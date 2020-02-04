В ЦСКА приехал новичок. Колесниченко входит в список 60 лучших молодых талантов мира

В ближайшее время состав ЦСКА может пополниться ещё одним новичком. Во вторник в расположение армейского клуба в Кампоаморе прибыл 20-летний вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко. В Испании полузащитник примет участие в товарищеских матчах ЦСКА и, возможно, подпишет с клубом контракт.

Видео доступно на «Чемпионате».

Рассказываем о потенциальном новичке «армейцев».

Как развивалась карьера Колесниченко

Кирилл родился и вырос в небольшом городе Камышин в Волгоградской области. С детства он полюбил футбол и начал тренироваться в местной ДЮСШ. Вскоре Колесниченко присмотрел футбольный клуб «Олимпия», с которым юный футболист стал ездить на всероссийские соревнования.

Когда Кириллу было 11 лет, он участвовал в турнире «Московские каникулы». Во время соревнований на полузащитника обратили внимание представители академии «Чертаново» и предложили присоединиться к клубу. Подросток решил не упускать эту возможность и летом 2011 года переехал в Москву.

Оказавшись в «Чертаново», футболист начал стремительно прогрессировать. В 2014 и 2015 годах полузащитник не только выиграл с командой чемпионат России среди воспитанников спортивных школ, но и на обоих первенствах завоевал приз лучшему бомбардиру соревнований. Прежде, чем попасть в главную команду «Чертаново», Колесниченко также стал чемпионом и обладателем кубка Москвы, и победителем различных всероссийских турниров.

Уже в 15 лет вингер оказался в заявке «Чертаново» в ПФЛ. Таким образом Колесниченко стал самым молодым профессиональным футболистом в России на тот момент. В том же году он начал выступать за молодёжную сборную страны.

В конце мая 2016 года случился долгожданный дебют полузащитника в ПФЛ. В игре против «Локомотива» Лиски он вышел на поле на 68-й минуте, однако результативными действия отметиться не успел.

Несмотря на то, что сначала закрепиться в основном составе «Чертаново» у вингера не получалось, авторитетное британское издание The Guardian включило его в список 60 лучших молодых талантов мира 2000 года рождения. В тот же рейтинг тогда попали Винисиус, Холанд и Хадсон-Одои.

В 2018 году «Чертаново» на несколько месяцев отправило полузащитника в аренду в «СКА-Хабаровск», за который Колесниченко провёл лишь три минуты в РПЛ. Лишь после возвращения в московский клуб, Кирилл сумел закрепиться в основной команде и начал регулярно играть в ФНЛ. В сезоне-2018/2019 он провёл за «Чертаново» 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Каковы сильные стороны вингера

Как правило, Кирилл играет на правом фланге атаки. Он – левша, однако может хорошо контролировать мяч и наносить удары и правой ногой. Вингер уверенно действует в завершающих стадиях атак и обладает неплохим ударом.

Кроме того, Колесниченко достаточно техничен. Он часто и, главное, эффективно идёт в обыгрыш, не стесняясь накручивать сразу несколько оппонентов.

Благодаря самоотдаче, хорошему чтению игры и цепкости футболист также может быть очень полезен и эффективен во время прессинга. Выступая за «Чертаново» вингер не раз отбирал мяч у соперника на чужой половине поля, а затем разгонял опаснейшие контратаки.