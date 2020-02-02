Лидер топа вырос в цене более чем в 10 раз.

10 футболистов, которые подорожали больше всего за последние пять лет

В последние годы мы привыкли, что клубы удивляют нас сумасшедшими трансферами. Ниже – 10 футболистов, которым удалось поднять свой ценник до космического уровня. Обращаем внимание: в списке представлены только те, кто успел дебютировать во взрослом футболе пять лет назад, поэтому Мбаппе, Холанд и компания в него не попали.

Алисон Бекер Фото: Michael Regan/Getty Images

Возраст: 27 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Стоимость в 2015 году: 2,5 млн. евро

Текущая стоимость: 90 млн. евро

Достижения за пять лет: Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019, Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019, Победитель Кубка Америки: 2019

Последние годы позиция голкипера у «Ливерпуля» была проблемной: достаточно вспомнить финал Лиги чемпионов с «Реалом», когда Кариус привёз гол. Во многом из-за этого курьёза команда Клоппа лишилась такого нужного трофея. После этого руководство в срочном порядке стало искать нового стража ворот и приглядели Алисона из итальянской «Ромы».

Свой первый сезон в Риме Алисон провёл в качестве второго вратаря команды, подменяя Войцеха Щенсны, а после его перехода в «Ювентус» Бекер стал первым номером римлян.

Алисон смог продемонстрировать высокий уровень игры и придал уверенности обороне. В сезоне-2017/18 римляне смогли укрепиться на вершине таблицы итальянского чемпионата, заняв третье место, а бразилец был признан лучшим голкипером в Италии. Летом 2018-го «Ливерпуль» подписал бразильского стража за 72,5 млн. евро, что сделало его самым дорогим вратарём мира. Теперь он на пути к своему первому чемпионству в Англии.

Вирджил ван Дейк (на переднем плане) Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Возраст: 28 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Стоимость в 2015 году: 10 млн. евро

Текущая стоимость: 100 млн. евро

Достижения за пять лет: Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019, Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019

Пожалуй, самый прогрессирующий игрок из этого списка. Ван Дейк вырос в очень качественного, универсального, а самое главное, надёжного защитника, который чётко и точно выбирает позицию. Неслучайно голландцу отдавали предпочтение в борьбе за Золотой мяч, однако выиграть гонку, когда в ней Месси, пока кажется нереальным.

Вирджил перебрался в Англию в 2015-м, тогда его приобрел «Саутгемптон». За «святых» защитник провёл в общей сложности 64 игры, в которых сумел отметиться четырьмя голами.

Спустя 3 года ван Дейк переходит в другой английский клуб – «Ливерпуль». Этот переход стал самым дорогим среди защитников, голландец обошёлся команде Клоппа в £75 млн.

В следующем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Премьер-лиге, потерпев лишь одно поражение в сезоне и уступив чемпионский титул в упорной борьбе «Манчестер Сити». За сезон ван Дейк зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны «мерсисайдцев» и теперь является незаменимым футболистом в команде.

Ван Дейк является лидером не только своего клуба, но и сборной. Вместе с ней Вирджил завоевал серебро Лиги наций в марте прошлого года и уверенно вышел из группы на отборе к Евро-2020.

Лерой Зане Фото: Michael Regan/Getty Images

Возраст: 24 года

Нынешний клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость в 2015 году: 8 млн. евро

Текущая стоимость: 100 млн. евро

Достижения за пять лет: Чемпион Англии (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Кубка Англии: 2018/19, Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

В марте 2014 года Зане подписал с «Шальке» профессиональный контракт, а уже через месяц дебютировал за основной состав немцев. За гельзенкирхенцев Лерой провёл 47 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.

Своей великолепной игрой немец произвёл внимание на селекционеров из Манчестера, куда впоследствии и перешёл. «Ман Сити» трансфер обошёлся в 55 млн. евро, что сделало его самым дорогим немцем в истории. Интерес к Зане был так высок, что «горожане» пообещали ему 28 миллионов евро за три года.

