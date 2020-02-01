Странная победа «Ливерпуля». «Саутгемптон» не заслужил разгрома

Мерсисайдцы проводили свой четвёртый матч за 10 дней. В гости к лидерам АПЛ приехал «Саутгемптон», набравший неплохой ход. В январе «святые» одержали три победы, в том числе над «Тоттенхэмом» и «Лестером». В основе «Саутгемптона» привычно вышел Уорд-Праус, но изменилась его позиция – центральный хавбек играл справа в полузащите. Седрик Суареш, закрывавший правый фланг, был арендован «Арсеналом». Клопп также произвёл небольшие изменения: Окслейд-Чемберлен заменил Ориги слева в атаке, в центр поля вышел Фабиньо.

Отдохнувший «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм». Клопп не зря ротирует состав Мерсисайдцы оторвались от «Манчестер Сити» на 19 очков.

Гости смело начали встречу. Выделялся Дэнни Ингс, который ранее играл за «Ливерпуль». «Святые» с первых минут включили высокий прессинг, не давая хозяевам разыгрывать мяч. «Ливерпуль» ничего не создал в первые 15 минут матча. Мерсисайдцы пробовали сделать то, что сработало в матче с «Вест Хэмом» – вытянуть соперника на свою половину, а затем забросить мяч на быстрого игрока атаки (Салах или Фирмино).

На 10 минуте Алисон взял мяч в руки после передачи Робертсона, но арбитр не назначил свободный удар. Странное судейское решение. К середине первого тайма стали возникать опасные моменты. Сначала Мохамед Салах опасно пробивал, но удар был заблокирован защитником. Спустя три минуты «Саутгемптон» организовал быструю атаку: Ингс вошёл в штрафную, бить ему было неудобно, поэтому Дэнни пытался найти передачей Лонга. Ван Дейк прочитал ситуацию и совершил перехват.

«Саутгемптон» продолжил атаковать. На 27 минуте Лонг откликнулся на дальнюю передачу и скинул мяч на Дженепо. Удар Муссы пришёлся прямо в Алисона. Концовка первого тайма также осталась за «святыми». На 40 минуте Ингс пробивал с левой, но мяч угодил в Лонга. Через две минуты Шейн пробивал сам, однако Алисон снова потащил. Бразильский голкипер выручил ещё раз после выхода Ингса.

По голевым моментам гости были впереди «Ливерпуля» – лучший шанс был у ван Дейка на 30 минуте. Голландский защитник остался после углового в чужой штрафной, дождался передачи от Салаха и нанёс удар пяткой. «Саутгемптон» выручил голкипер, который вышел из ворот и сократил угол обстрела. К счастью для «Ливерпуля», первый тайм закончился со счётом 0:0.

Статистика 1 тайма:

Удары (в створ): «Ливерпуль» — 8 (4), «Саутгемптон» — 10 (4);

Угловые: «Ливерпуль» — 6, «Саутгемптон» — 6;

Владение: «Ливерпуль» — 69, «Саутгемптон» — 31.

Вторая половина началась бодро. Дэнни Ингс вошёл в штрафную хозяев, но упал после контакта с Фабиньо. Пенальти не был назначен, игра продолжилась, и уже в следующей атаке «Ливерпуль» забил. Окслейд-Чемберлен сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол.

Несмотря на пропущенный гол, «Саутгемптон» продолжил прессинговать. «Ливерпуль» нашёл способ выходить из обороны, хотя в первом тайме это получалось с трудом. Ингс неоднократно угрожал воротам хозяев, но забить не удавалось. «Святые» начали играть более опрометчиво, за что и были наказаны. На 60 минуте Александер-Арнольд вынес мяч – получилась неплохая передача на Фирмино. Роберто оказался на левом фланге и нашёл передачей Хендерсона. Удар капитана в ближний угол был точен, без шансов для Маккарти.

Салах забил третий мяч на 72 минуте. На этот раз Хендерсон вырезал передачу на Мохамеда, тому оставалось лишь перекинуть вратаря. «Саутгемптон» окончательно посыпался, моменты возникали один за одним. Вышедший на поле Минамино мог отличиться, но пробил выше ворот. Уже в добавленное время Салах установил окончательный счёт – 4:0.

«Ливерпуль» победил при не самой лучшей игре. «Саутгемптон» в первом тайме был лучше, но забить не смог. Во втором тайме сказался класс игроков «Ливерпуля». Почти все моменты, что мерсисайдцы создали после перерыва, конвертировались в голы. «Святые» не заслужили разгромного поражения. Тем не менее, «Ливерпуль» всё ближе к чемпионству.

Лидерам АПЛ сопутствует удача, Алисон выручает в нужный момент, а реализация «Ливерпуля» продолжает удивлять. При показателе ожидаемых голов xG 54.24, мерсисайдцы забили 60 мячей. Иными словами, «Ливерпуль» забивает больше, чем должен. Что это – дикий фарт или класс игроков? Скорее всего, всё вместе.