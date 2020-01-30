«Смолов — лучший трансфер в истории «Сельты!» Испанские болельщики — о новичке из России

Фёдор Смолов перешел в испанскую «Сельту». Нападающим еще интересовался «Вильярреал», но он выбрал клуб, в котором когда-то зажигали Александр Мостовой и Валерий Карпин. Мы изучили официальный аккаунт «Сельты» в «Твиттере» и посмотрели, что пишут болельщики о трансфере российского игрока.
Кто-то решил пошутить гифкой из «Симпсонов»:
Кто-то вспомнил Александра Мостового:
А кто-то понятия не имеет, кто это: «Может мне кто-нибудь объяснить, почему многие так радуются этому трансферу? Я не знаю, кто это!»
«Ещё раз, кто это?»
«Ещё один Брадарич, который знает язык и имеет опыт в испанской лиге».
«Каждый раз, когда Смолов будет забивать, можно пить шот водки».
«Поздравляю! Большая удача, посмотрим, поможет ли он нам. Хороший трансфер».
«Как хорош этот четверг».
«Удачи, Фёдор! Наслаждайся и береги это».
«Я не был так взволнован из-за покупки игрока из российской лиги со времен Веллитона».
«Лучший трансфер в истории «Сельты! Вперед, Фёдор»
«Пожалуйста, будь хорошим и много играй»
Ну а тут и так все понятно:
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