«Играл, как Роналду». Испанские СМИ и фанаты «Сельты» – о дебюте Смолова

Фёдор Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией»: нападающий вышел на поле на 78-й минуте, нанёс два удара и совершил 3 точные передачи.

Смолов дебютировал в Испании! Как это было Партнёры по сборной России разминулись в Валенсии.

Полузащитник «Сельты» Франсиско Пейнадо после матча оценил дебют новичка: «Смолов может многое привнести в команду. Если сможет раскрыться и внести свой вклад, он принесёт много радости «Сельте». Практически в каждом матче мы забивали, создавая опасные моменты. Теперь мы сможем быть ещё опаснее у ворот соперника».

А вот что о Смолове пишут в местных СМИ. Faro de Vigo: «Смолов дебютировал, не проведя до этого со своими партнёрами ни минуты – он не тренировался с командой. Этот факт не может не вызывать удивления, учитывая момент адаптации, которая является очень важной составляющей в футболе. Может, его выход был сделан по необходимости, из-за важности результата или уверенности, но правда в том, что игрок, только что перешедший из «Локо», сразу же вышел на поле».

Moiceleste: «Нападающий вышел на поле после гола «Валенсии», заменив Габриэля Фернандеса. Хотя у Смолова было не так много времени, он показал, что с Яго Аспасом может быть интересная связь. Было очевидно, что у него ещё не было контактов с командой, особенно это было ясно в случае взаимодействий с Пионе Систо. Но, кажется, что адаптация Смолова будет недолгой.



Аксель Торрес, который комментировал матч, во время игры сказал, что каталонский тренер влюблён в игру нового нападающего».

Болельщики в целом остались довольны дебютом Смолова и возлагают на него большие надежды: поклонники «Сельты» надеются, что нападающий сможет изменить ситуацию команды к лучшему.

«Если бы «Сельта» проводила так все матчи, играла бы в Европе. Смолов, не проведя тренировок с командой, сыграл, как Роналду».

«За 12 минут Смолов сделал столько же, сколько Фернандес за 78. Ему нужно потренироваться, чтобы улучшить физику. Фернандес не забивает, и я думаю, что Смолов неплохо сработается с Аспасом в атаке».

«Проблема Смолова, что он ещё не знает команду, он провёл с ней совсем мало времени. Поэтому вполне понятно, почему Оскар выпустил в основе Фернандеса. Но уверена и надеюсь, что Смолов займет его место очень быстро».

«Смолов дебютировал. Он один из двух-трёх лучших нападающих России последних пяти лети (вместе с Дзюбой и Кокориным), когда настраивается на игру. Нападающий, который может забивать. Интересный партнёр для Аспаса».

«Сельта» будет спасена, у них есть Смолов».