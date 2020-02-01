10 громких европейских трансферов, которые так и не состоялись

Продолжаем подводить итоги зимнего трансферного окна в Европе. Ранее мы писали про самые громкие сделки зимы. Теперь рассказываем про переходы, которые вопреки большому ажиотажу так и не состоялись.

«Челси» — «Лацио»/ «Барселона»/ «Интер»/ «Тоттенхэм»/ «Астон Вилла»

Кто только не хотел подписать форварда «Челси» зимой. Жиру интересовались «Барселона», «Интер», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Лацио». Клуб из Рима, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, даже договорился с нападающим о контракте. Однако синие решили оставить француза себе. Видимо, после травмы Абрахама Оливье стал вновь востребованным в Лондоне. «Жиру в это трансферное окно вёл себя очень профессионально. Мы все знаем, что к нему был интерес со стороны других команд. Покинет ли он «Челси» в январе? Нет», — поставил точку Фрэнк Лэмпард.

Оливье Жиру Фото: Michael Regan/Getty Images

«Наполи» — «Челси»/«Интер»

За несколько часов до закрытия трансферного окна главный тренер лондонцев обмолвился и о том, что никто из пары Кавани — Мертенс не перейдёт в «Челси». «Конечно, мы хотели купить игроков. Мне кажется, я чётко прояснил это за последние несколько недель. Но этого не произошло», — с грустью говорил Лэмпард. Главный конкурент синих в борьбе за бельгийца — «Интер» тоже не смог выкупить контракт игрока. Другие претенденты на форварда («Рома», «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария» и «Арсенал») сложили руки ещё раньше.

«ПСЖ» — «Атлетико»/«Челси»

Кавани — главная жертва зимнего трансферного окна. Жертва жадности, недальновидности и неуважительного отношения боссов «ПСЖ». Зная, что уругваец, у которого летом истекает контракт, маринуется на скамейке запасных, руководство парижан так и не отпустило бедолагу в «Атлетико». Как утверждает L’Équipe, французский клуб отклонил два предложения «матрасников» по трансферу форварда. Мадридцы предлагали сначала 10 млн евро, а затем 15 млн, однако боссы «ПСЖ» требовали аж 20 млн. В результате сделка сорвалась. Летом недовольный уругваец бесславно покинет клуб, ставший родным, а «ПСЖ» ничего не заработает на одном из лучших игроков в своей истории. Очень неприятная история.

Алексея Миранчука не отпустили в «Милан». Главные трансферы 31 января Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.

«Арсенал» — «Барселона»

Новости о переходе габонского форварда «Арсенала» в каталонский клуб так и остались лишь слухами — потенциально самая громкая сделка зимы не состоялась. Вместо Обамеянга «Барселона» приобрела нападающего «Браги» Франсиску Тринкана, которого уже сравнивают с Роналду. Впрочем, в переезд нападающего «канониров» в Испанию и так верилось с трудом. Вряд ли бы проблемный «Арсенал» отпустил своего лидера по ходу сезона.

«Боруссия» Дортмунд — «Герта»/«Кёльн»

Полузащитник «Боруссии», как и Эдинсон Кавани, летом покинет клуб и станет свободным агентом. Дортмундцы хотели продлить контракт с Гётце, однако футболист отказался идти на понижение зарплаты. В январе Марио интересовались «Герта» и «Кёльн», но «Боруссия» в итоге оставила хавбека у себя. Так что ближайшие полгода «Голден-Бой»-2011 будет и дальше довольствоваться лишь статусом запасного в своём клубе.

«Челси» — «Барселона»

Пускай «Челси» и не усилился зимой, зато синие удержали в клубе одного из своих лидеров — Виллиана. За неделю до закрытия трансферного окна особенно активно бразильцем заинтересовалась «Барселона». Каталонцы предлагали английскому клубу 23,5 млн евро. Тем не менее вингер всё-таки остался в Лондоне. Не секрет, что с таким молодым составом, да ещё и без важнейшего опытного игрока, «Челси» пришлось бы туго в концовке сезона.

Виллиан Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Деотшанкюль Юпамекано

«РБ Лейпциг» — «Барселона»/«Манчестер Сити»

Молодой защитник «Лейпцига» так здорово провёл первую часть сезона, что к зиме спровоцировал немало слухов о своём будущем. Среди новостей об интересе европейских клубов к Юпамекано, самыми правдивыми казались известия о желании «Барсы» и «Манчестер Сити» приобрести центрбека — у каталонцев серьёзно хромает оборона, а у «горожан» вообще дефицит защитников в команде. Тем не менее француз всё-таки остался в немецком клубе. Кажется, летом «Лейпциг» отлично заработает на трансфере молодого таланта.

«Атлетико» — «Арсенал»/«Бавария»/«Тоттенхэм» /«Вулверхэмптон»

Вингер «Атлетико», недовольный количеством игрового времени, в декабре отчаянно просил боссов «матрасников» о трансфере. К сожалению для француза, руководство мадридского клуба к его мольбам не прислушалось — Тома остался в команде. Зимой вингера хотели заполучить «Бавария», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Арсенал». По информации Marca, «Атлетико» даже был готов отдать француза «канонирам», но только в обмен на Ляказетта. Однако от такой авантюры «Арсенал» ожидаемо отказался.

Смолов покинул «Локомотив». Сбылась его мечта о европейском чемпионате! Бомба за сутки до закрытия трансферного окна в Европе.

ЦСКА — «Челси»/«Брайтон»

«Локомотив» — «Милан»/«Ювентус»

Ещё до открытия зимнего трансферного окна Фёдор Чалов и Алексей Миранчук казались главными претендентами среди россиян на переезд в Европу. Полузащитником «Локо», по информации итальянских журналистов, интересовался «Ювентус», а форварда «армейцев» английская пресса отправляла в «Челси». В январе ситуация немного изменилась. Чалов попал в радары «Брайтона», а Миранчука захотел взять в аренду «Милан». Впрочем, ни одна из сделок так и не была оформлена — англичане не предприняли активных действий для подписания Фёдора, «Локо» не отпустил Алексея в аренду. В итоге в Европу неожиданно уехал Смолов.