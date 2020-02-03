10 самых дорогих зимних трансферов в Европе

Продолжаем подводить итоги зимнего трансферного окна в топ-чемпионатах Европы. О главных транжирах мы уже писали. Теперь рассказываем о самых дорогих переходах зимы.

Стоимость трансфера: € 20 млн

Новичок «Интера» нынешней зимой стал не единственным футболистом, за которого заплатили 20 млн евро. Ту же сумму отдали «Лион» за Гимараеша, «Фиорентина» за Амрабата, «Лейпциг» за Ольмо, «Севилья» за Эн-Несири, «Наполи» за Лоботку, «Эспаньол» за Де Томаса, «Бенфика» за Вайгля и «Боруссия» за Холанда. Тем не менее в наш рейтинг мы решили включить именно Эриксена, потому что у него наибольшая трансферная стоимость среди вышеперечисленных футболистов (90 млн евро). Да и заплатили бы за трансфер датчанина гораздо больше, если бы летом у него не заканчивался контракт.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

9. Джаррод Боуэн, «Халл Сити» — «Вест Хэм»

Стоимость трансфера: € 21,3 млн

Сделку по 23-летнему форварду из Чемпионшипа «Вест Хэм» оформил в последний день трансферного окна. По словам Дэвида Моейса, результативность и универсальность игрока стали определяющими факторами при подписании футболиста. «Он универсальный нападающий. Джаррод может сыграть как в паре форвардов, так и стать наконечником в схеме. Когда вы забиваете голы, как он, и в таких количествах, это даст отличный шанс забить и в Премьер-лиге. Нас привлекли голы, которые он забивал на протяжении многих лет; не только за один год, но и за последние три года», — отметил главный тренер «молотобойцев». Статистика у молодого форварда действительно впечатляющая — с начала 2017 года до сегодняшнего дня он забил 54 гола.

Фото: instagram.com/jarrodbowen

8. Сандер Берге, «Генк» — «Шеффилд Юнайтед»

Стоимость трансфера: € 21,5 млн

В число клубов, заплативших немалую сумму за трансфер футболиста зимой, неожиданно вошёл и новичок АПЛ «Шеффилд Юнайтед». Для того чтобы усилить опорную зону, «клинки» не пожалели 21,5 млн евро за 21-летнего норвежца Сандера Берге. Полузащитник отличается выдающимися габаритами (при росте 195 сантиметров он весит 96 килограммов) и умением разрушать атаки соперника. Сандер отлично действует в отборе и здорово перехватывает мячи. В дебютной игре за «Шеффилд» полузащитник уже успел продемонстрировал свои таланты. За 68 игровых минут в матче с «Кристал Пэлас» он сделал 2 перехвата и аж 6 раз отобрал мяч.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

7. Пако Алькасер, «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»

Стоимость трансфера: € 23 млн

После перехода суперрезультативного Холанда в «Боруссию» главный «джокер» дортмундцев засомневался в своём будущем в клубе. По информации Marca, Пако решил, что игрового времени в команде ему будут предоставлять ещё меньше, и запросил разрешения на трансфер. Алькасер хотел вернуться на родину, поэтому «Боруссия» продала форварда «Вильярреалу». Испанский клуб заплатил за нападающего 23 млн евро. Столько же в сумме потратили и дортмундцы на игрока (аренда — 2 млн евро, выкуп контракта — 21 млн евро). Кстати, дебют в «Вильярреале» для испанца выдался отличным. В игре Примеры с «Осасуной» он вышел на поле с первой минуты, забил один гол и отдал результативную передачу.

