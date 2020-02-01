8 игроков, которые ещё могут оказаться в топ-клубах. Даже после закрытия трансферного окна

Трансферное окно в главных европейских чемпионатах закрыто. Но есть игроки, которые всё ещё могут укрепить составы как ведущих клубов, так и более слабых команд. Речь пойдёт о свободных агентах. Выбрали самых заметных футболистов без контракта.

Фабио Коэнтрау

Последний клуб: «Риу Аве»

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро



Португалец вот уже полгода не может найти себе новую команду. Последним клубом Коэнтрау был португальский «Риу Аве», контракт с которым защитник подписал после восьми лет в «Реале». «Риу Аве» является для Фабио родным клубом, именно здесь он начинал свою футбольную карьеру. После окончания контракта со «сливочными», португальский клуб предложил 30-летнему соотечественнику контракт сроком на один год.



В сезоне-2018/19 в рамках чемпионата Португалии Коэнтрау провёл 21 матч. Голевыми действиями не отметился, зато получил 13 жёлтых и две красные карточки. Команда по итогам сезона заняла седьмое место, клуб решил не подписывать новый контракт с ветераном.



На днях Фабио попал в глупую ситуацию. Коэнтрау был вызван в суд для дачи показаний по делу об атаке на академию «Спортинга». Когда судья спросила его о действующей профессии, португалец ответил: «Я футболист, завершивший карьеру». Позже в одном из интервью Фабио опроверг свои слова о завершении карьеры: «Я не завершил карьеру», — сказал защитник португальским СМИ. Теперь за дачу ложных показаний (футболист солгал в суде) ему может грозить тюремное наказание сроком до трёх лет.

Мартин Ольссон

Фото: Stu Forster/Getty Images

Последний клуб: «Суонси»

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро



Мартин — старожил английского футбола. Будучи молодым, он отправился в молодёжную команду «Блэкберна», где и началась его профессиональная карьера. С 2007 года он провёл в английских чемпионатах более 270 матчей, выступая за такие команды, как «Блэкберн», «Норвич» и «Суонси». Последним клубом шведа стал английский «Суонси». В январе 2017-го «лебеди» обьявили о подписании защитника за 4,5 млн евро. Уже в начале нового сезона опытный швед стал основным защитником команды. В сезоне-2018/19 получил серьезную травму, из-за чего был вынужден пропустить более полугода. Контракт с клубом закончился прошлым летом, с тех пор Ольссон не может найти себе команду. Мартин по сей день вызывается в сборную Швеции. Интересный факт: у Ольссона есть брат-близнец Маркус, в данный момент он тоже без клуба.

Владимир Вайсс

Последний клуб: «Аль Гарафа»

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро



Выпускник академии «Манчестер Сити» последние семь сезонов отыграл в Катаре, в 2014 году «Аль Духаиль» приобрёл игрока за 5,3 млн евро у греческого «Олимпиакоса». По ходу карьеры Владимира мучают травмы, с момента отъезда из Европы лишь единожды Вайсс сыграл более 20 матчей за сезон. Серьёзные повреждения, микротравмы, рецидивы — со всем этим 30-ий словак борется уже очень давно. В 2016 году перешёл в другой клуб из местного чемпионата — «Аль Гарафа», за который смог забить 25 мячей. В Сезоне-2019/20 провёл лишь два матча за клуб, стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. С 1 января этого года является свободным агентом.

Последний клуб: «Гремио»

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро



Диего Тарделли выступал за тот самый знаменитый «Анжи» вместе с Роберто Карлосом, Это’о, Джуджаком и другими. Перешёл в махачкалинский клуб Тарделли из «Атлетико Минейро» за 5 млн евро. Карьера в России не удалась, Диего заскучал по родине и попросил боссов клуба отпустить его домой. За «Анжи» он сыграл всего 13 матчей. До Бразилии он доберётся чуть позже, транзитом через Катар, где поиграет один сезон в местном чемпионате. Через пару лет нападающий окажется в Китае, где сможет заработать хорошие деньги. После окончания контракта в стране сумасшедших (по тем временам) зарплат, подпишет контракт на год с бразильским «Гремио». За календарный год в 35 играх опытный форвард забил только шесть мячей. Руководство клуба не стало продлевать контракт с бразильцем.

