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Фёдор Смолов перешёл в «Сельту», реакция испанских болельщиков

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
София Михайлова
«Смолов — лучший трансфер в истории «Сельты!» Испанские болельщики — о новичке из России
Кто-то из испанцев радуется, а кто-то не знает, что это за футболист.
Футбол / РПЛ 0

Фёдор Смолов перешел в испанскую «Сельту». Нападающим еще интересовался «Вильярреал», но он выбрал клуб, в котором когда-то зажигали Александр Мостовой и Валерий Карпин. Мы изучили официальный аккаунт «Сельты» в «Твиттере» и посмотрели, что пишут болельщики о трансфере российского игрока.

Кто-то решил пошутить гифкой из «Симпсонов»:

Кто-то вспомнил Александра Мостового:

А кто-то понятия не имеет, кто это: «Может мне кто-нибудь объяснить, почему многие так радуются этому трансферу? Я не знаю, кто это!»

«Ещё раз, кто это?»

«Ещё один Брадарич, который знает язык и имеет опыт в испанской лиге».

«Каждый раз, когда Смолов будет забивать, можно пить шот водки».

«Поздравляю! Большая удача, посмотрим, поможет ли он нам. Хороший трансфер».

«Как хорош этот четверг».

«Удачи, Фёдор! Наслаждайся и береги это».

«Я не был так взволнован из-за покупки игрока из российской лиги со времен Веллитона».

«Лучший трансфер в истории «Сельты! Вперед, Фёдор»

«Пожалуйста, будь хорошим и много играй»

Ну а тут и так все понятно:

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