В сезоне 2017/18 в составе «Сити» стал чемпионом Англии и был признан лучшим молодым игроком АПЛ. Карьера Зане в Англии складывается более чем достойно, однако, на чемпионат мира в Россию немец не поехал – в последний момент главный тренер решил отцепить игрока из состава. Может, это и стало одной из причин неудачного выступления сборной Германии. Сегодня Зане — железный игрок основы в команде Лёва.

Ян Облак Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Возраст: 27 лет

Нынешний клуб: «Атлетико Мадрид»

Стоимость в 2015 году: 7 млн. евро

Текущая стоимость: 100 млн. евро

Достижения за пять лет: Финалист Лиги чемпионов: 2015/16, Обладатель Лиги Европы УЕФА: 2017/18, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Первый и единственный игрок из списка, который не играет в АПЛ. Ян Облак начал играть на высоком уровне в Португалии. «Бенфика» увидела в молодом парне потенциал и пригласила вратаря. Но получить практику и выиграть конкуренцию у опытного бразильского голкипера Жулио Сезара не представлялось возможным, поэтому португальцы сразу же отдали Яна в аренду. После скитания по арендам Облак вернулся в расположение «Бенфики» и провёл за неё 19 матчей, семь из которых – сухие.

После надёжной игры за португальцев словенцем заинтересовался «Атлетико Мадрид», предложив за голкипера хорошие деньги. Несмотря на нежелание «Бенфики» расставаться с футболистом, она всё же приняла предложение. Как оказалось, переезд в Испанию оказался мечтой словенского вратаря.

Вот как он прокомментировал свой переход в стан «матрасников»:

«Я с детства мечтал играть в Ла Лиге, которая превосходит португальскую. Это новый вызов, который я собираюсь принять. «Бенфика» хотела, чтобы я остался, и президент сделал всё возможное, чтобы удержать меня, но я очень хотел перейти в «Атлетико».

Ян Облак по сей день является бессменным голкипером «Атлетико». Сейчас он считается одним из лучших киперов мира.

6. Н’Голо Канте

Н'Голо Канте Фото: Marc Atkins/Getty Images

Возраст: 28 лет

Нынешний клуб: «Челси»

Стоимость в 2015 году: 4,5 млн. евро

Текущая стоимость: 100 млн. евро

Достижения за пять лет: Чемпион Англии: 2015/16, Чемпион Англии: 2016/17, Обладатель Кубка Англии: 2017/18, Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19, Чемпион Мира 2018

Француз смог заинтересовать «Челси» благодаря своей классной игре в другом английском клубе – «Лестере». В чемпионском сезоне Канте стал открытием чемпионата, как и его клуб. В составе «Лестера» француз был безоговорочным лидером, вместе с Джейми Варди и Риядом Марезом. Во многом именно благодаря этой троице команда Клаудио Раньери смогла сенсационно завоевать титул лучшей команды.

16 июля 2016 года перешёл в «Челси» за 35 млн. фунтов. Контракт был подписан сроком на пять лет. Вот что сказал сам Канте после перехода в стан «аристократов»: «Очень рад стать игроком одного из лучших европейских клубов, моя мечта сбылась. Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё».

В первом же сезоне в составе лондонской команды Канте во второй раз подряд выиграл чемпионат, и был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов и спортивных журналистов. И хоть следующий сезон сложился для «Челси» не очень удачно, по его итогам, Канте снова был признан лучшим игроком команды.

Кевин Де Брёйне Фото: Michael Regan/Getty Images

Возраст: 28 лет

Нынешний клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость в 2015 году: 45 млн. евро

Текущая стоимость: 150 млн. евро

Достижения за пять лет: Обладатель Кубка Германии: 2014/15, Обладатель Суперкубка Германии: 2015 Чемпион Англии (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Кубка Англии: 2018/19, Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

Бельгиец несколько раз пробовал запустить свою карьеру в АПЛ. В первый раз не получилось — в 2012 году Кевин перебрался в «Челси» из бельгийского «Генка», где он начинал профессиональную карьеру. В составе синих Де Брёйне не удалось закрепиться в старте и для того, чтобы не растерять форму, Кевин перебрался в бременский «Вердер».

