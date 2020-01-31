Черчесову вообще не стоит переживать. Соболев, Комличенко и Смолов станут только сильнее

Черчесов – человек очень системный, и подход к работе у него такой же. Станислав Саламович любит, когда всё досконально распланировано на месяцы вперёд, предпочитает избегать внештатных ситуаций (само собой, по мере возможности – полностью их не избежать никак), и даже при огромном соблазне отойти в сторону авантюризма и импровизации он сделает выбор в пользу стабильности и надёжности.

Отсюда, например, его последовательность во внедрении футболистов в команду: сначала они должны пройти специальную подготовку, один-два сбора просто потренироваться и познакомиться с требованиями, и лишь затем, если всё пройдёт гладко, они станут полноценными членами коллектива. Исключениями за три с половиной года работы стали единицы. Даже Дзюба, как мы помним, триумфальный чемпионат мира для себя начинал как запасной, а контрольные встречи накануне турнира полностью пропустил. Причина банальна: после длительного отсутствия в сборной нужно было всё начинать с нуля.



К чему всё это? Да к тому, что сейчас сборная может столкнуться как раз со внештатной ситуацией. Сразу три форварда-кандидата в команду, которые вызывались в последнее время, нынешней зимой сменили клубы. Два из них (Соболев, Комличенко) ушли на повышение (соответственно, будут адаптационные риски), третий уехал в чужую страну (вдвойне адаптационные риски). Гарантий, что каждый из них сразу же освоится, начнёт играть и забивать, нет никаких. В таких случаях Черчесов вообще любит освобождать игроков на ближайшие сборы, чтобы не дёргать их и дать время освоиться на новом месте. Но вряд ли такая возможность появится в марте. Всё-таки до чемпионата Европы остаётся всего полгода, и каждый день совместной подготовки имеет особую ценность.



Поэтому авторитетные журналисты в социальных сетях уже успели высказаться в стиле «Черчесову не позавидуешь». Да и сам Станислав Саламович не остался в стороне, а оперативно прокомментировал события, сделав упор как раз на нестандартности ситуации: «так получилось, что СРАЗУ ТРИ ФОРВАРДА перешли в другие команды». Тревожится ли Черчесов? В заявлении этого не заметно, ответ он дал в своём фирменном сдержанном стиле. А между строк читать не будем.



Тем более поводов для переживаний, если подумать, не так уж и много.

Смолову должно стать только лучше

Возьмём того же Смолова – самого статусного форварда страны после Дзюбы. Перед чемпионатом мира-2018 он побоялся уехать в «Вест Хэм», поскольку ближайшие перспективы казались туманными. «Буду ли я там играть? Если да, то в какой футбол? И не вылетит ли вообще команда»? – примерно такие вопросы он задавал самому себе.



Но разве сейчас – такая же история? Фёдору наоборот срочно надо было что-то менять! Он: а) давно лишился места в основе сборной; б) второй сезон страдает из-за травм; в) в «Локомотиве» не имеет возможности играть на сильных сторонах, поэтому стал забивать намного меньше. В «Сельте» же исходные данные вполне себе радужные. Из статусных конкурентов лишь Яго Яспас, но они с Фёдором сочетаемы, плюс команда из «Виго» часто играла по схеме 4-4-2. И – главное – футбол в чемпионате Испании и у «Сельты» в частности не рабоче-крестьянский, а атакующий и комфортный для самореализации нападающих.

Россия душила Смолова. В Европе он будет свободным «Сельта» — как спасение таланта от травли.

Комличенко точно созрел для дальнейшего шага вперёд

Насколько знаю, Черчесов сейчас высоко котирует Николая. Если по итогам первых летних сборов у тренерского штаба имелись вопросы, то затем Станислав Саламович и его ассистенты увидели, что Комличенко прислушивается к пожеланиям, работает над собой и прибавляет в тех компонентах, на которые ему указывают. За последние полгода Николай добился заметного прогресса в уровне игры, пусть результативность, наоборот, стала скромнее. Зато в сборной он на сегодня форвард номер два после Дзюбы и явно нравится Черчесову больше Чалова или Соболева.



Однако бесконечно расти в чемпионате Чехии невозможно. И сейчас, когда прошлогодний уровень подтверждён и открыты новые качества, можно пробоваться в более статусной лиге. Опять же, «Динамо» — перспективный выбор для Комличенко. Он не должен пропасть на скамейке, поскольку бело-голубые очень нуждались в форварде, помимо работяги Слая у них никого не осталось. Ближайшие полгода должны стать для Николая временем дальнейшего прогресса, и важно, что сменил клуб он не в последний момент, а в начале года. Времени для адаптации – предостаточно.



Прогнозирую, что как минимум слабее к Евро-2020 Комличенко не станет. Если не произойдёт форс-мажоров.

Три больших нападающих на трансферном рынке РПЛ. Кто из них круче? Соболев, Комличенко и Боженик. Среди потенциальных работодателей – ЦСКА, «Динамо», «Рубин» и, возможно, «Спартак» с «Локомотивом».

Соболев станет важным элементом в построениях Тедеско

Поглядывал Черчесов и на форварда «Крыльев Советов» (теперь уже бывшего), но делал это в своём стиле: призывал всех не торопиться, дать игроку время подтвердить свой класс. Лишь в октябре, когда Смолов получил травму, Соболев был довызван в расположение сборной, но в матчах участие не принял.



В конце года у Александра наблюдался спад. В летящих в пропасть «Крыльях» он вряд ли получил бы возможность расти дальше, и как кандидат в сборную, скорее всего, отпал бы. В «Спартаке» же Соболев с высокой долей вероятности станет важным футболистом. Тедеско любит габаритных нападающих, а у красно-белых их летом-осенью было ровно ноль. Так что для Александра сейчас тоже наступает прекрасный момент для развития в клубе, где он точно нужен.

Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем Даже если он не будет забивать вообще!

Итого имеем: все нападающие, являющиеся кандидатами в сборную, перешли не абы куда, а в подходящие клубы в благоприятное время. Ситуация, может, и внештатная. Но есть ощущение, что она сделает нашу национальную команду только сильнее.



А если вдруг у Соболева, Комличенко и Смолова дружно не пойдёт, тогда на сцену выйдет Дзюба. У него энергии хватит точно.