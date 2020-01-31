Кокорин заговорил. Он объяснил, почему не поехал в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда» (передача выйдет в эфир 2 февраля в 23:00 мск) наконец откровенно заговорил о ситуации, в которой сейчас оказался. Наш обозреватель Дмитрий Егоров побывал на этой программе, и теперь вы можете узнать:
— по какой причине Кокорин принципиально отказывается ехать в «Сочи»,
— почему не хочет последовать примеру Артёма Дзюбы: уехать в аренду и всё всем доказать,
— тонкостях договорённостей Кокорина и «Зенита»,
— о разговоре Александра с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом.
О нежелании ехать в «Сочи»
Кокорин сразу заявил, что после возвращения в «Зенит» в команде его приняли хорошо:
— Атмосфера в команде отличная, меня знают ребята, тренерский штаб. Мы много времени провели вместе. Зрители говорят, что соскучились.
— Нежелание ехать в «Сочи» — принципиальная позиция?
— Не то чтобы принципиальная. Так просто сложились обстоятельства. Если бы всё это было по-другому, то и выйти могло по-другому. Но я возвращался в «Зенит», у меня были свои планы и амбиции.
О примере Артёма Дзюбы, который уехал в аренду и всё всем доказал
— Понимаю, о чём вы. Но, повторюсь, у меня была цель, и я придерживался своего плана. У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я им не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом 2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду спокойно принимать решение.
Об условиях контракта с «Зенитом»
— Вы же проговорили условия, когда вернулись в «Зенит»?
— Да, но я так понимаю, что президент «Зенита» (кому-то. — Прим. «Чемпионата») передавал информацию. Он меня услышал. Между сборами я улетел в отпуск и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше у нас разговоров не было.
— Когда вы подписывали контракт, в нём не было пункта, что возможен перевод в аренду без вашего согласия?
— Было два разговора лично с президентом. Мы больше договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому.
О разговоре с Ротенбергом про переход в «Сочи» на правах аренды
— У меня был с ним разговор, но, думаю, всё было решено до этого. И там была другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить. Но узнал об аренде я из прессы.
Возможно, у несостоявшегося на данный момент перехода Кокорина в «Сочи» на самом деле гораздо больше причин, чем кажется на первый взгляд. Например, прошлое Кокорина в «Динамо».
- 31 января 2020
-
12:00
-
11:52
-
11:34
-
11:16
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:41
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:30
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38
-
03:09
-
02:56
-
02:10
-
01:50
-
00:57
-
00:55
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:13
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00