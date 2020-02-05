Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

В нашу редакцию пришёл Андрей Тихонов. Он провёл жеребьевку Кубка Легенд (подробнее здесь), но отпускать его без интервью было бы странно. После карьеры футболиста и тренера Тихонов взял паузу и уже 15 месяцев не связан ни с одним клубом. Показалось, что за это время он много переосмыслил.



– Я играл до 40 лет, потом тренировал – то в Самаре, то в Красноярске. Просто не получалось жить дома. Теперь провожу время с семьёй и получаю огромное удовольствие. Плюс задействован во многих активностях: на телевидении, в поддержке сборной России. Ездим на матчи, перед ними играем в футбол на коробке с простыми болельщиками, участвуем в автограф-сессиях.

– Неужели за последние 15 месяцев не было предложений от клубов?

– Были: и в ФНЛ, и за границей – Белоруссия, Эстония. Но они не соответствовали моим интересам. Я бы хотел работать в клубе, в котором будут определённые задачи от руководства.

– С руководством «Енисея», помнится, вы расстались с противоречиями.

– Не то чтобы противоречия. Просто команда собиралась по ходу сезона. Брали ребят, которые хоть где-то играли. Потом ещё полгода добирали футболистов. Несмотря ни на что, заняли третье место при довольно хорошей игре и попали в переходные матчи – это был успешный результат для Красноярска. До этого команда боролась за выживание.

– Обещанное за результат не выплатили ни вам, ни остальным, кто ушёл?

– Сейчас всё должно фиксироваться на бумаге. Только тогда ты защищён. То, что обещали и часть моментов не выполнили, – я это даже не беру. Ерунда. Просто не всё устраивало. Были разногласия с руководством по некоторым игрокам. И я принял решение не продлевать контракт.

Андрей Тихонов в самарских «Крыльях Советов» Фото: «Чемпионат»

– И вы оказались в «Крыльях», где после ухода Циклаури вас отодвинули от трансферов?

– Ситуация была следующей. При Циклаури была договорённость с 3-4 футболистами, которые усилили бы команду. Потом в клуб пришло новое руководство. Сказали: «Эти варианты – до свидания. Сейчас мы будем заниматься трансферами». Я попросил, чтобы игроки на определённые позиции были перед сборами. Ждал около месяца – мне никого не давали. Первый сбор, второй, а у меня ни одного новичка. При этом всем понятна разница в уровне футболистов ФНЛ и РПЛ.

– Представляем.

– В ФНЛ в пяти моментах тебе забивают один гол, а в Премьер-Лиге – три. Я объяснял, какие позиции необходимо усиливать. В результате трансферы случились только перед самым стартом чемпионата и когда он уже начался. Приходилось встраивать игроков по ходу сезона – без сборов. А все новички приходили в разной готовности. Некоторые из них вообще не проходили сборы, а отдыхали дома.

– Тигиев пришёл вообще за минуты до закрытия трансферного окна.

– Тут могу честно сказать. Я не был за этот переход, но один из руководителей несколько дней просил взять его в команду. Было сказано так: «Посмотрим его до зимы: подойдёт – оставим, нет – отправим обратно». Всё-таки человек после травмы и долго не играл. Плюс, на мой взгляд, у нас были футболисты сильнее на его позицию.

– Насколько является проблемой для тренера, если какой-то клуб привязывается к работе с одним агентом и его клиентами?

– Тренер это или принимает, или нет. Или тебя выдавят и поставят своего тренера. Тот же Божович. Когда начался сезон, мне пять разных футбольных людей позвонили и сказали, что он уже на чемоданах сидит и ждёт. Я с себя ответственности не снимаю. Говорю только о том, что трансферы делали не под сборы, а после старта чемпионата. Хотя я просил.

– Выглядит, будто так происходило намеренно, чтобы привести Божовича.

– Тут уже каждый сам догадывается, намеренно или нет.

