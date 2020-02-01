10 самых крутых трансферов зимы

В Англии, Испании, Италии, Германии и Франции закрылось зимнее трансферное окно. Теперь составы команд из топ-5 европейских чемпионатов не изменятся до конца сезона, если только кто-то не подпишет свободного агента. Выделяем главные сделки января 2020-го.

«МЮ» срочно ищет форварда. Осталось два варианта. Все главные сделки! LIVE Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.

Пако Алькасер, из «Боруссии» Дортмунд в «Вильярреал»

Дортмунд продал своего маэстро выходов на замену «Вильярреалу» за 23 млн евро. «Боруссия» вернула потраченные на трансфер Алькасера деньги: в августе 2018-го его арендовали за 2 млн, а затем выкупили ещё за 21 млн. В этом сезоне нападающий сыграл 15 матчей в Бундеслиге, Лиге чемпионов и кубковых турнирах, стал автором семи голов и двух голевых пасов. Напомним, год назад испанец установил рекорд Бундеслиги, забив 10 мячей в ходе чемпионата после выходов на замену. Интересно, если бы Фёдор Смолов выбрал «Вильярреал», а не «Сельту», стала бы «жёлтая субмарина» тратиться на Алькасера?

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Стивен Бергвейн, из ПСВ в «Тоттенхэм»

Главный тренер Жозе Моуринью давал понять, что «Тоттенхэм» может проигнорировать зимний рынок, но ещё не было такого, чтобы португальцу не покупали новичков. В конце концов, он смог убедить руководство «шпор» в необходимости трансферов из-за травм Харри Кейна и других. Если полузащитник Жедсон Фернандеш пока не очень раскручен в Европе, то на вингера Бергвейна претендовали многие серьёзные клубы. «Тоттенхэм» выиграл борьбу за 22-летнего голландца, заплатив ПСВ 30 млн евро. В нынешнем сезоне Стивен забил шесть голов и отдал 13 голевых передач в 29 матчах разных турниров.

Фото: premierleague.com

Эмре Джан, из «Ювентуса» в «Боруссию» Дортмунд

Центральный полузащитник сборной Германии заявил о готовности покинуть «Ювентус» ещё в сентябре после того, как его не заявили на групповой этап Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» арендовала Джана до конца сезона за 1 млн евро с обязательством выкупа ещё за 25 млн при определённых условиях. В первой части текущего сезона главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри всё-таки не оставил немца без практики: Джан принял участие в восьми матчах Серии А, результативными действиями не отметился. Сообщалось, что зарплата полузащитника составит 10 млн евро в год.

Фото: Chris Ricco/Getty Images

Альваро Одриосола, из «Реала» в «Баварию»

Пожалуй, это достаточно редкая история, когда по ходу сезона один европейский гранд отдаёт своего игрока другому, усиливая конкурента в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Тем не менее «Реал» согласился отпустить защитника в «Баварию», приняв предложение об аренде до конца сезона без права выкупа. Писали, что сперва «Бавария» присылала запрос в «Реал» на другого правого защитника – Ашрафа Хакими, выступающего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». Похоже, в Мадриди Хакими оценивают выше Одриосолы, который в текущем сезоне сыграл пять матчей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for FC Bayern

Дани Ольмо, из «Динамо» Загреб в «РБ Лейпциг»

Дебютант сборной Испании не будет пока выступать на родине, несмотря на желание «Барселоны» вернуть своего воспитанника. «РБ Лейпциг», судя по информации в СМИ, выдержал серьёзную конкуренцию за Ольмо со стороны каталонского клуба, «Милана» и «Вулверхэмптона», но всё-таки заполучил 21-летнего атакующего полузащитника. По данным Transfermarkt, Дани продали за 20 млн евро. Сумма сделки может увеличиться за счёт бонусов. У новичка «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне 22 матча в чемпионате Хорватии и Лиге чемпионов, восемь голов и семь голевых пасов.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Лейпциг» без шума проводит лучший трансфер зимы. Это удивительно Дани Ольмо снова невидимка для главных клубов континента.

Кшиштоф Пёнтек, из «Милана» в «Герту»

Польский нападающий быстро превратился из «второго Шевченко» в лишнюю фигуру в «Милане», поэтому его продажа в январе не удивила. Казалось только, что Пёнтек станет игроком более амбициозной команды: на него претендовали «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» «Атлетико», «Рома» и другие. Однако лучшее предложение сделала «Герта» – 27 млн евро. Клуб из Берлина вообще мощно проводит зимнее окно: взяли Луку Тусара (за 25 млн, на лето), Матеуса Кунью, Сантьяго Аскасибара. Пёнтек в этом сезоне стал автором пяти голов и одного голевого паса в 20 матчах.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дэнни Роуз, из «Тоттенхэма» в «Ньюкасл»

Левый защитник сборной Англии сделал шаг назад за полгода до Евро-2020, по-видимому, чтобы не выпасть из обоймы Гарета Саутгейта. «Тоттенхэм» отдал Роуза в аренду «Ньюкаслу» до конца сезона. Ещё в ноябре Дэнни утверждал, что не уйдёт из команды, пока не завершится его действующий до лета 2021-го контракт, однако конфликт с Моуринью, очевидно, заставил англичанина поменять решение. В этом сезоне Роуз сыграл 16 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, сделал два голевых паса. Помимо «сорок» на защитника претендовали ещё четыре клуба АПЛ.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Бруну Фернандеш, из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в зимнее трансферное окно. История с переходом Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» затянулась до неприличия, но, в конце концов, все участники процесса договорились. Манкунианцы заплатят «Спортингу» 55 млн евро, а ещё 25 млн прописаны в качестве бонусов. Кроме того, лиссабонский клуб получит 10% от последующей продажи полузащитника. У Бруну Фернандеша в текущем сезоне 28 матчей, 15 голов и 14 голевых передач. Всё-таки португальские клубы как никто умеют продавать хороших игроков по цене великих.

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Эрлинг Холанд, из «Ред Булл Зальцбург» в «Боруссию» Дортмунд

Не самый дорогой, но на сегодняшний день самый яркий трансфер зимнего окна. «Боруссия» заплатила австрийцам всего 20 млн евро. Ещё 25 млн евро от Дортмунда достались представителю нападающего – агенту Мино Райоле (15 млн) и отцу Холанда (10 млн). Самая любопытная деталь контракта: всего через год вступил в силу пункт об отступных за норвежца в размере 75 млн евро. В составе «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг в первой части сезона забил 28 мячей и сделал семь голевых пасов в 22 матчах. За «Боруссию» 19-летний игрок дебютировал просто потрясающе: пять голов в двух играх Бундеслиги!

Фото: Michael Regan/Getty Images

У Холанда уже шесть хет-триков в сезоне. И эта серия продолжится Этот парень обожает стрелять сериями.

Кристиан Эриксен, из «Тоттенхэма» в «Интер»

Современный футбольный рынок таков, что за игрока, чей контракт заканчивается всего через полгода, приходится отдавать 20 млн евро. Но в другой ситуации за полузащитника такого уровня «Интер» заплатил бы в три-четыре раза больше. Сначала Эриксен договорился с «Реалом», а Зинедин Зидан наложил вето на этот трансфер. В итоге лидер сборной Дании, соперника России на Евро-2020, принял предложение «Интера» и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду. Зарплата Эриксена – 10 млн евро в год. У него в нынешнем сезоне 29 матчей, три гола и три голевых паса.