10 главных интриг последнего дня зимнего трансферного окна в Европе

Сегодня закроется зимнее трансферное окно в каждом из топ-5 чемпионатов Европы. Оформить все сделки клубы должны до 23:00 по местному времени.

Пока до дедлайна ещё несколько часов, рассказываем о главных интригах последнего трансферного дня.

Перейдёт ли Кавани в «Атлетико»

Эдинсон Кавани Фото: Lintao Zhang/Getty Images

По информации Marca, «Атлетико» всё-таки сумел договориться с «ПСЖ» по трансферу уругвайского форварда и в ближайшее время заплатит за Кавани до 20 млн евро. Footmercato даже уверяет, что нападающий уже прошёл в Мадриде медобследование. Однако не стоит забывать про жадных боссов французского клуба, из-за которых может сорваться сделка. Уругваец, прописавшийся на лавке «ПСЖ», наверняка бы сменил клуб и раньше, если бы руководство парижан не завышало цену на футболиста.

Приобретёт ли «МЮ» форварда

«Манчестер Юнайтед» наконец проснулся в это зимнее трансферное окно. Манкунианцы порадовали поклонников отличным трансфером, подписав лидера «Спортинга» Бруну Фернандеша всего за 55 млн евро. Теперь «красным дьяволам» осталось лишь придумать, кем заменить травмированного Рашфорда. Лидер нападения «МЮ» пропустит ещё минимум два месяца, поэтому сменщик форварду точно не помешает. Sky Sports отмечал, что «МЮ» планирует подписать контракт с Игало из «Шанхай Шэньхуа» или Слимани из «Лестера». Однако Уле-Гуннар Сульшер отказался оглашать фамилии кандидатов на замену Рашфорду. «Нам нужен такой форвард, который сломает себе нос или палец, но забьёт при этом гол. Вот такие игроки нам нужны», — говорил норвежский тренер.

Кем же усилится «Барселона»

Подобная дилемма стоит и перед каталонским клубом — Суарес травмирован, а заменить его в нападении некем. Поэтому в течение всего января каталонский клуб охотится за качественными форвардами и вингерами. Сообщалось, что ранее «Барселона» интересовалась Родриго, Бен-Йеддером, Ришарлисоном, Тадичем и даже Жиру. Однако никого из этих футболистов каталонцы подписать так и не смогли. Сейчас самым реальным кажется вариант с трансфером Виллиана из «Челси». Sky Sports уверяет, что сине-гранатовые будут готовы заплатить за 31-летнего бразильца, у которого летом заканчивается контракт, 23,5 млн евро. Впрочем, Лэмпард отпускать одного из своих ключевых игроков явно не намерен.

Уйдет ли Мертенс из «Наполи»

Дрис Мертенс Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Нынешней зимой на трансферном рынке развернулась настоящая борьба за нападающего «Наполи». Кому только СМИ не приписывали интерес к Мертенсу. Отмечалось, что бельгийца хотели подписать «Интер», «Рома», «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Арсенал» и «Челси». Тем не менее Дрис по-прежнему находится в Неаполе. Если боссы «Наполи» хотят заработать на футболисте, им придётся поторопиться. 31 января — последний шанс выгодно продать игрока, у которого летом заканчивается контракт.

Останется ли «Челси» без серьёзных трансферов

В декабре с «Челси» сняли трансферный бан. Тогда казалось, что изголодавшийся по сделкам топ-клуб мигом начнёт тратить деньги. Лэмпард неоднократно говорил, что синим нужны трансферы для развития. Однако к концу января, кроме 16-летнего норвежца Брайана Фьябему, лондонцы никого так и не подписали. Впрочем, зимой синие особенно активно интересовались Кавани и Мертенсом. Вероятно, с одним из этих футболистов «Челси» и подпишет контракт в последний день перед закрытием трансферного окна.

«Тоттенхэм» заменит Эриксена лидером ПСВ. Классический трансфер Моуринью Жозе получает не звезду, но того, кто помогает звёздам.

Проснутся ли «Бавария» и «ПСЖ»

«Бавария» и «ПСЖ» тоже удивительно пассивно действуют на трансферном рынке. Зимой состав мюнхенцев пополнил лишь Одриосола, которого немцы арендовали у «Реала», а парижане вообще не совершили ни одной сделки. Сейчас немецкому клубу приписывают интерес к Лемару, а французы, по информации L’Equipe, могут обменять Лейвина Курзава на Маттиа де Шильо. Интересно, состоятся ли эти сделки или оба клуба просто спокойно дождутся закрытия трансферного окна.

Избавится ли «Атлетико» от Лемара

Тома Лемар Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

За полтора года в Мадриде Лемар так и не смог оправдать вложенных средств и ожиданий «Атлетико». В новом клубе некогда один из главных молодых талантов Франции превратился в игрока ротации. Как утверждает AS, Тома недоволен количеством игрового времени и просит руководство «матрасников» о трансфере. Сейчас на вингера претендуют «Бавария», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Арсенал». По информации Marca, «Атлетико» готов отдать француза «канонирам», но только в обмен на Ляказетта.

Окажется ли Джан в «Боруссии» Дортмунд

Эмре Джан Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Инсайдер авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что «Ювентус» и «Боруссия» уже согласовали трансфер немецкого полузащитника, который при Сарри стал безнадёжным лавочником в свой команде. Однако чуть позже появилась информация, что сделка под угрозой. Как отмечает Sky Sport Italia, немецкий клуб пока не сделал официального предложения по футболисту. Дортмундцы рассчитывают приобрести хавбека только после продажи Пако Алькасера в «Вильярреал».

Боженик вместо ЦСКА перешёл к Адвокату. Главные трансферы Европы Два несостоявшихся «армейца» сменили клубы на неделе.

Где продолжит карьеру Себальос

Даниель Себальос Фото: Julian Finney/Getty Images

Как утверждает Cadena Ser, в «Арсенале» испанский полузащитник закапризничал и попросился обратно в «Реал». Из-за недостатка игрового времени Себальос хочет до окончания срока аренды вернуться в мадридский клуб. Тем не менее «сливочные» не торопятся принимать хавбека обратно и не собираются отдавать его в другой клуб. «Валенсии», желающей заполучить игрока, «Реал» уже ответил отказом. Где же в итоге окажется Себальос после закрытия трансферного окна, совсем не ясно.

Кто же всё-таки подпишет Жиру

Оливье Жиру Фото: Clive Mason/Getty Images

Новости об интересе европейских клубов к Оливье Жиру наверняка надоели уже даже самым равнодушным к трансферному рынку. В январе француза отправляли в «Барселону», «Интер», «Тоттенхэм» и «Астон Виллу». Но нападающий до сих пор не ушёл из «Челси». Недавно на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио сообщалось, что «Лацио» договорился о контракте с форвардом. Возможно, на этот раз сделка по переходу Жиру всё-таки состоится.