«Переход русского футболиста тронет душу болельщиков». Мостовой — о переходе Смолова

Переход Смолова в «Сельту» на правах аренды шокировал всех. Мы не могли не позвонить легенде испанского клуба – Александру Мостовому и узнать его мнение на этот счёт. «Царь» доволен.

— Шокированы этим переходом?

— Очень приятно удивлён! «Сельте» нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести. Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.



— В каком состоянии сейчас «Сельта»?

— Она внизу таблицы, но это очень играющая команда. «Эспаньол», к примеру, находится на последнем месте, но при этом занял первое место в Лиге Европы. «Вильярреал» недавно тоже обыграл «Зенит» в похожей ситуации. Стараюсь смотреть «Сельту», часто не по игре теряют очки. Видно, что команде не хватает нападающего. Команду на себе тянет Аспас, в командной игре там проблем нет. С 6 по 20 место в таблице команды в Испании ничем не отличаются.



— Но ваша «Сельта» была круче?

— Ха-ха, конечно! Наша «Сельта» была одна из лучших команд в Европе.



— Рады за Фёдора?

— Рад за него и «Сельту». Хочу, чтобы как можно быстрее он начал забивать. Потому что, если не дай бог, что-то не получится, то все опять начнут говорить плохие вещи.

Смолов покинул «Локомотив». Сбылась его мечта о европейском чемпионате! Бомба за сутки до закрытия трансферного окна в Европе.

— Появление россиянина в «Сельте» после такого долгого перерыва тронуло душу?

— Думаю, тронуло не мою душу, а душу испанцев. Потому что Мостовой и Карпин оставили в «Сельте» большой след. Нас помнят и Федя всё время будет на себе это ощущать. Будут часто сравнивать его с нами, намекать, кричать. Но, возможно, от этого ему будет полегче. Он приходит в команду, когда у неё трудные времена. Можно сравнить со мной, потому что я приходил в «Сельту», когда она была в таком же состоянии. Я её на себя посадил и вытащил.



— Ему надо начать вытаскивать «Сельту», чтобы его назвали вторым царём?

— Можно и так сказать. (смеётся)



— Много журналистов уже позвонило?

— Где-то семь испанцев позвонило, ещё 25 пропущенных от российских журналистов. Много звонков. Похожий ажиотаж был во время чемпионата мира.

«Смолов — лучший трансфер в истории «Сельты!» Испанские болельщики — о новичке из России Кто-то из испанцев радуется, а кто-то не знает, что это за футболист.

— Что спрашивали испанские журналисты?

— Один спросил: с кем я могу сравнить Смолова из моих партнёров по «Сельте». Я вспомнил бразильского форварда – Эду, который за нас играл в 2000-х. Вот они по стилю игры похожи, по фактуре.

— Готовы посоветовать Фёдору пару хороших ресторанов?

— С удовольствием. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу. Но не надо забывать, что Виго – это не Мадрид, и не Барселона.



— Как бывший капитан «Сельты», что можете ему пожелать?

— С первых матчей начать доказывать, забивать голы. Чтобы команда поняла, что пришёл парень, который действительно хочет помочь команде.