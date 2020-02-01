Саввиди обвиняют в махинациях с клубами. ПАОК едва не исключили из высшей лиги

Российский бизнесмен Иван Саввиди и его греческий клуб ПАОК снова попали в крупный скандал. Комитет по профессиональному спорту Греции рекомендует исключить лидера чемпионата из Суперлиги. Фанаты клуба недовольны и устроили бунт. Причиной является не только спортивная составляющая, но и политическая ситуация в Греции.

Почему хотят исключить?

Комитет по профессиональному спорту Греции считает, что Саввиди принадлежал ещё один греческий клуб – «Ксанти». Подозрения появились после того, как журналисты телеканала One Channel провели расследование, выявив, что Саввиди мог владеть пакетом акции футбольного клуба «Ксанти». Ранее, у клуба из одноимённого города были проблемы с представлением акционеров. ПАОК и Саввиди эти обвинения отрицают. Клуб выступил с резким заявлением.

«Рекомендации комитета — это просто памятник порабощения его членов их политическими боссами. Господин Авгенакис (министр спорта) — просто представитель пресс-службы «Олимпиакоса». Он сфабриковал дело, единственной целью которого является запятнать историю ПАОК, команды, которая, наконец-то покончила с безнаказанностью «Олимпиакоса», — говорится в заявлении клуба.

Комитет же считает, что исключить из греческой Суперлиги нужно обе команды. Самое интересное то, что канал One Channel принадлежит одному из самых богатых людей Греции Вангелису Маринакису, который владеет греческим «Олимпиакосом». Клуб из Пирея конкурирует с ПАОКом в борьбе за чемпионство и после 21-го тура отстаёт от лидера на одно очко.

Саввиди слепил чемпиона Греции. Его клуб взял титул впервые за 34 года А ведь когда-то пытался вытащить вверх «Ростов».

Фанаты недовольны

Фанатам ПАОКа не понравилась рекомендация комитета и они отправились к офису правящей партии «Новая демократия» в Салониках, потребовав от властей отставки премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Скандировав оскорбительные слова в адрес министра, тысячи фанатов решили оскорбить ещё заместителя министра по вопросам спорта Левтериса Авгенакиса и владельца «Олимпиакоса» Вангелиса Маринакиса.

Исключать не будут

После бунта, который подняли болельщики правительство Греции решило не исключать из Суперлиги ни ПАОК, ни «Ксанти». Кабмин пересмотрел правки и решил ограничиться только снятием очков с команд. Парламент правки одобрил.

«По решению премьер-министра Кириакоса Мицотакиса будут немедленно внесены законодательные инициативы с тем, чтобы не было уничтожающих санкций из-за таких проблем», — сказал официальный представитель кабмина Стелиос Петсас.

Пресса стала критиковать парламент и владельца «Олимпиакоса», а премьер-министр страны Мицотакис заявил, что не допустит того, чтобы страна из-за футбола была разделена на север и юг. Премьер-министр пригрозил, что остановит чемпионат, если массовые протесты болельщиков не закончатся.

Пока УЕФА и ФИФА наблюдают за этой ситуацией со стороны, «Олимпиакос» сегодня принимает «Ксанти», находящийся на седьмой строчке в таблице. ПАОК же встретится завтра с «Панатинаикосом». Вполне вероятно, что протесты болельщиков могут перейти с улиц греческих городов на стадионы.