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Фото: instagram.com/villarrealcf

6. Люка Тузар, «Лион» — «Герта»

Стоимость трансфера: € 25 млн

Несмотря на то что зимой «Герта» приобрела молодого французского полузащитника, помочь своей новой команде бороться за место в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги он сможет только в следующем сезоне. До 30 июня Тузар останется в «Лионе» на правах аренды. В лице Луки берлинцы получат усиление центра поля. 22-летний хавбек не по годам хорошо читает игру (1,6 перехвата за матч), неплох в игре «на втором этаже» (2,4 выигранного верхового единоборства) и частенько нацелен на ворота (1,2 удара). В нынешнем сезоне в «Лионе» он отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images

Стоимость трансфера: € 27 млн

Сделка по Пёнтеку стала вишенкой на торте сумасшедшей трансферной кампании «Герты». Зимой берлинцы потратили аж 78 млн евро, купив четырёх футболистов и никого не продав. Кшиштоф, потерявший место в стартовом составе «Милана», уже давно хотел сменить клуб, а «Герта» удачно воспользовалась возможностью подписать неплохого форварда. В Бундеслиге Пёнтек получит шанс доказать, что он не игрок одного сезона. Кроме того, поляк наверняка не будет обделён драгоценным игровым временем и сможет подойти к чемпионату Европы-2020 в хорошей форме, чего он так хотел, по словам отца футболиста.

Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

4. Рейньер, «Фламенго» — «Реал»

Стоимость трансфера: € 30 млн

«Реал» не изменяет себе и продолжает скупать вундеркиндов за солидные суммы. Зимой «сливочные» подписали 18-летнего атакующего хавбека «Фламенго» за 30 млн евро. Впрочем, такую сумму за Рейньера главный тренер бразильского клуба посчитал заниженной. «Фламенго» до сих пор не знает, как оценивать своих футболистов», — отметил Жорже Жезуш. Именно при нём воспитанник клуба, которого уже называют «новым Кака», дебютировал в основной команде и начал регулярно выступать в чемпионате Бразилии. В нынешнем сезоне за 14 матчей полузащитник забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Фото: instagram.com/reinier.jesus

3. Стивен Бергвейн, ПСВ — «Тоттенхэм»

Стоимость трансфера: € 30 млн

В январе президент «Тоттенхэма» в очередной раз проявил себя во всей красе. Дэниэл Леви умудрился подписать вингера ПСВ, который ещё летом стоил 50 млн евро, за 30 млн. В новом клубе Бергвейн заменил ушедшего в «Интер» Кристиана Эриксена. По своему функционалу голландец совсем не похож на датчанина, однако для футбола Моуринью он наверняка окажется более подходящим игроком. Бергвейн обладает хорошей скоростью и отличным рывком. Кроме того, он без проблем может создавать преимущество для своей команды на определённом участке поля благодаря эффективному дриблингу.

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Фото: Justin Setterfield/Getty Images

2. Деян Кулушевски, «Аталанта» — «Ювентус»

Стоимость трансфера: € 35 млн

За 19-летнего шведского вингера «Ювентус» не постеснялся отдать 35 млн евро. Такой ценник на футболиста «Аталанта» сумела выставить благодаря потрясающему выступлению Деяна в «Парме» на правах аренды. В нынешнем сезоне Кулушевский — едва ли не лучший игрок в составе пармского клуба, сенсационно борющегося за еврокубки. За 21 матч он записал на свой счёт 5 голов и 7 результативных пасов. Тем не менее оценить в деле новичка «старая синьора» не сможет ещё полгода. До конца сезона шведский полузащитник останется в «Парме».

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Стоимость трансфера: € 55 млн

Если учитывать реалии современного трансферного рынка, то сумма, которую заплатил «МЮ» за главную звезду португальской Примейры, не кажется какой-то астрономической. Даже несмотря на бонусы в размере 25 млн евро, прописанные в договоре. Теперь основная задача Сульшера понять, как лучшие встроить талантливого новичка в игру проблемного «МЮ». «Фернандеш — забивающий и пасующий полузащитник, как Пол Скоулз. У него потрясающие удар и техника. Он огненный, страстный, ненавидит терять мяч и играет под тем же номером. Думаю, Фернандеш ещё одна деталь пазла. Уверен, он станет тем икс-фактором, которого нам не хватало в этом сезоне. Бруну умеет абсолютно всё. Мы дадим ему время на поиск лучшей позиции на поле», — отмечал главный тренер «красных дьяволов».