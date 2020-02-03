У «Аякса» новая стратегия на рынке: клуб не скрывает своего интереса к игрокам

Главный неписаный закон трансферного рынка звучит так: «Все трансферы любят тишину». Это означает, что лучшей сделкой становится та, о которой до последнего момента не было известно. Выгода понятна: если ты не допускаешь утечек, то конкуренты не знают о твоих планах и не могут перехватить футболиста, на которого ты уже нацелился. Это сохраняет тебе деньги и нервы — и то, и другое не бывает лишним.

Но время меняется. Сегодня мы живём в мире, где что-то скрыть от начала до конца очень сложно. Инсайдеры теперь имеют целые сети доносчиков, любой телеграм-канал становится источником, а агентам выгодны «сливы», которые помогают выбить из клубов больше денег. В таких условиях стратегия молчания потихоньку становится устаревшей, и один из самых прагматичных клубов в истории трансферного бизнеса, амстердамский «Аякс», в числе первых, кто понял это.



Прямо перед топ-матчем чемпионата Нидерландов с ПСВ менеджер «Аякса» Марк Овермарс, отвечая на вопросы тележурналистов, рассказал в числе прочего и об интересе клуба к крайнему нападающему «Сан-Паулу» Антони. «Позвольте мне быть честным: это игрок, за которым мы следили на протяжении очень долгого времени. Думаю, наше предложение для него довольно многообещающее», — сказал Овермарс. Так открыто об интересе к игрокам обычно не говорят.

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Но Овермарс идёт ещё дальше. Он подтверждает, что «Аякс» готов платить за трансфер порядка 25 млн евро: «Цифра будет где-то в этой плоскости». Давно вы слышали что-то подобное?



Несколько месяцев назад клуб примерно в таком же стиле отрабатывал переход румына Рэзвана Марина ещё до официального объявления о трансфере. Это уже тенденция: «Аякс» понимает, что утечек не избежать, а конкуренция высока, поэтому вместо отрицания бросается в атаку, что может оказать дополнительное впечатление на игрока.



В помощь клубу из столицы Нидерландов идёт тот факт, что у него репутация фабрики талантов. Овермарс и его коллеги по спортивному департаменту «Аякса» делают упор на это: да, мы не сможем дать игроку сразу многомиллионный контракт, но зато почти гарантированно сделаем его звездой и обеспечим задел на несколько многомиллионных контрактов в других клубах. На руку и тот факт, что почти в каждом регионе мира — от Северной Европы до Латинской Америки — у «Аякса» есть успешный пример раскрутки игрока. В частности, на Антони оказывают влияние через пример Давида Нереса, который повысил свою трансферную стоимость в разы.

Кейс «Аякса» может оказать влияние на рынок. Если интерес к игрокам станет открытым делом и для других клубов уже на ранней стадии работы, это может понемногу уравнять в шансах тех, у кого много денег, и тех, у кого репутация фабрики талантов. Аргументы амстердамского клуба понятны, но, когда об этом заявляют не постфактум, а задолго до сделки, это оказывает серьёзное влияние на игрока — тот не может не видеть, как все вокруг советуют ему выбрать фабрику талантов вместо того, чтобы сразу прыгать в денежный мешок.

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Мы привыкли романтизировать «Аякс» за стиль футбола (небезосновательно), но в плане бизнес-модели это один из самых рациональных клубов мира. И он даёт очередной урок по ведению дел в мире неравных финансовых возможностей.