«Я не собираюсь выгонять Гончаренко». Гинер дал большое интервью

Евгений Гинер пришёл в гости к Нобелю Арустамяну в программу «Инсайдеры» и рассказал много интересного. Тезисно о главном.

О нынешнем ЦСКА и ВЭБ

— Мы полностью обновили команду. Сейчас она одна из самых молодых в Европе. ВЭБ — это абсолютно нормально. Они входят в капитал, для клуба будет только лучше. Это временная мера, но от этого ничего не меняется.

О фразе Шувалова про топ-клуб

— Идём давно уже к этому. Движемся, изучаем топ-клубы Европы. Игорь Иванович за всю историю, что я его знаю, пустых слов никогда не бросает на ветер. Если говорит, то говорит вещи, которые обдумал и знает. Мы двигались давно. Сейчас будет легче прийти к этому.

Фото: РИА Новости

О трансферах и Усманове

— Сможем ли мы заплатить больше денег, чем другие клубы? Это глупость. Тогда это будет соревнование, кто больше потратит. Мы никогда не тратили деньги бездумно. Самое дорогое приобретение — Влашич. Такие деньги мы никогда не платили. Я не очень понимаю, что значат слова о том, что эпоха наших трансферов прекратилась. Она движется. Сейчас цены на рынке стали выше. Привозить нужно талантливых футболистов, которые усилят клуб, полюбятся болельщикам, будут приносить титулы. Не надо покупать, чтобы покупать дорого. Глупо это делать для того, чтобы переплюнуть всех и сказать: «Мы русские, платим больше». Нужно отдавать себе отчёт, что в наш чемпионат поедут талантливые футболисты, а не готовые звёзды.

Что касается Усманова, то он мой близкий друг. Он познакомил меня с хозяином «Эвертона». Усманов сильно разбирается в футболе, его советы воспринимаются серьезно. Он очень много помогает: советами, связями. Правда ли, что он всё ещё помогает нашей академии? Он помогает нам всегда. Это может быть разная помощь: спонсоры или что-то ещё. Я это помню, уважаю этого человека. На тему партнёрства с ним в ЦСКА мы не говорили. Думаю, сейчас появятся новые партнёры, которые с удовольствием начнут выкупать какую-то часть у ВЭБа. Клуб сейчас чистый, кредитов нет. Это упростит дело. Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из «большой пятерки». Они оценили в 24 миллиарда рублей.

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О продаже ЦСКА и частном статусе

— Были моменты, когда мы были близки к партнерству с кем-то. К продаже я никогда не был близок. История с ВЭБом не делает нас похожими на «Локомотив», «Зенит». Не думаю, что ВЭБу было бы интересно. Мы будем управлять всем по спортивной части. Нас нельзя приравнивать к клубам, где всё решают акционеры государственных корпораций.

О менеджменте

— Построить работу надо так, чтобы у каждого был карт-бланш. Конечно, решающее слово по трансферам моё. Но клубом должен заниматься менеджмент. Меня коробит, когда меня называют лучшим менеджером в футболе. Это не так. Я, может быть, хороший руководитель вот этого менеджмента, который сейчас существует. Этот менеджмент любит ЦСКА, старается, чтобы клуб был лучше.

Фото: РИА Новости

О Гончаренко

— Игра команды мне нравится. Результат – не всегда. Но вопрос в том, что надо набраться терпения. Невозможно быстро собрать новую команду. Гвардиоле в «Сити» тоже понадобилось года полтора. У Гончаренко есть карт-бланш, как у любого из тренеров. Нельзя их менять часто. Надо задавать вопросы и себе: обеспечил ли ты тренера всем, что он просил? Я не собираюсь выгонять Гончаренко, у него длительный контракт.

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О Чалове

— Предложение от «Кристал Пэлас» было очень хорошее. Но Фёдору ещё нужно окрепнуть. Мы никогда не рассматриваем предложение со стороны денег. Если бы за Федю было предложения от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы отпустили, торговались бы, но отпустили. Федя сам принял такое решение. Первое — игроки, которые видят перспективы уехать в более сильные чемпионаты, должны учить язык. Потому что, если ты не знаешь язык, тебя посадят на скамейку, и ты закончишь с футболом. Второе – «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в ЛЧ и в ЛЕ, а «Кристал Пэлас» борется за выживание. В чём цель? Просто уехать? У Феди такой цели не было.

Фото: РИА Новости

Об агентах

— Считаю, что агенты не нужны. Я встречался за всё время с двумя-тремя агентами. Как-то Вагнер мне рассказывал, что его агент обеспечивал его бутсами, формой — это одно. Вагнер не мог его бросить. Это был даже вроде дядя Вагнера.