Поиграв четыре сезона в Германии – сначала в «Вердере», потом в «Вольфсбурге» — бельгиец вернулся в Англию. В Бундеслиге хавбек сыграл в общей сложности 85 матчей, поразив ворота соперников 23 раза.

Именно в «Манчестер Сити» Кевину удалось по-настоящему раскрыться. Гвардиола доверяет бельгийскому таланту и регулярно ставит в стартовый состав. И не зря. Почти в каждом матче Де Брёйне пашет на поле, делает ювелирные передачи через всё поле, принося команде пользу и важные очки. Во многом благодаря его стараниям команда Гвардиолы — одна из лучших в АПЛ.

Рахим Стерлинг Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Возраст: 25 лет

Нынешний клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость в 2015 году: 40 млн. евро

Текущая стоимость: 160 млн. евро

Достижения за пять лет: Чемпион Англии (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Кубка Англии: 2018/19, Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2017/18, 2018/19, Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

Карьера Рахима началась в «Ливерпуле». В возрасте 17 лет он дебютировал на профессиональном уровне, став одним из самых молодых игроков клуба. Игра полузащитника впечатлила не только тренера и болельщиков, но и специалистов. Но, увы, через несколько лет Стерлинга переманил конкурент красных — «Ман Сити». «Ливерпуль» выручил за него 49 млн. евро.

Благодаря Гвардиоле вингер стал не только скоростным и техничным, но ещё и результативным игроком. За прошедший сезон англичанин забил 31 мяч и отдал 13 голевых передач в 61 матче, а в АПЛ по системе «гол+пас» уступил лишь Агуэро, Салаху и Азару.

Стерлинг помог «Сити» взять два чемпионских титула подряд, а сам Рахим, наряду с Агуэро, стал лучшим бомбардиром команды. У вингера второй сезон подряд больше 20 голов и 10 ассистов за клуб и сборную. Всего англичанин провёл за «горожан» 153 игры и поразил ворота соперников 59 раз.

Гарри Кейн Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Возраст: 26 лет

Нынешний клуб: «Тоттенхэм»

Стоимость в 2015 году: 25 млн. евро

Текущая стоимость: 150 млн. евро

Достижения за пять лет: Лучший бомбардир английской Премьер-лиги (2): 2015/2016 (25 голов), 2016/2017 (29 голов), Лучший бомбардир чемпионата мира: 2018 (6 голов)

Ещё один англичанин в нашем списке. Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур». В сезоне-2009/10 Кейн забил за молодёжную команду «шпор» 18 мячей, выходя на поле 22 раза. Поразительная статистика для юного парня!

В первую команду пробиться таланту было сложно, и чтобы не сидеть на лавке, англичане отдали его в аренду в Чемпионшип. Поиграв два года в турнире рангом ниже, Гарри вернулся в Премьер-лигу, на этот раз в «Норвич». Этот переход Кейн не может записать себе в актив из-за того, что именно там на англичанина напала череда травм, что помешало ему закрепиться в составе, поэтому в 2013 году он был отозван обратно в стан «шпор».

За «Тоттенхэм» нападающий выступает и сейчас, несмотря на то, что его постоянно отправляют к Зидану в «Реал». Но Кейн пока отдаёт предпочтение той команде, которая его воспитала. Титулов у нападающего с «Тоттенхэмом» нет, но несмотря на это, он является финалистом прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Мохамед Салах Фото: Michael Regan/Getty Images

Возраст: 26 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Стоимость в 2015 году: 18 млн. евро

Текущая стоимость: 150 млн. евро

Достижения за пять лет: Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2018/19, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019, Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019 Финалист Кубка африканских наций: 2017

Неслучайно первые два места в нашем топе занимают игроки «Ливерпуля». Подопечные Клоппа выдают второй сезон на высочайшем уровне, игроки развиваются и растут, поэтому именно у них виден наибольший прирост в цене.

