На польском сайте продали бронзовую медаль РПЛ-2007. У Давида Янчика — большие проблемы

На сайте объявлений в Польше продали бронзовую медаль ЦСКА сезона-2007. Вариантов, которым она могла бы принадлежать, не так много. Попробуем разобраться в этой ситуации.

Что произошло?

Польские СМИ сообщили, что на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений появился эксклюзивный товар. Речь идёт о бронзовой медали чемпионата России сезона-2007. Объявление разместил один из варшавских ломбардов, специализирующийся на продаже спортивных медалей. Напомним, третье место в 2007 году заняли московские «армейцы», пропустив вперёд «Зенит» и «Спартак. Бронзовая медаль продаётся за 1000 польских злотых (около 16,5 тыс. руб.). Если верить описанию товара, медаль подлинная, а владельцем является Давид Янчик, выступающий в то время за красно-синих. Сам ломбард даже предоставлял возможность приехать и проверить товар на месте. К моменту написания текста медаль уже продали.

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Давид Янчик в ЦСКА

Давид Янчик стал игрокам ЦСКА летом 2007 года. Один из самых талантливых игроков Польши перешёл в российскую команду из «Легии» за 4,2 млн евро. Эта сумма стала рекордной для игроков, когда-либо переходивших из чемпионата Польши. Самым ярким эпизодом за время выступления Янчика в составе армейцев стал его гол в ворота «Спартака» на последних секундах матча чемпионата сезона-2007. ЦСКА по ходу встречи уступал своему главному противнику, но польский форвард сравнял счёт и не дал проиграть своей команде.

Но в целом карьеру поляка в ЦСКА успешной не назовёшь. Янчик проиграл конкуренцию в клубе Вагнеру и Жо. Кажется, Давид не сильно расстроился. Большие деньги вскружили парню голову, футбол отошёл на второй план, у футболиста появились проблемы с алкоголем. ЦСКА не один раз пытался перезагрузить карьеру талантливого форварда, но без помощи самого игрока это было попросту невозможно. За два года в составе красно-синих он провёл всего 14 матчей, а тот самый гол в ворота «Спартака» так и останется первым и последним в его российской карьере.

Проблемы с алкоголем. Скитание по арендам. Загубленная карьера

В Москве Янчик спускал огромные деньги на развлечения. Как потом признавался агент футболиста, он напивался чуть ли не каждый день, но на следующее утро мог спокойно проснуться и поехать на тренировку. «В ЦСКА Янчик ежедневно, за исключением предыгровых дней, выпивал по 0,7 литра алкоголя. Это его стандартная доза», – рассказывал бывший работник Польского футбольного союза Ян Кобылецкий, пытавшийся излечить Янчика от страсти к алкоголю. – Началось это в Москве и с тех пор продолжается. Любимый напиток – водка со всякими вкусами: ванильная или мандариновая.

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Давид мало играл, клуб решил отправить его в аренду. В 2009 году он перешёл в бельгийский «Локерен». За год в Бельгии он забил 10 мячей в 29 играх. Пагубная привычка никуда не делась. «В Бельгии, куда его в 2009 году отправили в аренду, он выпивал полбутылки в день игры. И представьте – выходил на поле и забивал», — рассказывал Кобылецкий. За следующие два года Янчик сменит три клуба: «Жерминаль Бенрсхот», «Корону» и украинскую «Александрию». В общей сложности за эти команды он провёл 22 игры, отличившись лишь три раза. В 2014 году контракт с ЦСКА подойдёт к концу, а вместе с ним, как потом окажется, и карьера нападающего. В том же году в него поверили боссы польского «Пяста». В кубковой игре он даже сделал дубль, но в чемпионате тренер регулярно оставлял Давида в запасе.

Однажды Янчик не явился на товарищеский матч своего клуба, он просто не мог приехать на игру, потому что был сильно пьян. Руководство «Пяста» не стало церемониться с игроком и разорвало контракт. Всего за польский клуб он провёл три игры. Полтора года сидел без команды, но в 2016 году подписал контракт с клубом низшей польской лиги «Сандецья». За сезон он вышел на поле восемь раз, забив в ворота соперника два мяча.

Было ещё несколько польских клубов в карьера Янчика, но там он, как вы понимаете, не задерживался. Последней командой форварда был немецкий «Блаубойрен 1995», бюджет которого всего 50 тыс. евро. С сентября 2019 года является свободным агентом. Сейчас Давиду 32 года, и ничего интереснее, чем продавать свои медали, он не придумал. Интересно одно: когда выставится на продажу золотая медаль за победу в Кубке России 2008 года?