Кто больше всех потратил на трансферы этой зимой? Отвечаем

В сильнейших лигах Европы закрылось трансферное окно (в России оно открыто до 21 февраля). Вот 10 команд, которые больше других потратили на трансферы этой зимой.

10. «Вест Хэм» (30,5 млн евро)



«Вест Хэм» взял трёх футболистов. У «Халла» забрали лучшего игрока Джаррода Боэна за 21,3 миллиона евро. Вингер был лучшим бомбардиром команды с 22 мячами по итогам прошлого сезона, получив сразу три премии (игрок года в «Халле», лучший по мнению футболистов, лучший по мнению фанатов). Также из Чемпионшипа «Вест Хэм» взял за 4,7 миллиона вратаря Дарена Рэндолфа, который уже выступал за лондонцев. Плюс «Вест Хэм» арендовал за 4,5 млн у «Славии» Томаша Соучека с правом выкупа футболиста ближайшим летом. Чех уже бьёт себя в грудь – по гербу своей новой команды.

9. «Тоттенхэм» (34,5 млн евро)



Бэйл так и не пришёл в «Тоттенхэм». Зато пришёл Фернандеш из чемпионата Португалии. Только не перепутайте его с Фернандешем, который переехал в «МЮ» из «Спортинга». Того зовут Бруну, а это Жедсон Фернандеш из «Бенфики». Его взяли в аренду за 4,5 млн евро. Ну и, конечно, у ПСВ был выкуплен Стивен Бергвейн за 30 млн. Кажется, Моуринью был с нами не совсем честен.

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8. «Байер» (35 млн евро)



Двух молодых футболистов приобрёл и «Байер». В Леверкузен переехали хавбек Эсекьель Паласиос из «Ривер Плейта» и защитник Эмонд Тапсоба из «Витории» Гимарайнш. За первого клуб заплатил 17 млн, за второго – 18. Теперь «Байеру» будет чуть проще бороться с «Боруссиями» за место в Лиге чемпионов.

7. «Ювентус» (35 млн евро)

«Ювентус» купил лишь одного игрока, но состав туринцев в этом сезоне не пополнился. Дело в том, что Деян Кулушевски был игроком «Аталанты», который выступал в «Парме» на правах аренды, а теперь стал футболистом «Ювентуса», но остался в «Парме» на правах аренды. Трансфер шведского вингера обошелся чемпионам Италии в 35 млн евро. Неплохая сумма для 19-летнего парня.

6. «Лион» (38 млн евро)



Французский клуб купил двух бразильских полузащитников — Бруну Гемарайеса из «Атлетико Паранаэнсе» (20 млн) и Камило из «Понта Преты» (2 млн). Во втором случае речь идёт о футболисте из второй лиги Бразилии. Нападающий Карл Токо Экамби из «Вильярреала» пришёл в «Лион» на правах аренды (4 млн). Ну и еще один форвард Тино Кадевере выкуплен (12 млн) у «Гавра», но до конца сезона продолжит выступать в прежней команде.



5. «Эспаньол» (40,5 млн евро)



Идущий на последнем месте в Испании «Эспальол» солидно закупился. Команду пополнили вратарь «Леванте» Оласабаль (1,5 млн), защитник «Хетафе» Кабрера (9 млн), вингер «Райо Вальекано» Ембарба (10 млн) и нападающий «Бенфики» Рауль де Томас (20 млн). Сообщалось, что «Эспаньол» отказался от кандидатуры Смолова, когда взял форварда из Португалии.

4. «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро)

«МЮ» ворвался в эту статью лишь одним трансфером. Самый дорогой переход этой зимы – покупка Бруну Фернандеша из «Спортинга». 25-летний полузащитник подписал контракт на пять лет и взял 18-й номер. Английские журналисты сравнивают Фернандеша с Криштиану Роналду. Видимо, им для этого достаточно, что оба – португальцы, которые прошли по маршруту «Спортинг» – «МЮ».

Фото: manutd.com

3. «Монако» (62 млн евро)



У Головина новые партнеры по команде, и на их фоне россиянин кажется ветераном. Пять покупок «Монако»: Тчуамени (20 лет), Фофана (21 год), Марселин (19 лет), Павлович (18 лет), Маецки (20 лет). Правда, последние двое присоединятся к «Монако» летом, а сезон доиграют в аренде в своих прежних клубах.

2. «Наполи» (65,5 млн евро)



В прошлом сезоне «Наполи» закончил чемпионат Италии вторым, а теперь команда Гаттузо делит по набранным очкам 10-12 место. Под нового тренера приходят новые футболисты. Куплены опорник «Сельты» Лоботка (20 млн), опорник «РБ Лейпциг» Демме (12 млн) и арендован вингер «Интера» Политано (2,5 млн). Плюс нападающий Петанья (17 млн), который сезон доиграет в аренде в СПАЛе, а защитник Рахмани (14 млн) – в аренде в «Вероне».

1. «Герта» (78 млн евро)



Больше всего на новичков этой зимой потратила берлинская «Герта» – 78 миллионов. Эта цифра сложилась из четырех покупок: хавбек «Штутгарта» Аскасибар (11 млн), нападающий «Лейпцига» Кунья (15 млн), опорник Тузар (25 млн) и форвард «Милана» Пёнтек (27 млн). Трое из них уже присоединились к команде, а Тузар до конца сезона останется в аренде в «Лионе». При этом «Герта» никого не продала зимой.