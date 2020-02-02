В матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити» назначили пенальти через 2 минуты после эпизода. Как так?

Матч команд Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы – огонь! В нём нашлось место для всего: голов, удаления, нереализованного пенальти и стычек. Один из ключевых и самых ярких моментов игры случился в конце первого тайма, когда судья Майк Дин назначил одиннадцатиметровый в ворота «Тоттенхэма», но «Манчестер Сити» упустил шанс выйти вперёд.

Этот пенальти стал следствием преимущества чемпионов Англии. В первом тайме команда Гвардиолы владела мячом 67% времени и выиграла по ударам – 11:1 (в створ – 3:0). Судья указал на «точку» после того, как безбашенный Серж Орье в очередной раз потерял самоконтроль и совершил ненужный фол в своей штрафной на Серхио Агуэро. Впрочем, сперва Дин показал, что защитник «Тоттенхэма» сыграл в мяч, но после подсказки ассистентов, работающих с VAR, зафиксировал нарушение правил. Две минуты потребовались арбитрам, чтобы принять верное решение!

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Видео доступно на «Чемпионате».

Илкай Гюндоган пошёл забивать гол с пенальти, однако пробил крайне неудачно. Блестяще сыграл голкипер «шпор» Уго Льорис, отразивший удар немецкого полузащитника. Тем не менее на этом эпизод не закончился.

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Всё завершилось потасовкой игроков «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». После того, как Льорис совершил сейв, первым к мячу прибежал вингер гостей Рахим Стерлинг. Он опередил голкипера хозяев и упал после столкновения. Казалось, Дин назначит ещё один пенальти за фол со стороны Льориса. Этого требовали и игроки «горожан», тогда как футболисты «Тоттенхэма» стали предъявлять Стерлингу претензии на симуляцию. Рахим-то известный «дайвер»! Но Дин и пенальти не поставил, и Рахима не удалил за второй «горчичник». Жёлтые карточки получили за недисциплинированное поведение Тоби Алдервейрелд с Александром Зинченко.

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Для экс-игрока «Уфы» это предупреждение было первым. После удаления Зинченко за вторую жёлтую карточку на 60-й минуте «Тоттенхэм» перевернул игру в свою пользу.