Воспитанник «Локо» женился на краю Европы. А жить и работать предпочёл в Самаре

В 19 лет воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов отважился на переезд в Европу: транзитом через скромную «Лейрию» перешёл в самый именитый клуб Португалии. Правда, за основной состав «Бенфики» россиянин не провёл ни одного матча, зато сыграл более 60 матчей за «Бенфику-В» в первом дивизионе (аналог нашей ФНЛ). Летом прошлого года Лысцов вернулся в Россию, а именно — в «Крылья Советов». Но потерянным время, проведённое в Португалии, Виталий точно не считает – хотя бы потому, что там он принял одно из самых важных решений в жизни. «В Португалии я понял, что хочу построить семью с Ульяной, — говорит Лысцов. — Она приезжала ко мне через каждые три месяца – так позволяла виза. Здесь мы и решили пожениться». Свадьба прошла в конце мая прошлого года.

Супруга футболиста девять лет занималась спортивной гимнастикой. Она и по сей день продолжает держать себя в отличной форме, в «Инстаграме» девушка часто выкладывает видео с тренировок, рассказывает про правильное питание и похудение. Из социальных сетей становится понятно, что она любит путешествовать. Кстати, Ульяна не делала пластических операций: губы свои (этим вопросом наверняка задаются многие подписчики). Девушка родом из Воронежа, как и сам футболист. Они жили в одном районе, часто пересекались в детстве. Ребята много общались, потом начали встречаться – и вот наконец поженились.