В «Ростове» всё наладилось. Карпин продлил контракт аж на 5 лет

Джикия: Райола звонил насчёт Мирзова. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия подшутил над партнёром по команде, полузащитником Резиуаном Мирзовым, заявил, что его стоимость составляет не более 200 рублей.



«Мино Райола вчера звонил насчёт Мирзова, кстати. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум.



Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, всё на контроле. Анализы берут какие-то. МРТ, кровь, там надо всё смотреть — что он там делал в Нальчике интересное.



Если бы Райола позвонил по Соболеву, то насчёт него не могу отвечать. Могу только за Мирзова, потому что цену ему знаю точно — 200 рублей», – сказал Джикия.

Тедеско взял реванш у Карпина. «Спартак» лихо провёл первый матч в году Интенсивный прессинг, контратаки и дубль Мирзова.

В Британии предложили ограничить в фирмах общение на тему спорта из-за ущемления женщин

В Великобритании предложили ограничить общение сотрудников фирм на спортивную тематику. С такой инициативой выступила руководитель Дипломированного института управления (CMI) Энн Франк. По мнению Франк, подобные разговоры ущемляют права далёких от мира спорта сотрудниц компаний.



«Многие женщины чувствуют себя обделёнными. Они не следят за такими видами спорта, как футбол и крикет, и им не нравится, когда их заставляют говорить о спорте или, наоборот, не вовлекают в беседу. Я ничего не имею против любителей спорта, это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками спорта», — приводит слова Франк BBC.



При этом Франк не считает, что разговоры на спортивную тематику должны быть полностью запрещены. Она отметила, что хорошие менеджеры должны делать всё, чтобы все в их коллективе чувствовали себя комфортно.

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником Жераром Пике на тренировке каталонской команды, сообщает AS.



По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии, из-за чего футболисты поговорили на повышенных тонах. Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряжённая атмосфера.

+10 от Месси. Чиро Иммобиле рвётся к «Золотой бутсе» На счету итальянца хет-трик «Сампдории», в конкурентах — Вернер и Левандовски. Главные события футбольной субботы — в дайджесте дня.

В Госдуме поддержали выдвижение Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил выдвижение депутата-справоросса Валерия Газзаева на пост председателя комитета Государственной думы по делам национальностей.



«Да, решение принято. Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева», — приводит слова Миронова ТАСС.



Вопрос об утверждении Газзаева руководителем комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 4 февраля. На посту председателя бывший главный тренер сборной России может стать преемником Олега Николаева, который временно назначен исполняющим обязанности главы Чувашии.



В настоящее время 65-летний Газзаев занимает должность заместителя председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Примера утвердила проведение матча «Реал» – «Барселона» 1 марта

Встреча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта, сообщает официальный сайт Примеры.



Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

У «Реала» были проблемы на старте сезона, но сейчас всё отлично. Даже без Азара Ни одного поражения с октября и новые герои.

Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за «Зенит-2»

Нападающий «Зенита-2» Александр Кокорин стал автором двух забитых мячей в товарищеском матче с «Гремио Новоризонтино» (4:1). Форвард отметился голами на 68-й и 69-й минутах.



28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.

Кокорин снова сделал дубль. Теперь всего-то за две минуты! В «Зените-2» Александр старается не унывать.

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.



Новое соглашение специалиста с клубом из Ростова-на-Дону рассчитано на пять лет.



Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Изначально контракт был рассчитан на два с половиной года. В настоящее время команда, набрав 34 очка в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (45) и «Краснодару» (35) и по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив».

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».

Первый канал, ВГТРК и «Матч» покажут Евро-2020 в равном объёме

Владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко рассказал, как будут распределяться между каналами трансляции предстоящего чемпионата Европы.



«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объёме», — приводит слова Макаренко ТАСС.



Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.

В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча

Во время матча Любительской футбольной лиги Дагестана между командами «Хуштада» и «Тындырбек» разгорелся конфликт.



В концовке первого тайма, на 37-й минуте, когда счёт был 1:1, один из игроков в ходе борьбы выбил мяч у оппонента, пытавшегося обвести его. Сопернику не понравилось, как его оттолкнули, в результате чего между футболистами началась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Выбивший мяч игрок ударил противника по лицу, после чего на место прибежали остальные участники матча и завязалась массовая драка. К потасовке также присоединились запасные футболисты обеих команд. Судья предпринял попытку успокоить игроков с помощью свистка, но не преуспел.

«Услышьте нас!» Родители учеников школы «Луча» обратились к Путину и РФС



Родители воспитанников школы «Луча» обратились к президенту страны Владимиру Путину и РФС с просьбой о создании футбольной академии клуба.



«Мы, граждане России, родители, родственники юношей от 3 до 18 лет, которые не представляют свою жизнь без футбола! Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский Футбольный Союз для спасения футбола в нашем самом отдалённом, но самом огромном регионе нашей страны.



Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрёт и футбольная школа подготовки юных футболистов. Школа многие десятилетия была вторым домом для тысяч ребят. Невозможно подсчитать сколько ребят, начав свой путь в футболе здесь, стали профессиональными игроками.

Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам! Услышьте нас!



А теперь о главном! Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!», — говорится в заявлении болельщиков клуба на канале в YouTube.



Напомним, ранее болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В настоящее время игроки клуба из Владивостока не тренируются, команда не готовится к старту весенней части чемпионата. Долги по зарплате составляют пять месяцев.

Луис Адриано: я не хотел уходить из «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», рассказал о своём уходе из московского клуба летом прошлого года, а также поделился мыслями о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Кононове.



«Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда.



Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой (Луис и Анастия Дорожко сыграли свадьбу в декабре в Бразилии. – Прим. «Чемпионата») и решились переехать. «Палмейрас» тоже сильная команда, которая борется за высокие места.



Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало. Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещё время, а не всех отдавать», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.