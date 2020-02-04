«Гончаренко здорово меня развивает». Игрок ЦСКА – в топ-50 молодых талантов Европы

Прошлый год получился неоднозначным для младшего из «армейских» исландцев. Зато новый начался многообещающе: дубль в первом же контрольном матче зимы и включение сайтом УЕФА в топ-50 молодых футболистов Европы, которые могут «выстрелить» в 2020-м. С позитивного повода и начали разговор с Арнором Сигурдссоном.

В топ-50 самых перспективных футболистов Европы Шапи и ещё трое игроков РПЛ Новогодний Балотелли, возвращение Кудряшова в Турцию и другие события дня — в первый дайджесте 2020 года.

— Приятно было обнаружить себя в этом списке?

— Воспринимаю его как лишнее подтверждение того, что карьера развивается правильно. Для меня большая честь оказаться в компании самых перспективных футболистов Европы, но это не повод останавливаться на достигнутом. Я хочу и дальше расти и прогрессировать.



— Судя по дублю «Дандолку», игре на тренировках, уже успели набрать неплохую форму?

— Конечно, здорово забить два гола в первом же матче года, но нужно продолжать серьёзно работать. Впереди у нас ещё несколько контрольных игр в Испании, а я уже жду не дождусь возобновления сезона. Чувствую себя достаточно подготовленным к нему.



— Пенальти после промашки с «Дандолком» ещё пойдёте бить?

— Не думаю. Как показала игра с ирландцами, этот элемент мне ещё нужно подтянуть (улыбается).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какую оценку по 10-балльной шкале поставили бы себе за прошлый год?

— Мы все можем и должны прибавлять. И у меня, и у команды в прошлом году были хорошие матчи. Но были и такие, где я не демонстрировал должного уровня. Сейчас я хочу идти от игры к игре и в каждой выкладываться на сто процентов.



— Самое яркое воспоминание из 2019-го – два гола «Спартаку»?

— Однозначно. Я понимал, насколько это дерби важно для наших болельщиков, и был по-настоящему счастлив отличиться в нём.

«Вся Исландия сейчас за ЦСКА!» Он отправил в нокаут «Спартак» Сигурдссон сделал первый дубль за ЦСКА и дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Нашли объяснение провалу в Лиге Европы?

— На самом деле мы неплохо играли, иногда даже очень хорошо. Проблема в том, что периодически теряли концентрацию и пропускали контратаки. Конечно, мы недовольны своим выступлением в Лиге Европы – должны были сыграть намного лучше.

— Может быть это запоздалым эхом побед над «Реалом»? Не переоценили тогда себя?

— С «Реалом» мы играли в декабре 2018-го, а Лига Европы была совсем недавно. Безусловно, мы были счастливы обыграть такого гранда, но потом команда спустилась с небес на землю. Очень обидно было выступить в Лиге Европы хуже, чем в Лиге чемпионов, но самоуверенности, зазнайства мы себе точно не позволяли.



— Может, банально не хватило мотивации на менее статусный турнир и соперников?

— Не знаю. Но вместо того чтобы быть максимально собранными и играть на пределе все 90 минут, мы теряли фокусировку в самые важные моменты матчей. Подрасслабились, пропустили необязательные мячи – в результате имеем то, что имеем.



— В середине октября даже железный Марио выглядел измождённым. Команда настолько наелась футболом?

— У нас было столько матчей и перелётов… Конечно, мы уставали. Но это не оправдание – все устают.



— Раньше Гончаренко часто беседовал с вами индивидуально. О чём?

— Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Тренер хочет, чтобы я полностью реализовал свой потенциал, выжал из себя всё, до последней капли, на благо команды. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы производите впечатление очень правильного, интеллигентного парня. В игре это не мешает?

— Иногда, может быть, так и есть. Я всегда стараюсь максимально качественно играть на команду, но, конечно, мне есть в чём прибавлять.



— Иностранцы зачастую характеризуют российский чемпионат как очень жёсткий и закрытый. В Исландии проще?

— Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.

— Против «Сочи» у вас была первая серьёзная травма в карьере?

— Да.



