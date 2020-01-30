«Переход русского футболиста тронет душу болельщиков». Мостовой — о переходе Смолова

Переход Смолова в «Сельту» на правах аренды шокировал всех. Мы не могли не позвонить легенде испанского клуба – Александру Мостовому и узнать его мнение на этот счёт. «Царь» доволен.
— Шокированы этим переходом?
— Очень приятно удивлён! «Сельте» нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести. Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.
— В каком состоянии сейчас «Сельта»?
— Она внизу таблицы, но это очень играющая команда. «Эспаньол», к примеру, находится на последнем месте, но при этом занял первое место в Лиге Европы. «Вильярреал» недавно тоже обыграл «Зенит» в похожей ситуации. Стараюсь смотреть «Сельту», часто не по игре теряют очки. Видно, что команде не хватает нападающего. Команду на себе тянет Аспас, в командной игре там проблем нет. С 6 по 20 место в таблице команды в Испании ничем не отличаются.
— Но ваша «Сельта» была круче?
— Ха-ха, конечно! Наша «Сельта» была одна из лучших команд в Европе.
— Рады за Фёдора?
— Рад за него и «Сельту». Хочу, чтобы как можно быстрее он начал забивать. Потому что, если не дай бог, что-то не получится, то все опять начнут говорить плохие вещи.
— Появление россиянина в «Сельте» после такого долгого перерыва тронуло душу?
— Думаю, тронуло не мою душу, а душу испанцев. Потому что Мостовой и Карпин оставили в «Сельте» большой след. Нас помнят и Федя всё время будет на себе это ощущать. Будут часто сравнивать его с нами, намекать, кричать. Но, возможно, от этого ему будет полегче. Он приходит в команду, когда у неё трудные времена. Можно сравнить со мной, потому что я приходил в «Сельту», когда она была в таком же состоянии. Я её на себя посадил и вытащил.
— Ему надо начать вытаскивать «Сельту», чтобы его назвали вторым царём?
— Можно и так сказать. (смеётся)
— Много журналистов уже позвонило?
— Где-то семь испанцев позвонило, ещё 25 пропущенных от российских журналистов. Много звонков. Похожий ажиотаж был во время чемпионата мира.
— Что спрашивали испанские журналисты?
— Один спросил: с кем я могу сравнить Смолова из моих партнёров по «Сельте». Я вспомнил бразильского форварда – Эду, который за нас играл в 2000-х. Вот они по стилю игры похожи, по фактуре.
— Готовы посоветовать Фёдору пару хороших ресторанов?
— С удовольствием. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу. Но не надо забывать, что Виго – это не Мадрид, и не Барселона.
— Как бывший капитан «Сельты», что можете ему пожелать?
— С первых матчей начать доказывать, забивать голы. Чтобы команда поняла, что пришёл парень, который действительно хочет помочь команде.
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