свидетелями незаурядного события – возвращения в «рамку» трижды лучшего вратаря России. По признанию самого Овчинникова, он уже позабыл, когда последний раз натягивал перчатки и принимался за старое. Но тут пришлось. Для необычной «двусторонки» — на четверо ворот — не хватало одного кипера, и Сергей Иванович вернулся в игру. Отработал невозмутимо и надёжно. На опыте. Пропустил не больше молодых коллег. Закончили вничью – 5:5.

Брат Василий оценил игру старшего тренера красноречивым жестом – большой палец вверх. Мастерство не пропьёшь, а Сергей Иваныч ничего крепче кофе и не употребляет.

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