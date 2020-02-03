Он может возглавить «Локомотив», если Сёмин уйдёт. Кто такой Владан Милоевич

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» подготовил список из нескольких кандидатов на пост главного тренера на случай, если Юрий Сёмин летом покинет клуб. Один из них – 49-летний серб Владан Милоевич. Рассказываем об этом специалисте.

Бывший тренер «Црвены Звезды» Милоевич может возглавить «Локомотив» летом

Как Милоевич стал «Суперменом»

Милоевич сделал себе имя в Европе работой с «Црвеной Звездой». Будучи футболистом, он сам сыграл за команду из Белграда 13 матчей на позиции защитника в 1996 году, а в качестве тренера возглавил красно-белых летом 2017-го. По сути, Владан сменил нынешнего наставника «Крыльев Советов» Миодрага Божовича, который тренировал «Црвену Звезду» с июня 2015-го по май 2017-го.

Под руководством Милоевича «Црвена Звезда» выиграла 107 из 149 матчей, набирая в среднем 2,32 очка на матч. Главными достижениями этого тренера стали выход в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18 и два попадания на групповой этап Лиги чемпионов в двух последних сезонах. До этого команда из Белграда на протяжении 27 лет отсутствовала в ЛЧ (если не считать квалификацию). За достижение чудесных результатов Владану дали на родине прозвище Кларк Кент – в честь главного героя сериала «Тайны Смолвиля», который был настоящим Суперменом.



Один из первых успехов «Црвены Звезды» с Милоевичем на пути в группу ЛЕ – победа по сумме двух матчей над «Краснодаром» Игоря Шалимова – 2:3 (в гостях) и 2:1 (дома). Потом сербы заняли второе место в квартете с «Арсеналом», «Кёльном» и БАТЭ, однако в 1/16 финала уступили ЦСКА Виктора Гончаренко – 0:0 (д) и 0:1 (г). В том же сезоне красно-белые выиграли чемпионат Сербии с отрывом в 17 очков от своего принципиального соперника «Партизана».

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Как Милоевич играл в Лиге чемпионов

Чтобы сыграть на групповом этапе ЛЧ сезона-2017/18, команда Милоевича должна была пройти четыре отборочных раунда. Эту задачу решили. «Црвена Звезда» вытолкнула с дороги «Спартак» из Юрмалы, «Судуву», «Спартак» из Трнавы и гораздо более крепкий «Ред Булл Зальцбург». В группе сербы попали в компанию с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Наполи». Казалось, что их ждут шесть поражений в шести матчах, но «Црвена Звезда» неожиданно сыграла вничью дома с «Наполи» (0:0), а потом сенсационно переиграла на своём поле будущего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» (2:0).



При этом нельзя сказать, что качество состава красно-белых при Милоевиче резко возросло. Например, в ЛЧ основными игроками «Црвены Звезды» были хорошо нам известные защитник Милан Родич («Зенит», «Волга» НН, «Крылья Советов») и полузащитник Горан Чаушич («Арсенал»), немало сыграл и полузащитник Бранко Йовичич («Амкар»). Просто Владан выжимал из команды максимум. По итогам сезона-2018/19 «Црвена Звезда» ещё раз стала чемпионом Сербии с отрывом в 12 очков. Милоевича второй год подряд признали лучшим тренером страны.

В нынешнем сезоне белградцы опять успешно прошли квалификацию ЛЧ, выбив из розыгрыша «Судуву», ХИК, «Копенгаген» и «Янг Бойз». На групповом этапе «Црвене Звезде» выпал чуть менее страшный жребий – «Бавария», «Тоттенхэм» и «Олимпиакос». Тем не менее команда Милоевича снова заняла последнее, четвёртое место с одной домашней победой над «Олимпиакосом» (3:1) при пяти проигрышах. Уровень игры в целом снизился. Подтверждением этому стало и выездное поражение от «Партизана» (0:2) в чемпионате Сербии. «Црвена Звезда» не нанесла в дерби ни одного удара в створ. По окончании первой части сезона Милоевич покинул клуб, а его место занял Драган Стойкович. Хотя красно-белые по-прежнему лидируют, отрыв от «Партизана» – 11 очков.

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Кого ещё тренировал Милоевич

Владан закончил играть в 2004 году и вскоре после этого стал тренировать. Кстати, почти вся его карьера игрока прошла в Греции: он выступал за ПАС, «Каламату», «Аполлон Смирнис», «Панатинаикос», «Ираклис» и «Акратитос». Более того, его сын Неманья Милоевич – вингер «Паниониоса» и молодёжной сборной Греции.

Сначала Милоевич-старший работал ассистентом и с юношескими командами, а в июне 2011-го принял «Явор», однако уже через три месяца покинул клуб. По-настоящему его тренерская карьера получила развитие с 2012-го, когда он возглавил «Чукарички». В первый сезон Владан вывел команду в высший дивизион, а во второй – в Лигу Европы, заняв пятое место в чемпионате. Ещё более ярким получился сезон-2014/15, когда «Чукарички» финишировали третьими и завоевали Кубок Сербии, одолев в финале «Партизан» (1:0).



Затем Владан два года отработал за границей. С ноября 2015-го по май 2016-го тренировал кипрскую «Омонию» (поднял с пятого на четвёртое место), а с августа 2016-го по май 2017-го «Паниониос». При Милоевиче греки набрали на восемь очков больше, чем годом ранее, но заняли то же пятое место. В общем, пока везде, где трудился сербский специалист, его команды прогрессировали. «Локомотив», несомненно, был бы для него самым серьёзным вызовом. Впрочем, сейчас у серба есть и предложение из Саудовской Аравии: «Аль-Ахли» даёт зарплату 2,5 млн евро в год.



«Моя цель состоит в том, чтобы «Црвена Звезда» играла в современный футбол, – признавался Милоевич. – Какой мы видим повсюду в Европе. В футболе больше нельзя делить атаку и оборону».