Последний клуб: «Васко да Гама»

Трансферная стоимость: 2 млн евро



Фредди Гуарин, который ещё несколько лет назад зажигал в Серии А за миланский «Интер», сейчас тоже без клуба. В 2016 году «Шанхай Шеньхуа» обьявил о подписании колумбийца за 13 млн евро. За четыре сезона он забьет всего 21 мяч, не самый хороший результат для атакующего полузащитника в, откровенно говоря, слабом чемпионате. Год назад Гуарин дал интервью итальянским СМИ, где выразил желание вернуться в Италию и даже готов на существенное сокращение заработной платы, лишь бы уехать из Китая. Контракт закончился летом 2019-го, а в конце сентября он перешёл в «Васко да Гама» на правах свободного агента.



В минувшем сезоне Гуарин провёл за клуб 12 матчей, отличившись три раза. Боссы клуба посчитали, что подписывать новое соглашение с 33-летним игроком нет смысла. Колумбиец стал свободным агентом в январе этого года.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Последний клуб: «Шанхай Шеньхуа»

Трансферная стоимость: 1 млн евро

Тот самый Обафеми Мартинс, которого казанский «Рубин» приобрёл в 2010 году у «Вольфсбурга» за 9 млн евро. В сумме за российскую команду он сыграл 19 матчей, забил при этом всего три мяча. Его даже отправляли в аренду в «Бирмингем», но и там он заиграть не смог. Как итог: ушёл свободным агентом в «Леванте» через два года после приезда в Россию. Карьера в Испании у него будет недолгой, уже через полгода он примет предложение от «Сиэтл Саундерс» и переедет в Америку. В США он проведёт три года и за это время наколотит 40 мячей. В 2016 году он переходит в китайский «Шанхай Шеньхуа». В Поднебесной нового расцвета для опытного нигерийца не случилось, а в 2018-м Мартинс и вовсе будет сослан в резерв. Мартинс уже год не может себе найти новый клуб, но заявления о завершении карьеры всё нет и нет.

Последний клуб: «Газиантеп»

Трансферная стоимость: 1 млн евро



Юрий Лодыгин в далёком 2013 году перешёл в «Зенит» и стал основным голкипером команды. Юрий стабильно выступал за клуб, став голкипером сборной России. Вратарь подавал огромные надежды, но удачный период длился всего три сезона. Потом что-то пошло не так. Лодыгин стал часто ошибаться, его ошибки стоили команде не один десяток очков. В ту пору командой руководил Мирча Луческу, и после очередного ляпа Лодыгин присел в запас. Позже состоялся трансфер Андрея Лунёва, Лодыгин был попросту лишним. Юрий хотел играть, попросил руководство отпустить его в аренду. Зимой 2019-го его подписывает греческий «Олимпиакос». Всего два матча провёл россиянин за полгода, аренда закончилась, как и контракт с «Зенитом». Летом прошлого года Лодыгин на правах свободного агента перешёл в турецкий «Газиантеп», но и тут не сложилось. Как и в прошлом клубе, он провёл всего два матча за половину сезона. В январе этого года стороны решили разорвать контракт по обоюдному согласию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последний клуб: «Динамо» Москва

Трансферная стоимость: 900 тыс евро



Воспитанник «Зенита» к своим 23-м годам успел поиграть за многие команды. За основной состав питерского клуба сыграл всего пять матчей, позже выступал за «Зенит-2», а затем и вовсе был отправлен в аренду в «Рубин». В 2016 году Шейдаева выкупает турецкий «Трабзонспор» за 170 тыс евро, за полгода он сыграл лишь в одной игре чемпионата. Молодому игроку нужна была игровая практика, поэтому руководство принимает решение отдать Рамиля в словацкую «Жилину» на правах аренды. После Словакии была аренда в «Пахтакоре», там он провёл лишь одну игру в основном составе за весь сезон. В 2018 году контракт с турецким клубом закончился, игрок вернулся в Россию, где его подписали самарские «Крылья Советов». В сезоне-2018/19 Шейдаев провёл за самарский клуб 20 матчей, отличившись четыре раза. Летом 2019 его приглашает московское «Динамо» в суперпроект, где Шейдаев должен был играть ключевую роль, но Рамиль своими шансами не воспользовался, в восьми матчах так и не смог забить ни одного мяча. «Динамо» по ходу летнего окна подписало ещё несколько форвардов, перспективы азербайджанского футболиста в клубе были туманны. В январе этого года стороны договорились о расторжении контракта.