Мохамед Салах — воспитанник академии египетского клуба «Мокавлун», за который дебютировал в 2010 году. Уже через год стал основным игроком египетского клуба. Там он добился высоких результатов и смог заинтересовать европейские команды.

В 2012-м Салах подписывает контракт со швейцарским «Базелем». Мохамед быстро адаптировался в Швейцарии и стал игроком стартового состава в первый же год пребывания в Европе. За «Базель» он отыграет всего полтора сезона, успев забить девять мячей. Вместе с клубом он стал чемпионом страны.

После убедительного сезона в «Базеле» египтянин переезжает в Англию. Не сказать, что удачно. После перехода в «Челси» он сыграл всего в 13 играх, в основном, выходя на замену, смог забить два мяча. Мо Салаху нужна была практика, поэтому он ушёл в аренду.

В своё время египтянин мог оказаться в «Спартаке», но тогда трансфер осуществить не удалось. Позже Валерий Карпин дал комментарий по египтянину: «Салаху не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе».

После нескольких аренд Салах переезжает в Италию и переходит в «Рому». Итальянцы взяли игрока с последующим правом выкупа, которым воспользовались в конце сезона. Стоимость Салаха составила 15 млн евро. Следующие два сезона Мо Салах отыграл на фантастическом уровне. В Италии египтянин получил всё то, чего ему так не хватало в «Челси»: доверие тренера и поддержку болельщиков. Безусловно это придавало египтянину дополнительный импульс.

Летом 2017 года «Ливерпуль» подписывает контракт с Мохамедом Салахом. Сумма трансфера — 42 млн евро. Салах идеально вписался в состав Клоппа. Уже в первый сезон он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забил 32 мяча за 36 игр.

Успех Мо Салаха был оценён по достоинству, он стал лучшим игроком сезона в чемпионате. Следующий сезон Салах также провёл на высоком уровне. На этот раз забитых мячей стало меньше, но это не помешало египтянину стать лучшим бомбардиром чемпионата. Вместе с Мане и Обамеянгом они забили 22 гола. В этом сезоне у него их уже 14.

Садио Мане Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возраст: 27 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Стоимость в 2015 году: 14 млн. евро

Текущая стоимость: 150 млн. евро

Достижения за пять лет: Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2018/19, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019, Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019

Сенегалец по-настоящему заявил о себе, когда играл в австрийском «Ред Булле». В первом же своём сезоне забил 16 мячей. В следующем сенегалец вновь стал главной ударной силой «Зальцбурга» в атаке. Во многом благодаря Мане «Ред Булл» по итогам сезона-2013/14 стал чемпионом Австрии, а также взял кубок страны. Африканский нападающий провёл 33 игры и стал автором 13 мячей.

Уже в следующем сезоне за Садио начала выстраиваться очередь в Англии. Его очень хотели «Вест Хэм» и «Суонси», однако австрийцев не устроила сумма трансфера, и переговоры были заморожены.

Расторопнее всех оказался другой английский клуб — «Саутгемптон», который смог заполучить в свои ряды талантливого сенегальца. За «святых» Мане сыграл 67 матчей, отметившись 22 раза, в среднем, забивая в каждой третьей игре.

Позднее о трансфере нападающего объявил «Ливерпуль». За Мане пришлось выложить почти 41 млн. евро. За команду Юргена Клоппа сенегалец провёл 114 матчей, забив 56 мячей. 31 июля 2019 года, Мане попал шорт-лист из десяти претендентов на получение награды «Best FIFA Men’s Player». Сейчас Мане помогает команде завоевать долгожданный титул чемпионов АПЛ.