А когда агенты появляются во взрослом возрасте — это другое, подписывают кучу игроков. Агенты, появитесь в детстве. Я с агентами не встречаюсь и встречаться не буду. У нас есть агенты, к примеру, в Бразилии, которые нам помогают бесплатно, с которыми мы дружим. Я к ним отношусь с большим уважением. Если они что-то зарабатывают, я рад и счастлив. Но можно зайти в трамвай, а можно проехать на подножке. Так вот, агентов на подножке здесь никогда не будет.

Об уходе Якунчикова и возвращении Стельмаха

— Оспаривать решение менеджмента по Якунчикову не надо. Они считают и знают лучше. Это не первый вопрос, который возник в ЦСКА. Все люди, которые у нас работают, понимали, что ЦСКА – семья. Никто из тех, кто уходил из нашего клуба, сор из избы не выносил. Якунчиков принял другое решение. Поэтому теперь я не очень понимаю, какой клуб его сейчас возьмёт работать, понимая, что такое может произойти в их команде.

Приглашение Стельмаха — тоже инициатива менеджмента. Если я буду навязывать своё мнение, то менеджеры будут говорящими головами. Это было бы хамством, если бы я им не доверял, а потом ругал. Надо становиться перед зеркалом, когда бреешься, и высказывать себе все претензии. Это мои принципы управленца.

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О судействе и своём отстранении

— Я не знаю Кашшаи. Посмотрим, как он будет работать и что будет делать. Мне хочется, чтобы в нашем футболе в головах людей заложилось то, что есть в других странах. Что судья может ошибаться, что нет предвзятости в судействе, нет подковерных игр. Надеемся, что все ошибки, которые преследовали нас с первого тура, закончатся. Дюков и Хачатурянц делают для этого очень многое. Что говорить о Егорове, если его уже нет. С Дюковым мы друзья. Моё отстранение? Не знаю, от чего меня можно отстранить. Наверное, от владения клубом. Я никто и зовут меня никак. Поэтому, чтобы кого-то отстранить, его нужно наказать той мерой, которая будет действенна.

О расширении РПЛ и переизбрании Прядкина

— Мы за расширение РПЛ. Будет большее количество матчей. Кроме этого, расширять лигу надо за счёт приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд. У нас зимние перерывы — три месяца, чемпионат нужно возобновлять раньше. У нас есть южные районы, необязательно в декабре играть в Екатеринбурге. Летом должен быть перерыв на два месяца, а зимой — месяца полтора, тогда у нас начнёт расти уровень чемпионата. Про Прядкина не могу ничего сказать, я же пока отстранён. Никто президента лиги навязывать не может. Голосуют 16 клубов за, я не очень понимаю, в чём нелегитимность?

О Березуцких и Слуцком

— Думаю, неправильно, если футболисты идут только в тренеры. У нас новый подход. Ребята должны в течение нескольких месяцев поработать в различных направлениях: инструкторы, селекционный отдел, детская школа. А потом сделать вывод, где им работать комфортнее. Через пару месяцев Березуцкие сделают выводы о том, где им комфортнее.

Что касается Слуцкого, то желаю ему только удачи и успехов. Работал в Англии, Голландии, теперь поработает в «Рубине». Желаю только удачи. Мы с ним спорили, много разговаривали, к примеру, я спрашивал, почему вышел Вася Березуцкий, а не Лёша. Тогда, когда он уходил, он устал от футбола, хотел отдохнуть. Человек ни в чём меня не обманул.

Фото: pfc-cska.com

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О главном достижении в ЦСКА

— Моя дружба с болельщиками. Я верю им, они верят мне. Руководить такой массой очень тяжело. Я благодарен болельщикам. Вы обратили внимание, что количество болельщиков увеличивается, на стадион ходят семьями. Я не подвел их ни в чём, как и они меня. Это самое большое, что я смог сделать за 20 лет. К чему стремиться, есть всегда. Мне останавливаться нельзя. В движении жизнь.

О том, как стал владельцем ЦСКА, и как сделать наш футбол прибыльным

— Мне было без малого 41 год, когда я стал владельцем ЦСКА. Партнёры решили подарить мне футбольный клуб. Тогда были долги, но мы всё сделали, вывели команду. Вошли в топ-20 клубов по чистой прибыли за сезон-2018/19. Как нашему футболу зарабатывать деньги? Первый фактор уже состоялся: болельщики пошли на стадионы. Главный фактор — телевизионный контракт. Права на наш чемпионат должны стоить минимум 300 млн долларов. Сегодня футбол показывают качественно, надо отдать должное. Если мы начнём показывать более интересный и красивый футбол, то люди начнут подписываться. Не должно быть футбола на бесплатном телевидении. Не должно! Это неправильно! Такого нет нигде в мире. Я думаю, сейчас пойдут современные технологии, придут интернетчики. Сейчас молодежь — всё смотрят больше по компьютерам, мобильным телефонам и так далее. И они уже дадут, конечно, другие деньги. Должна быть конкуренция. У «Газпром-медиа» конкуренции не было, поэтому было так: сколько предложили, на столько, будь любезен, соглашайся. Когда будет конкуренция, будут уже другие деньги