У «Реала» были проблемы на старте сезона, но сейчас всё отлично. Даже без Азара

19 октября «Реал» в 9-м туре Примеры приехал на Мальорку: играл по схеме 4-4-2, на правом фланге обороны вышел Одриосола, а над ним – Хамес Родригес. Гости владели мячом, но ни одна из тактических задумок – ни смещения Хамеса в центр, ни забегания Винисуса по флангу, ни смещения Йовича и Бензема в одну и ту же зону в левом полуфланге – не сработала как надо. Матч получился закрытым, с полумоментами. «Мальорка» забила один из них и выиграла, а в концовке даже получила большинство после удаления Одриосолы. С тех пор «Реал» заметно изменился и не проиграл ни одного матча.

Тот матч с «Мальоркой» можно считать рубежным. С тех пор Зидан ни разу не играл по схеме 4-4-2. Хамес ни разу не выходил в старте (в основном это связано с травмой, из-за которой он пропустил месяц, но не только). Йович на два месяца выпал из стартового состава, а Иско больше не выходил в центре полузащиты: только на краю атаки, либо под нападающим. Одриосола покинул команду. А главное: игра с «Мальоркой» была последней, в которой в старте не было ни Крооса, ни Модрича (не считая матча с «Унионистас» из третьей лиги).

Возврат к 4-3-3, отказ от вингеров

Уже в следующем матче с «Леганесом» мадридцы сыграли в привычной расстановке 4-3-3. Ключевое изменение: Вальверде в старте вместо Модрича. 21-летний испанец отлично начинает прессинг, и это качество позволило ему на какое-то время закрепиться в старте. Вальверде – не ключевая причина счёта 5:0, но важная деталь найденного баланса.



Даже потеря очков, которая случилась уже в следующем туре с «Бетисом», была неудачей только по результату, а не по игре. «Реал» наиграл на пару голов только в добавленное время, а по ходу матча имел ещё несколько явных моментов. Одно из важнейших решений – ставка на Родриго. Молодой вингер лучше чувствует себя на левом фланге, но готов сыграть и справа. По сравнению с Винисиусом он намного менее зрелищный футболист, но более эффективный. Меньше финтов и меньше суеты. После хет-трика в Лиге чемпионов стало ясно, что это не экзотический эксперимент, а полноценный кандидат в основу уже сейчас.

Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.

Важное отличие Родриго от Бэйла или Васкеса – он отлично чувствует себя при розыгрышах низом и игре во владение. Это вполне соответствует стремлению Зидана разнообразить стиль. Сейчас «Реал» делает 22 подачи за игру. Это много (третье место в Примере, но меньше, чем в любой другой сезон при Зидане. С начала сезона тренер делит эту позицию между абсолютно разными по стилю игроками: Бэйл вышел справа в старте восемь раз, Родриго семь раз, Васкес – пять.



Вряд ли это было запланировано, но по ходу сезона Зидан даже пришёл к парадоксальной расстановке с пятью полузащитниками. В матче Суперкубка с «Валенсией» в стартовом составе «Реала» появились одновременно Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Иско. Причём это не стало каким-то гибридом со сменой позиций: все они действительно появились на родных позициях: Каземиро в опорной зоне, Иско и Модрич под нападающим, остальные поделили зоны в полуфлангах. «Реал» владел мячом и контрпрессингом сбивал контратаки, просто не допуская «Валенсию» на свою треть поля. С игры «Валенсия» нанесла всего один удар из пределов штрафной («Реал» — шесть).

Потеря Азара

Игрок, которого летом почти все видели лидером обновлённой команды, начал сезон с лишним весом. «Когда я в отпуске – я в отпуске», — Азар объяснил свою плохую форму так, что Ленин, Стэтхем и Конфуций не смогли бы лучше. Тем не менее к концу октября от лишнего веса ничего не осталось, «Реал» адаптировался к новому стилю и бельгиец преобразился сам и преобразил команду.



Его влияние бессмысленно оценивать голами: в разгроме «Леганеса» он был одним из лучших, но даже ни разу не пробил по воротам. Зато тащил к чужим воротам, стягивал соперников и вовремя отдавал под удар. Его действия давали партнёрам свободу, которая конвертировалась в моменты.

Другой великолепный матч без результативных действий – с «Реалом Сосьедад». В нём феноменальный контроль мяча проявился даже более ярко: за 90 минут он 83 раза вступил в игру, 12 раз пошёл в обводку (10 раз успешно) и всего четыре раза потерял мяч. Его было невозможно остановить без фола. И снова это принесло пользу полузащите: подключения к атаке стали максимально комфортными. «Сосьедаду» забил Модрич, а «Леганесу» — Кроос. В матче с «ПСЖ» Азар тоже действовал великолепно, поэтому его травма стала серьёзным ударом: команда уже адаптировалась к умному движению бельгийца с мячом и научилась пользоваться зонами, которые он создаёт.

Эден Азар Фото: Angel Martinez/Getty Images

Попытка заменить одного свободного от оборонительной работы футболиста на другого (Бэйла) не удалась. Валлиец вышел в старте в следующем матче, но не оказал никакого влияния на игру: один удар, один выигранный верх, всего 16 точных пасов. Он играл сам по себе, заменён во втором тайме и на месяц выпал из старта.