– После таких историй меньше хочется работать тренером в РПЛ?

– Чем меньше работаешь, тем хуже для тебя самого. Тренеров – много, а клубов – мало. А кто-то провалился, но тут же появляется в другой команде, потом сразу в третьей.

Галицкий, Торбинский

– Вы работали помощником Кононова в «Краснодаре». Этот клуб считается одним из немногих, где руководство думает именно о футболе, а не о побочных заработках. При этом иногда кажется, что Галицкий сам чуть ли не один из тренеров. Думаете, он мог бы тренировать?

– Ему не до этого. Он много внимания удивляет академии, где знает по имени едва ли не всех детей. Понятно, что принимает большое участие в жизни главной команды. При мне он минимум три раза в неделю был на тренировках и смотрел, как занимаются футболисты. Ещё он рассказывал, что Маурисио Перейру присмотрел, занимаясь на беговой дорожке. Значит, он понимает в футболе. Команда столько лет держится наверху.

– Мало сомнений, что Галицкий искренне любит футбол. Вопрос в том, насколько он вмешивается в работу тренера. Синицын рассказывал, что спорил с Галицким, нужно ли при пенальти падать заранее или реагировать. Шалимов дискутировал с ним о расстановке игроков при угловом. Петров говорил, что именно благодаря Галицкому превратился из опорника в правого защитника.

– Ну а я до 25 лет был только нападающим. Играл и с Родионовым, и со Шмаровым. В 1995 году под Лигу чемпионов взяли Юрана. Тогда Ярцев попробовал меня левым полузащитником – там и остался. Получалось, что у нас в команде все могли забить. Так и Петров. После опыта игры в центре поля он стал классным крайним защитником. Скорость у него была. У нас ведь как с крайними защитниками… Просто держат свое и бегают по бровке, чтобы сделать подачу. А тут человек ещё умеет играть в футбол – как раз из-за навыков игры в центре.

– При этом вас переставил именно Ярцев, тренер. А не условные Червиченко или Федун.

– «Краснодар» – клуб Галицкого. Не могло быть так, что он создал и бросил на самотёк. Мол, я плачу деньги, а вы делайте что угодно. Сергей Николаевич изначально внутри коллектива. Да, он может что-то посоветовать, может предложить кого-то поставить в товарищеском матче на другое место. Но решение всё равно за главным тренером.

Мурад Мусаев и Сергей Галицкий Фото: fckrasnodar.ru

– Например?

– При мне был случай с Торбинским. Он ведь тоже игрок центра поля, но его в какой-то момент ставили левым защитником.

– Это была идея Галицкого?

– Да. У Торбинского есть всё: левая нога, подключения и умение сыграть в атаке именно как полузащитник. Универсальность очень важна, потому что позволяет менять схему и футболистов. Надо пробовать. Уверен, Галицкий участвует во всех тренерских совещаниях. Ему важно услышать объяснения. Помню, он говорил: «Мне нужен тренер, который объяснит, что он делает и как это может воплотиться в игре. Если не может объяснить и сомневается, то он не будет здесь работать».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Я лично принимал решение по Мамаеву». Галицкий наконец-то заговорил Сергей Галицкий рассказал много интересного и объяснил, почему принял решение расторгнуть контракт с Мамаевым.

– А если говорить в целом: где находятся границы, насколько в тренерские дела может заходить руководитель клуба?

– Везде президенты разные. Сейчас все знают футбол.

– Или думают, что знают?

– Или так. Бывает, лезут внутрь. Отсюда и конфликты с руководством. Тут нужно либо доверять тренеру, либо увольнять. В Самаре ко мне никто не лез со словами, кого надо ставить. А что касается границ того, куда заходит руководство… Я бы ещё разделил руководителей. Одно дело, когда это номинальный президент, а другое – владелец, который тратит свои деньги. Но даже во втором случае — выслушать можно, но решения нужно принимать только самому. А то так по чьему-то совету поставишь троих в состав, уступишь и виноватым в поражении останешься только ты сам. Потом трибуны, журналисты и все болельщики начинают кричать о смене тренера. Все же уверены, что решение шло от тренера. Пресса пишет: «Плохой, слабый тренер».

