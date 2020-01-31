Аспас — главный конкурент Смолова в «Сельте». Он тоже не умеет исполнять «Паненку»

У двух других конкурентов Фёдора были проблемы с законом.

Фёдор Смолов наконец дождался возможности уехать в Европу. До конца сезона на правах аренды он будет выступать за испанскую «Сельту».

За клуб из Виго уже выступают три нападающих — Яго Аспас, Санти Мина и Габриэль Фернандес. Однако, как правило, «Сельта» играет с парой форвардов. Так что шанс закрепиться в основе команды у Смолова всё-таки есть.

Рассказываем, с кем Фёдору предстоит конкурировать в ближайшие полгода.

Яго Аспас, 32 года

Гражданство: Испания

Чем знаменит

Аспас — воспитанник и, без преувеличений, легенда «Сельты». Ещё будучи молодым футболистом, он дорос до основной команды клуба из Виго, а затем помог ей в 2012 году занять второе место в Сегунде и перебраться в Примеру, забив 23 гола в 35 матчах. После повышения форвард продолжил блистать, и вскоре его приобрёл «Ливерпуль».

Однако в Англии у нападающего не задалось. За 16 матчей он отметился лишь одним забитым мячом. Затем не пошли дела и в аренде в «Севилье», так что в 2015 году Аспаса продали обратно в «Сельту».

Лишь после возвращения в родной клуб Яго вернулся на былой уровень. С тех пор он стабильно ярко выступает в Испании, вколачивая минимум 14 мячей за сезон.

С 2016 года и вплоть до нынешнего сезона Аспаса регулярно вызывали в сборную Испании. За национальную команду он выступал не так ярко, но забить 6 мячей за 17 матчей сумел.

Яго известен своей невероятной любовью к родному клубу. Однажды он сказал, что отправил бы сына на устричную ферму, если бы тот начал болеть за «Депортиво». Кумир Аспаса — Александр Мостовой, выступавший за «Сельту» с 1996 по 2004 год, а другая легенда галисийского футбола экс-футболист «Депортиво» Диего Тристан не раз признавал Яго лучшим нападающим Галисии.

Кроме того, российским болельщикам Аспас наверняка запомнился после незабитого пенальти в ворота Акинфеева во время ЧМ-2018.

Игорь Акинфеев и Яго Аспас Фото: Oleg Nikishin/Getty Image

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Как играет в этом сезоне

В нынешнем сезоне Аспас по-прежнему приносит много пользы своей команде, но от лучших кондиций он далёк. В 21 матче Ла Лиги форвард отметился только 7 голами и одной результативной передачей. Вероятно, именно поэтому с июня 2019 года он не получал вызов в национальную команду.

Кроме того, форвард в этом сезоне повторил свой трюк с мундиаля. В добавленное время матча Примеры с «Эйбаром» (0:2) он вновь решил исполнить пижонскую «Паненку», но вратарь соперника без труда отразил мяч. Так что у Фёдора и Яго уже точно будет что-то общее.

Чем лучше/хуже Смолова

Очевидно, что лидер «Сельты» и игрок сборной Испании практически по всем показателям превосходит Фёдора. У Аспаса лучше дриблинг, удар, техника, пас и понимание игры. Смолов может превосходить Яго только в физических данных. Россиянин как минимум не медленнее испанца, он лучше действует в единоборствах и намного полезнее во время верховой борьбы.

Санти Мина, 24 года

Гражданство: Испания

Чем знаменит

Мина, как и Аспас, воспитанник «Сельты». В феврале 2013 года он дебютировал за родной клуб, а спустя семь месяцев забил свой первый гол за галисийцев, став самым молодым голеадорам в истории клуба. На тот момент Санти было 17 лет. В 19 лет он уже оформил покер — в ворота «Райо Вальекано».

В «Сельте» молодой форвард быстро прогрессировал и в 2015 году его приобрела «Валенсия» за 10 млн евро. За четыре года пробиться в основной состав «летучих мышей» Мина так и не смог. Выходя со скамейки, он регулярно забивал и приносил много пользы своей команде, однако при этом форвард был очень нестабилен. В итоге летом 2019 года Мина вернулся в «Сельту» свободным агентом.

Два года назад Санти сумел привлечь к себе внимание и за пределами поля, вляпавшись в неприятную историю. Молодая девушка обвинила тогда футболиста в сексуальном домогательстве. В декабре 2019 года сообщалось, что Мина предстанет перед судом по этому делу.

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Как играет в этом сезоне

Из-за травмы лодыжки нападающий пропустил конец предсезонки, а потому вкатывался в сезон с трудом. К 5-му туру Примеры он всё-таки сумел закрепиться в основном составе команды, но вскоре опять получил небольшое повреждение, пропустив затем две игры чемпионата.

В нынешнем сезоне Мина провёл за «Сельту» 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил всего два гола и отдал две голевые передачи. Цифры явно не выдающиеся. Тем не менее Санти всё равно остаётся главным кандидатом на игру в паре с Аспасом.

Чем лучше/хуже Смолова

По манере игры и сильным качествам Мина довольно похож на Смолова. Он, как и Фёдор, отлично открывается и находит пространство между линиями защиты, а также бывает очень полезен в контратаках. При этом россиянин намного лучше действует в завершающей стадии атак (62 гола за последние пять сезонов в РПЛ при xG 47 против 31 гола за последние пять сезонов в Примере при xG 32), чаще отдаёт ключевые передачи и эффективнее действует во время обводки.

Главные преимущества Мины над Фёдором — опыт выступления в топ-чемпионате и молодость.

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Габриэль Фернандес, 25 лет

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Гражданство: Уругвай

Чем знаменит

Фернандес, в отличие от одноклубников, не может похвастать богатым опытом выступления в европейских топ-чемпионатах. Габриэль стал игроком «Сельты» лишь в январе 2019 года. До своего переезда в Испанию он довольно неплохо выступал за уругвайский «Пеньяроль», которому помог победить в чемпионате страны в сезоне-2017/2018, став лучшим бомбардиром Клаусуры.

Впрочем, переход Фернандеса в «Сельту» мог и не состояться. В конце 2018 года в Монтевидео футболист превысил скорость на своём автомобиле и стал виновником аварии, в которой серьёзно пострадал 18-летний парень. Когда испанский клуб подписывал контракт с игроком, расследование ДТП ещё не завершилось, поэтому «Сельта» включила в договор пункт, согласно которому контракт мог быть разорван в случае, если Фернандеса признают виновным. Лишь благодаря тому, что Габриэль примирился с семьей пострадавшего, он смог летом 2019 года присоединиться к галисийцам.

Как играет в этом сезоне

В «Сельте» уругваец получает сравнительно мало игрового времени. В Ла Лиге он провёл за свой клуб на поле лишь 414 минут. За это время форвард успел только один раз поразить чужие ворота и отдать один голевой пас. Конечно же, подписывая футболиста, испанский клуб видел в нём только игрока ротации, но наверняка от уругвайца ожидали большего.

Чем лучше/хуже Смолова

Скорее всего, у Фернандеса россиянин выиграет конкуренцию без проблем. Фёдор гораздо опытнее и мастеровитее молодого нападающего. Габриэль может превзойти Смолова разве что в силе и мощи.