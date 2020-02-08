«Ливерпуль» преследует пять рекордов «Манчестер Сити». Фантастические цифры

«Ливерпуль» мчит на всех парах к трофею английской Премьер-лиги и оторвался от «Манчестер Сити» на 22 очка, но помимо чемпионства мерсисайдцы могут побить много рекордов АПЛ.

Какие рекорды «Ливерпуль» может побить

1. «Ливерпуль» может стать чемпионом за семь туров до конца

Сейчас у команды Клоппа 73 очка в 25 матчах. Если «Ливерпуль» также продолжит побеждать, то уже 21 марта в домашнем матче с «Кристал Пэлас» может стать чемпионом. А если ещё очки потеряет «Манчестер Сити», то чемпионство может быть оформлено ещё раньше. Так рано чемпионом в Англии никто не становился.

2. Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона (38 матчей)

Текущий рекорд: 100 очков, «Манчестер Сити» (2017/18).



Сейчас: 73 очка из 75 возможных.



Чтобы обновить этот рекорд «Ливерпулю» требуется набрать 28 очков в 13 матчах. Это более, чем реально.

3. Самая длинная серия матчей без поражений в АПЛ

Текущий рекорд: 49 матчей, «Арсенал» (7 мая 2003 — 24 октября 2004).



Сейчас: 42 матча, «Ливерпуль» (12 января 2019 — ?)



Рекорд может быть побит в матче 33-го тура против «Астон Виллы». До этого матча «Ливерпулю» предстоит обыграть — «Норвич Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Уотфорд», «Борнмут», «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч против команды Гвардиолы будет 49-м по счёту.

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4. Наибольшее количество побед в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: 32 победы, «Манчестер Сити» (2017/2018, 2018/2019).



Сейчас: 24 победы в 25 матчах.



Результат просто феноменальный. У красных в этом сезоне осталось 13 матчей, в которых для обновления рекорда нужно победить в девяти. Это может произойти в 34-м туре против «Брайтона».

5. Наибольшее количество домашних побед в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: 18 побед — «Челси» (2005/2006), «Манчестер Юнайтед» (2010/2011), «Манчестер Сити» (2011/2012, 2018/2019).



Сейчас: 13 побед в 13 домашних матчах.



«Ливерпуль» в этом сезоне не потерял ни одного очка дома в этом сезоне. Самое интересное — мерсисайдцы в каждом домашнем матче чемпионата забивают два и более мячей. Исключением является лишь домашний матч с «Вулверхэмптоном». В календаре у «красных» осталось шесть домашних матчей: «Вест Хэм Юнайтед», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Бёрнли», «Челси». Победить во всех домашних матчах чемпионата пока никому не удавалось, у «Ливерпуля» есть шанс.

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6. Наибольшее количество побед на выезде в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: 16 побед, «Манчестер Сити» (2017/2018).



Сейчас: 11 побед в 12 матчах.



Лишь на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» оступился и сыграл единственную ничью на данный момент в чемпионате. Правда, тот матч мог закончиться ещё хуже, если бы не прострел Робертсона и вовремя поставленная нога Адама Лалланы на 85-й минуте. У «Ливерпуля» есть семь матчей на выезде, в которых нужно одержать шесть побед. Будет тяжело, ведь мерсисайдцам предстоят игры с «Норвич Сити», «Уотфордом», «Эвертоном», «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Арсеналом» и «Ньюкасл Юнайтед».

Фото: Alex Pantling/Getty Images

7. Наименьшее количество ничьих в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: две ничьи — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм «Хотспур» в сезоне (2018/2019).



Сейчас: одна ничья.



Если «Ливерпуль» в 13 оставшихся матчах ни разу не сыграет вничью, то рекорд будет обновлён.

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Какие рекорды «Ливерпуль» может повторить

1. Наименьшее количество поражений в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: ноль матчей, «Арсенал» (2003/2004).



Сейчас: ноль матчей.

2. Наименьшее количество домашних поражений в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: 0 матчей — «Манчестер Юнайтед» (1995/1996, 1999/2000, 2010/2011), «Арсенал» (1998/1999, 2003/04, 2007/2008), «Челси» (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2014/2015), «Ливерпуль» (2008/2009, 2017/2018, 2018/2019), «Манчестер Сити» (2011/2012), «Тоттенхэм Хотспур» (2016/2017).



Сейчас: ноль матчей.



3. Наименьшее количество поражений на выезде в сезоне (38 матчей)

Текущий рекорд: ноль матчей, «Арсенал» (2001/2002, 2003/2004).



Сейчас: ноль матчей.



4. Наименьшее количество матчей, в которых команде не удалось забить

Текущий рекорд: ноль матчей, в сезоне 2001/2002 «Арсенал» забивал в каждом матче.



Сейчас: ноль матчей, на данный момент «Ливерпуль» забил во всех встречах АПЛ.



5. Наибольшее количество «сухих матчей» в одном сезоне

Текущий рекорд: 24 матча, «Челси» (сезон 2004/2005).



Сейчас: 11 матчей.



6. Наименьшее количество пропущенных мячей в сезоне

Текущий рекорд: 15 мячей, «Челси» (сезон 2004/2005).



Сейчас: 15 мячей.