– А как нам узнавать, что на тренера повлияли в плане состава?

– Никак не узнаете.

– Один раз узнали. Федун сам сказал: «По просьбе зрителей, то есть по моей, выпустили сверхатакующий состав».

– Ну, это исключение. Если только сам руководитель скажет. А так ни один тренер не признается в том, что ему говорит президент кого-то ставить. Ты это либо принимаешь, либо создаётся конфликт. Обычно конфликт приводит к тому, что убирают именно тренера.

Леонид Федун и Массимо Каррера Фото: РИА Новости

– Босс клуба на тренерской скамейке – это вмешательство в работу тренера?

– Понимаю, о ком вы говорите. Это там происходит десятилетиями и воспринимается уже нормально. Григорий Викторович Иванов делал и делает для футбольного клуба «Урал» очень многое. Всё, что происходит в раздевалке и на поле, он переживает через себя. Возможно, для европейского тренера был бы шок. Да, но мы же не знаем, что и как там происходит внутри. Видим только скамейку и эмоции. Я с Дмитрием Парфёновым иногда общаюсь, но никогда не спрашивал на эту тему.

– Неужели вам не интересно, влияет ли президент «Урала» на замены?

– Нет. Зачем мне лезть? Я уверен, что Парфёнов сам принимает все решения. Он точно не поставит в состав более слабого игрока, на его взгляд. Парфёнов сам был футболистом, в том числе сборной.

Комличенко, Каррера

– Вы в «Краснодаре» застали Комличенко. Насколько он был похож на человека, который будет играть в РПЛ?

– На тот момент было ещё непонятно. Да, Комличенко – высокий футболист с хорошим ударом. Если мяч летел в голову, он практически всегда забивал. Всегда выделялся фактурой, но не было видно, что человек может сыграть нестандартно. Скорее, где-то продавить, где-то пробить. Определённая скорость присутствовала. Комличенко – человек штрафной. Сейчас же он набрался определённого опыта, футбольных мозгов. Хотя, конечно, он выступал последнее время в чемпионате, который уступает РПЛ. Надеюсь, у Комличенко получится в «Динамо».

– А почему у него не получилось в «Краснодаре»?

– Смотрите: кто тогда был в нападении? Вандерсон, Смолов, Ари. Кто из них сильнее Комличенко? В атаке играли латиносы. Уровень мастерства у них на тот момент был гораздо выше, чем у Комличенко. Отсюда и аренда.

Черчесову вообще не стоит переживать. Соболев, Комличенко и Смолов станут только сильнее Каждый из них сделал правильный выбор. К июню атакующий потенциал национальной команды может стать мощнее.

– Вы были помощником и Кононова, и Карпина, двух абсолютно разных тренеров. Особенно в плане эмоций.

– Мы сейчас видим Тедеско, который бегает по бровке, и это нравится болельщикам. Он выбрасывает свои эмоции. Каррера был таким же. Спартаковские болельщики ещё живут Каррерой, надеясь на то, что Тедеско сможет показать то же самое. Эти эмоции, которые перешли с одного тренера на другого, видны. Кононов поработал между ними, и да, был менее эмоциональным.

Эмоции Массимо Карреры Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ожидали, что ваши слова про Карреру вызовут такую реакцию?

– А что я такого сказал? Моя мысль была только в том, что команду собирал Аленичев – Зобнин, Зе Луиш, Фернандо.

– Неочевидно, насколько от Аленичева зависело, кто придёт. Он не до конца даже купленными игроками управлял. Например, он хотел использовать Широкова, но ему не позволяли в какой-то момент из-за контакта.