— Удивились, что судья даже жёлтую защитнику «Сочи» не дал?

— Наверное, судья должен был лучше выполнить свою работу. Такие вещи иногда случаются в игре.



— Там ещё и Чалову безнаказанно нос сломали.

— Против ЦСКА многие команды действуют жёстко, но «Сочи» играл чересчур агрессивно. В таких ситуациях хотелось бы видеть более активное вмешательство судей в процесс. Не хочу жаловаться – бессмысленно. Сейчас уже ничего не изменишь.



— 11 очков отставания от «Зенита» не вгоняют в уныние?

— Конечно, нет. Всё может произойти. Мы себя хорошо чувствуем, находимся в хорошей форме. У меня оптимистичные предчувствия перед второй частью сезона. ЦСКА каждый матч весны будет играть только на победу.



— Болельщики ЦСКА каждые полгода ждут трансферов. Без них никуда?

— На мой взгляд, у нас достаточно сильных футболистов. Мы приобретаем опыт, взрослеем. Этот ЦСКА – уже самодостаточная команда, способная бороться за наивысшие места.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кто в вашей семье круче разбирается в футболе, отец или мама?

— Оба. В нашей семье и папа, и мама профессионально играли в футбол. Родители часто дают мне советы, а я, как хороший сын, к ним прислушиваюсь (улыбается).



— Чаще критикуют или хвалят?

— Подсказывают, где, в каком моменте мог бы сыграть лучше, какой элемент нужно усовершенствовать. По-доброму.



— Как ваша учёба?

— К следующему Рождеству закончу институт.



— Много времени это отнимает?

— Сейчас уже не очень. Мы учимся в одном вузе с моей девушкой. Рагна помогает мне с домашними заданиями. Для меня важно довести эту историю до конца.



— Вы с Рагной со школы знакомы?

— Да, с 15 лет знакомы. Когда я в России, она постоянно рядом.

— Вас ещё что-то удивляет в России?

— Очень добрые люди. Я обожаю Москву – шикарный город. Мне совершенно не на что жаловаться.



— К чему сложнее всего было привыкнуть?

— Только к размерам города и трафику. Москва – настоящий мегаполис.



— На игру «Манчестер Сити» — «Арсенал» в декабре целенаправленно поехали, исключительно ради футбола?

— Мы договорились встретиться в Лондоне с агентом и провести время с семьёй. Заодно на футбол сходил.



— И как АПЛ с трибуны — другой мир?

— Конечно. Я лишний раз убедился, что английская лига – лучшая в мире. Когда видишь эти скорости, комбинации, и самому хочется достигнуть такого уровня.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ваш папа Сигурдур рассказывал мне, что вы с детства за «Арсенал». Почему?

— Наверное, из-за моего дяди. Он был ярым фанатом «Арсенала», а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.



— Правда, что у вас все в семье болели за разные английские клубы?

— Так и было. До драк, естественно, не доходило, но подкалывали друг друга постоянно.



— Аршавина в «Арсенале» помните?

— Конечно. Мне нравилось, как он играл за «Арсенал». Фантастический был футболист.



— По фигуре, игровому профилю есть что-то общее с Арнором Сигурдссоном?

— Вы правы, отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле у нас плюс-минус одинаковые.

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

— Как человек системный и целеустремлённый, наверняка держите в голове некий карьерный план. Следующей остановкой, со временем, должен стать «Арсенал»?

— Ха! Сначала мне нужно в полной мере реализовать свой потенциал в ЦСКА, а потом посмотрим. Сегодня я счастлив и получаю удовольствие от игры в ЦСКА.



— Сколько человек в Акранесе уже носит майки ЦСКА?

— Около сотни.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы читали лекцию в родном городе?

— Я сходил в свою старую школу и пообщался с детьми. Постарался донести до них одну простую мысль: нужно ставить перед собой самые высокие цели и обязательно верить в мечту. Это был классный опыт.



— Какой самый неожиданный вопрос задали школьники?

— Что бы я сегодня посоветовал самому себе 10-летнему?



— И что же?

— Когда тебе 10, нужно просто наслаждаться футболом.

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