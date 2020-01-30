Главное, что нужно знать о новом клубе Фёдора Смолова

Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Сельту». Теперь мы с особым вниманием будем следить за 29-летним нападающим сборной России, ведь наших игроков в топ-5 европейских чемпионатов по-прежнему минимум. Что представляет собой клуб из Виго на сегодняшний день?

Как команда Смолова выступает в Примере

К сожалению для Смолова, «Сельта» – одна из слабейших команд Примеры. Впрочем, если Фёдор своими голами поможет «кельтам» спастись от вылета, то нынешнее положение команды даже на руку российскому нападающему. Тогда его наверняка выкупят за 6 млн евро после аренды.



В Примере выступают 20 клубов, вылетают из неё – три. «Сельта» сейчас лидер среди аутсайдеров: имеет 17 очков, занимает 18 место. «Мальорка», которую проще всего обойти, впереди всего на одно очко.

Со старта сезона «Сельту» возглавлял Фран Эскриба, а в начале ноября (после четырёх поражений подряд) его сменил 46-летний Оскар Гарсия. Это воспитанник и бывший игрок «Барселоны». Ранее Оскар Гарсия возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, «Брайтон энд Хоув», «Уотфорд», «Ред Булл Зальцбург», «Сент-Этьен» и «Олимпиакос». Выигрывал чемпионат Израиля, а также два чемпионата и два Кубка Австрии. В общем, тренер у «Сельты» достаточно квалифицированный. Но несмотря на назначение Оскара Гарсии, команда из Виго по-прежнему в кризисе: под его руководством одержана лишь одна победа в девяти турах.



Вот календарь оставшихся матчей «Сельты»: «Валенсия» (г), «Севилья» (д), «Реал» (г), «Леганес» (д), «Гранада» (г), «Хетафе» (г), «Вильярреал» (д), «Вальядолид» (г), «Алавес» (д), «Реал Сосьедад» (г), «Барселона» (д), «Мальорка» (г), «Бетис» (д), «Атлетико» (д), «Осасуна» (г), «Леванте» (д), «Эспаньол» (г). Из Кубка Испании команда выбыла неделю назад.



Смолов может дебютировать за «Сельту» в субботу, 1 февраля на «Месталье», где его будет ждать вингер «Валенсии» Денис Черышев. По газону легендарного «Сантьяго Бернабеу» россиянин должен побегать 16 февраля. Думаете, забьёт «Реалу»?

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С кем Смолов будет играть за «Сельту»

По оценкам Transfermarkt, стоимость Смолова на сегодняшний день составляет 9 млн евро. За эту сумму Фёдор переходил из «Краснодара» в «Локомотив» летом 2018-го. В «Сельте» российский нападающий будет седьмым в рейтинге самых ценных игроков команды.



Дороже всех в составе «кельтов» один из конкурентов Смолова за место в основе – 32-летний нападающий Яго Аспас. Кандидата в сборную Испании оценивают в 20 млн. В прошлом сезоне Яго Аспас забил 20 мячей в Примере, уступив в гонке бомбардиров только Лео Месси, Кариму Бензема и Луису Суаресу. В нынешнем сезоне на счету лидера атак команды из Виго семь голов.



Ещё выше Смолова оцениваются другой нападающий Санти Мина (18 млн), Брайс Мендес (17,5 млн), Франсиско Пейнадо (15 млн), а также арендованные у «Барселоны» Рафинья (12 млн) и Денис Суарес (12 млн). Кроме того, те же 9 млн евро стоит защитник и капитан Уго Мальо.

Кто в «Сельте» будет подносить снаряды для Смолова

Прямо скажем, статистика ассистентов не впечатляет: единственный игрок, сделавший за сезон больше двух голевых передач, – левый защитник Лукас Оласа. Он отдал четыре результативных паса. К слову, ещё до перехода в «Сельту» в январе 2019-го этот уругваец мог оказаться в «Зените».

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Как Смолова примут болельщики «Сельты»

Скорее всего, Фёдора ждёт тёплый приём в Виго. Болельщики «Сельты» наверняка будут много ждать от российского нападающего, вспоминая, как здорово выступали за «кельтов» Александр Мостовой (с 1996-го по 2004 годы) и Валерий Карпин (с 1997-го по 2002-й). Мостовому вообще дали прозвище «Царь» и собирались поставить памятник. В 2000 году «Сельта» с российским дуэтом выиграла Кубок Интертото.



«Сельта» — это очень сильный клуб, с серьёзными традициями, и виной тому игра наших выдающихся игроков Саши Мостового и Валеры Карпина, – сказал в интервью для «Чемпионата» экс-форвард сборной России Дмитрий Черышев. – Клуб выберется из этой ситуации, обязательно поправит своё положение и будет прогрессировать. Главное — в «Сельте» знают, как работать с русскими футболистами».

Дм. Черышев: Смолов привлёк внимание «Сельты» благодаря традициям Карпина и Мостового

У главного акционера и президента «Сельты» запоминающаяся фамилия – Моуриньо. Однажды перед матчем с «кельтами» напрашивающуюся шутку на тему сравнения 76-летнего бизнесмена Карлоса и тренера Жозе Моуринью выдал игрок сборной Испании Серхио Рамос. Когда защитника «Реала» попросили прокомментировать критику со стороны португальца, он ответил: «Моуринью? Мне нечего сказать о президенте «Сельты».



Остаётся надеяться, что Смолов не разочарует своей игрой президента «Сельты» и болельщиков клуба из Виго. Нужно держать российскую марку.