Зидан умеет исправлять свои ошибки. Дерби это подтвердило

Перед дерби разрыв между мадридскими командами в чемпионате составлял 10 очков — «Реал» заслуженно шёл на первом месте, а «Атлетико» — на пятом. Более того, «матрасники» попали в небольшую яму: проиграли «Эйбару» и не смогли обыграть «Леганес», находящийся внизу турнирной таблицы. «Реал» же наоборот – только победы в 2020 году, серия в 20 матчей без поражений и борьба с «Барселоной» за победу в лиге.

У «Реала» были проблемы на старте сезона, но сейчас всё отлично. Даже без Азара Ни одного поражения с октября и новые герои.

«Реал» и «Атлетико» встречались между собой совсем недавно – в финале Суперкубка Испании, проходившем в Саудовской Аравии. Это был скучнейший матч, и казалось, что за трофей борются не сильнейшие футболисты мира, а любители из чемпионата Албании. Выявлять победителя пришлось в серии пенальти, где героем стал Куртуа. В чемпионате, понятное дело, такой исход был невозможен.

Тайм имени Рамоса

Симеоне из-за череды травм был ограничен в выборе состава. На правый фланг защиты вышел Врсалько, не игравший за «Атлетико» почти два года. Этот выбор был настолько неожиданным, что даже у телевизионщиков не нашлось его актуальной фотографии. «Матрасники» полностью контролировали игру в первом тайме, исходя из своей излюбленной тактики – отдали мяч «Реалу» и вылетали в опасные контратаки, отрезая по 5-6 человек у «сливочных». В одной из таких Корреа попал в штангу, в результате «стеночки» с Витоло.

Зидан решил повторить тактику предыдущего матча с «матрасниками» — формация 4-5-1, где пятёрка полузащитников действовала исключительно в центре, оставляя фланги крайним защитникам. В первом тайме замысел полностью провалился, поскольку опасные моменты у ворот «Атлетико» возникали исключительно со стандартов. Что примечательно, оба раза опасность создавала связка Кроос – Рамос. Последний имел два хороших момента: в первом случае он запустил сильный парашют, и мяч улетел за перекладину, а во втором не смог толком попасть по мячу. Но и про свои основные функции защитник не забывал, что и позволило «Реалу» не пропустить в первом тайме и, как оказалось, во всём матче.

Зидан умеет исправлять свои ошибки

Тренер «Реала» признал выбранную тактику неудачной и вместо Крооса и Иско выпустил игроков, которые умеют играть на фланге – Васкеса и Винисиуса. И именно это стало ключевым моментом матча.

«Сливочные» привычно забрали мяч, но в отличие от первого тайма, им удавалось создавать опасные моменты. Один из них закончился вполне логичным голом – Винисиус отдал отличную передачу вразрез на Менди, который нашёл в штрафной Бензема. Так случился первый гол с игры в мадридских дерби этого сезона и тринадцатый лично для француза.

Симеоне нужно было менять ход матча. Сначала он снял с игры самого освистываемого игрока – Морату, а после выпустил Карраско, убежавшего из Китая. Несмотря на это, опасных моментов «матрасники» не создали, а «сливочные» ещё несколько раз были близки к взятию ворот.

Гол Бензема так и остался единственным – и «Реал» остаётся на первой строчке в чемпионате, а «Атлетико» терпит очередное поражение и рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем году.