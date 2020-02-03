Возвращение великой династии! Даниэль Мальдини дебютировал в «Милане»

Сын Паоло Мальдини Даниель дебютировал за «Милан» в Серии А



Даниель Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, сыграл дебютный матч в Серии А.

18-летний нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». На поле он провёл всего четыре минуты и не смог помочь «россонери» вырвать победу. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей, на их счету по 647 матчей. «Милан» навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дед Даниеля, сыграл в высшем дивизионе Италии 347 матчей.



Отметим, что контракт Даниеля Мальдини с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

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Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт



Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» Жерома Бризара. На 38-й минуте матча бразилец был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга» и стал спорить с арбитром.



По словам защитника парижского клуба Преснеля Кимпембе, арбитр трактовал действия футболиста как «неспортивное поведение».



«Это невероятно. Арбитр заявил, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой», — цитирует Кимпембе Esporte Interativo.



В перерыве встречи Неймар высказал недовольство Бризару, однако встретил непонимание: арбитр попросил футболиста обращаться к нему на французском языке.

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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»



Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм Хотспур».



Нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью на усиление позиции форварда после травмы Гарри Кейна. Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.



Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Форвард защищал также цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Ростова» и «Томи». Контракт 31-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.



В нынешней кампании Артём в 19 матчах чемпионата России забил 11 мячей и отдал 9 голевых пасов. В 6 встречах Лиги чемпионов Дзюба записал в актив 2 мяча и 1 результативную передачу.

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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»



Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1).



Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.



«Сегодня он неплохо взаимодействовал с Яго Аспасом. К тому же он не играл на своём месте», — написал болельщик в «Твиттере».



«Я бы дал ему больше минут, чтобы увидеть настоящего Смолова. Хотя 7 голов в 21 матче – это мало», — выразил мнение поклонник «Сельты».



«Если Смолов сможет быстро адаптироваться и найдёт понимание с Аспасом, это будет прекрасно», — написал фанат.



«Проблема была в том, что он ещё не знает команду. Было слишком мало времени для этого. Надеюсь, он займёт место в команде», — поделился мнением болельщик.



«Смолов сделал за 12 минут столько же, сколько Фернандес за 78 минут. Смолову нужно дать место в старте в ближайшие недели. Фернандес не забивает, и я думаю, что Смолов будет хорошо работать с Аспасом в атаке», — отметил болельщик.



«Очень хорошо, как для дебютанта. Надеюсь, он раскроется в Испании», — поделился мыслями фанат.

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Три клуба Российской Премьер-Лиги претендуют на защитника «Ромы» Жезуса



Защитник «Ромы» Жуан Жезус может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Tuttomercatoweb.



Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста «волков» проявляют «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» готова рассмотреть предложения по бразильцу и расстаться с ним.



В текущем сезоне Жезус принял участие в 4 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 7 млн. Ранее Жезус выступал за «Интернасьональ», воспитанником которого он и является, и «Интер». На счету футболиста 4 матча в составе сборной Бразилии.

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Роналду забил 740-й гол в карьере. Он в пятёрке лучших бомбардиров за всю историю

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 740-й гол в карьере.



Оформив дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0), 34-летний нападающий увеличил свой бомбардирский показатель в матчах за клуб и национальную команду до 740 мячей. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.



Впереди португальца остались чехословак Йозеф Бицан (805 мячей), бразильцы Ромарио (772) и Пеле (767 мячей) и венгр Ференц Пушкаш (746). В семёрку лучших бомбардиров в истории футбола также входят немец Герд Мюллер (735 голов) и капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (719).



Всего в текущем сезоне на клубном уровне Роналду забил 20 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.