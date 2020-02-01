Его называли сиамским близнецом Клоппа. Бувач — новый спортивный директор «Динамо»

Желько Бувач поссорился с Юргеном в «Ливерпуле» и с тех пор оставался без работы.

Московское «Динамо» официально объявило о назначении на должность спортивного директора боснийца Желько Бувача. Ранее он этот пост не занимал, а на протяжении 17 лет являлся ассистентом Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Теперь он будет работать в Москве, стороны заключили соглашение сроком на два с половиной года.

Как Бувач познакомился с Клоппом?

Бувач познакомился с Клоппом ещё во время выступления за «Майнц». Босниец играл на позиции полузащитника в немецком клубе на протяжении трёх лет. Они очень быстро нашли общий язык, много разговаривая о футболе. Закончив карьеру игрока в 1998 году в скромном клубе «Нойкирхен», Бувач продолжил тренировать этот клуб. В 2001 году Юрген пригласил Желько в свой тренерский штаб, возглавив клуб из Майнца сразу же после завершения карьеры. Позже президент «Майнца» назовёт их «сиамскими близнецами», а тренеры будут работать бок о бок ещё в двух клубах.

На протяжении всей своей тренерской карьеры Бувач никогда не горел желанием общаться с журналистами. Он спокойно и тихо выполнял свою работу, а со временем СМИ назвали его «мозгом» футбольной философии Клоппа.

Фото: Philipp Schmidli/Bongarts/Getty Images

В 2013 году, во время работы в дортмундской «Боруссии», Клопп был дисквалифицирован, а Желько заменял его на скамейке запасных. После матча тренер должен был отправиться на интервью с журналистами, но нашёл существенный повод не прийти. Клопп и вовсе считал, что не имеет значение, кто управляет клубом со скамейки, отметив, что у них с Бувачем телепатическая связь.

Ссора с Клоппом и интерес «Арсенала»

В апреле 2018 года, уже во время работы в «Ливерпуле», Клопп и Бувач резко поссорились. Тренеры перестали общаться во время матчей мерсисайдцев. Позже Клопп отстранил боснийца от тактических занятий. Что стало причиной конфликта, до сих пор не известно.

«У Клоппа и Бувача серьёзный конфликт. Желько в последнее время вообще не играет никакой роли. На тренировках они держатся порознь, Бувач не участвует в тактических занятиях, не принимает участия в определении состава. Ранее Клопп прислушивался только к нему. Теперь их отношения испортились, и игрокам уже было объявлено, что Бувач уходит», – рассказывал Daily Record источник в «Ливерпуле».

Бувач ушёл из клуба, а СМИ заговорили о том, что Желько пора вернуться к работе главного тренера. Тут им сразу же заинтересовался лондонский «Арсенал». Пресса тоже начала сватать боснийца в стан «канониров». Но Бувач решил взять перерыв.

Спустя два года Бувач приезжает в Россию, пробуя новую для себя должность спортивного директора. Пока непонятно, как такой замкнутый и неразговорчивый человек будет управлять московским «Динамо», ведь спортивный директор всегда должен тесно общаться с прессой и болельщиками. Босниец же всегда этого избегал, работая в тени. Вполне вероятно, что Бувач изменится и предстанет перед нами в новом лице.