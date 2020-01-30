Смолов — в «Сельте»! Главное, что об этом нужно знать

Мечта Фёдора Смолова выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов всё-таки сбывается. Нападающий «Локомотива» и сборной России переходит в «Сельту». Испанский клуб берёт 29-летнего игрока в аренду с правом выкупа за 6 млн евро.

«Сельта» сможет выкупить Смолова за € 6 млн

Что ждёт Смолова в «Сельте»

Как стало известно «Чемпионату», помимо «Сельты» на Смолова претендовал «Вильярреал», однако сам нападающий сделал выбор в пользу «кельтов». В пятницу, 31 января Фёдор должен пройти медобследование в Виго, хотя о трансфере уже объявили.

На Смолова претендовали два испанских клуба. Форвард сам выбрал «Сельту»

В своё время «Сельта» была одной из самых популярных испанских команд в России, поскольку за неё выступали Валерий Карпин и Алексадр Мостовой. Теперь она борется за выживание в Примере. Клуб из Виго находится сейчас в зоне вылета: занимает 18 место, набрав 17 очков. До спасительной 17-й строчки – одно очко. Безвыигрышная серия «Сельты» в Примере составляет семь матчей. В последний раз она побеждала 24 ноября на выезде «Вильярреал» (3:1), а до этого потерпела пять поражений подряд.



Конкуренты Смолова в линии атаки – Яго Аспас (лучший бомбардир команды, забивший семь голов во всех турнирах нынешнего сезона), Санти Мина (четыре гола) и Габриэль Фернандес (один гол). В зимнее трансферное окно «Сельта» уже взяла в аренду двух новичков – защитника Джейсона Мурильо из «Сампдории» и полузащитника Филипа Брадарича из «Кальяри».

Что говорят в «Локомотиве» о трансфере Смолова

Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин так прокомментировал для «Чемпионата» новость о трансфере нападающего: «Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всё будет зависеть от него, как он себя там проявит».

Сёмин подтвердил, что Смолов перейдёт в «Сельту»

Фёдор не смог на сто процентов раскрыться в «Локомотиве» после перехода из «Краснодара» за 9 млн евро в августе 2018-го. За полтора сезона в составе «железнодорожников» нападающий сыграл 48 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь голевых передач.

«Локомотиву» после ухода Смолова потребуется новый нападающий, так как на сегодняшний день в распоряжении Сёмина есть только Эдер, а Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан продолжают восстанавливаться от травм. Сообщалось, что главный тренер хотел видеть в команде Николая Комличенко, тем не менее игрок сборной России оказался в «Динамо».

Хохлов: у Смолова должно всё получиться в Испании

Какие варианты были у Смолова

Смолов мог переехать в Испанию ещё четыре недели назад. В начале января стало известно о его переговорах с «Эспаньолом». Клуб из Барселоны выбирал между нападающим «Локомотива» и Раулем Де Томасом из «Бенфики», и в результате подписал испанца. Кроме того, главный тренер «Фейеоноорда» Дик Адвокат заявил в одном из интервью, что Фёдор хотел вернуться в клуб из Роттердама, за который выступал в 2010 году, но «железнодорожники» не отпустили его.



Между тем, в конце декабря Смолов стал героем выпуска шоу «КраСава» на канале YouTube, где рассказал о сорвавшихся вариантах продолжения карьеры в Европе:

«Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Большое интервью со Смоловым Нападающий «Локомотива» стал героем очередного выпуска «КраСавы».

«От некоторых отказался, с некоторыми не получилось договориться. Во многом рассчитывал на чемпионат мира, и что после турнира будет интерес от нормальных команд. Летом последние были предложения, но пока не получилось. От кого отказался? «Лион», «Марсель», «Бордо» – я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, Гладбах, «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира. Поэтому я думал о клубах немного другого уровня. На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом, но не получилось, потому что Тухель ушёл из клуба. Всё началось, когда играли с ними в Лиге Европы и победили 1:0».