Видимо, «Реал» слишком привык к комбинационному футболу, а может быть, дело по-прежнему в отношениях между Бэйлом и Зиданом, но даже потеряв Азара, тренер не стал отказываться от новых принципов игры. Отсутствие бельгийца он компенсировал количеством других техничных игроков. Наиболее яркий пример – уже упоминавшаяся победа над «Валенсией», но есть и другие. Например, в матче с «Эспаньолом» Зидан выпустил в старте одновременно Жуниора и Родриго, а через три дня повторил, добавив к ним ещё и Иско в расстановке 4-2-3-1 в матче Лиги чемпионов с «Брюгге». В этих двух играх только успешных попыток дриблинга у «Реала» набралось 42 – дикое количество и следствие влияния Азара.

Ротация схемы и состава

Нынешняя команда стилистически очень отличается от той, которую Зидан выстроил в прошлый раз, но принципы строительства не изменились. Это вариативность схемы и ротация. Ротация касается почти всех: играют те, кто лучше подходит под конкретного соперника и кто в лучшей форме прямо сейчас. Любой игрок в «Реале» может выйти на первый план.



Идеальный пример – Каземиро. С начала сезона самый оборонительный из полузащитников набрал уже шесть результативных действий. Его дубль принёс победу над «Севильей», причём оба гола были забиты из пределов штрафной и в позиционных атаках. Модрич и Кроос, пропустив по разным причинам несколько матчей в начале сезона, но как только набрали форму, вернулись, причём у каждого были выдающиеся матчи. Кстати, Модрич быстрее всех распознал возможности, которые даёт присутствие Азара на поле и уничтожил «Сосьедад» своевременными рывками (два ассиста и гол). Бензема забил семь голов в ноябре. Вальверде получил ключевую роль, когда играл Азар: его работоспособность помогала в высоком прессинге, необходимом для игра во владение.

Бензема в невероятной форме. Лучше него в Испании сейчас только Месси В 31 год стал другим футболистом.

Зидан остаётся тренером, для которого глубокий состав – не головная боль (как для многих других топ-тренеров), а решение проблем. За 21 тур в чемпионате хотя бы один гол забили 16 разных футболистов. В пяти европейских топ-лигах только у «Ливерпуля» забили столько же игроков, у остальных меньше. В раздевалке каждый игрок чувствует свою ценность. Даже Начо приносит победы.

Зинедин Зидан и Начо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Кроме игроков Зидан постоянно меняет схемы. Самой частой остаётся 4-3-3, хотя и она была очень разной (с тройкой Кроос-Каземиро-Модрич в центре, или с Вальверде – очень разные тройки, с Азаром и без Азара – тоже), но почти в половине матчей команда играла по-другому.



«Барселону» встречали ромбом в центре поля, чтобы лучше прессинговать в центральной оси. Высокий прессинг (33 оборонительных действия на чужой половине поля) гарантировал преимущество, ничья стала нелогичным результатом матча, в котором «Реал» доминировал. В первом круге, когда Зидан ещё пробовал разместить на поле одновременно всех звёзд атаки, он выпустил 4-2-3-1 с Бэйлом, Хамесом и Азаром под Бензема. А ведь были ещё и неудачные эксперименты, вроде одновременного использования Йовича и Бензема и поражения от «Мальорки».

Не все идеи срабатывают, но в целом постоянные мелкие корректировки работают отлично. Даже в матчах с соперниками, уступающими в классе, Зидан меняет детали, чтобы подстроиться под соперника. Например, в матче с «Эйбаром» он посадил в запас Крооса, так как тройка Модрич-Каземиро-Вальверде наиболее работоспособна, а справа вышел Васкес, дисциплинированный без мяча и прямолинейный с мячом. Игра «Реала» упростилась, позиционных атак стало меньше, зато вертикальная игра помогла выходить из-под прессинга (хотя «Эйбар» пытался) и разрывать соперника быстрыми атаками. За полчаса гости забили трижды.

Но ведь пока «Реал» ничего не добился

Победы в Суперкубке для такого клуба недостаточно, чтобы считать сезон успешным (хотя Рамос, забивающий в ворота «Атлетико» — это уже традиция). Если бы «Барселона» не угодила в очередной идейный кризис, если бы Симеоне удалось обновить состав «Атлетико» без провала в результатах, то качественная работа Зидана по смене стиля прошла бы незамеченной. А ситуация с Азаром стала бы объектом гораздо более жёсткой критики. Спад конкурентов, который позволил возглавить турнирную таблицу, влияет на восприятие команды. Но даже если первое место связано со спадом конкурентов, работа Зидана объективно достойна комплиментов.

Зинедин Зидан Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

С начала сезона он выстраивал команду вокруг нового лидера, который оказался не в форме. А как только набрал форму – получил травму. Потеря стилеобразующего футболиста – объективно серьёзная проблема. Поэтому вдвойне ценно то, что Зидан не допустил серьёзного спада результатов и каждый раз за пару матчей заново адаптировался к новым условиям. Проблемы даже привели к незапланированным позитивным моментам, вроде раннего закрепления Родриго.



Именно гибкость, с которой «Реал» реагирует на новые обстоятельства, делает команду настолько сильной на дистанции. Новое обстоятельство, которого все ждут сейчас, – возвращение Азара.

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В материале использованы данные Opta.



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