– Бывают разные ситуации. Есть руководство, которое платит деньги. Возможно, «Спартак» не хотел продлевать контракт с Широковым. Я же говорил лишь о том, что команду собирал Аленичев. Мы же все знали, что хотели поставить Бердыева, а в последний момент его приход сорвался. Тогда руководство приняло решение сделать Карреру главным тренером. Он добавил энергетики, эмоций. Плюс Каррера работал с Конте и привил своё, итальянское. А футболисты в «Спартаке» и так были высокого уровня.

– И всё же – почему Аленичева уволили?

– Возможно, были завышенные требования со стороны руководства. Образно говоря, сказали в 10 играх набрать 27 очков. Поставьте Семаку такую задачу, выполнит он её? В «Спартаке» нет права на ошибку. Конечно, болельщики любят Карреру, до него чемпионства не было 16 лет. И мы все его уважаем и помним, что он сделал для «Спартака». Я лишь сказал, что команду собирал Аленичев, но именно Каррера привёл к чемпионству. Какая может быть реакция болельщиков на правду?

– Любая.

– Мне в «Инстаграме» написал один товарищ: «Хватит обливать грязью «Спартак». Я ответил ему: «Во-первых, я «Спартак» никогда не обливал грязью. Во-вторых, я говорю лишь о футболистах и игре, но не про клуб в целом». После этого он извинился, сказал, что погорячился. Не надо реагировать на слова, не обдумав их. Если бы вы мне не сказали, что была какая-то реакция на мои слова, то я даже бы не узнал.

– Реакция была, потому что Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых.

– Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звёздочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звёздочки приносили. Каррера принёс звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлён, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше.

– Долгое отсутствие чемпионства было для вас личной болью?

– Конечно да. Куда бы ни приехал, болельщики «Спартака» спрашивали меня, почему такие результаты?

– Кстати, почему?

– Потому что в команде постоянно перемены. И Черчесова, и Карпина увольняли за второе место. Почему мы в 90-х годах выигрывали? Потому что у нас был плюс-минус стабильный состав. На тренировках делали то, что и в играх. А когда происходит постоянная смена игроков, тренеров, схем, то результата не будет. Нужна стабильность.

– Насколько сложно было работать помощником Карпина?

– Мне очень нравилось, здорово работали. Да, он авторитарный, может прогнуть любого футболиста. Этого умения сейчас многим тренерам не хватает. Посмотрите, в «Ростове» игроки пашут как лошади. И Ерёменко, и остальные звёзды. Карпин своим авторитетом заставил работать от и до, поэтому «Ростов» на таком месте. А есть тренеры, которые прогибаются под некоторыми футболистами, и те не полностью выкладываются на поле.

— В 2009 году Карпин назвал ваши слова про Веллитона и 11-й номер бредом сумасшедшего. Поэтому было немного удивительно, когда вы стали работать вместе.

— Ну, Валера – он такой. Не может молчать, вы же знаете (улыбается). Я сам обожаю смотреть его флеш-интервью. За это его и болельщики любят: за его нестандартность, за то, как он ведёт себя. Влюбить в себя людей – это умение.

Валерий Карпин и Андрей Тихонов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Романцев, Горлукович

– Если ваш состав «Спартака» перенести в нынешний чемпионат России, боролись бы за чемпионство?

– Если взять состав 1997–98 годов, конкуренцию в борьбе за золото, конечно бы, составляли. Как минимум были бы выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда. В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжёлыми, график – предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. Мы после каждой тренировки уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность и по ходу игры.

«В «Спартаке» за семь лет умирал дважды. В Киеве – раз восемь за год» Откровения обладателя пяти золотых медалей России и одной украинской.

– Романцев никогда не говорил, что совершил ошибку, убрав вас?

– Нет. Если бы он посчитал, что был неправ, то сказал бы, наверное, это на широкую аудиторию. Если не говорит, значит, так и должно быть.

– Когда в последний раз общались с Романцевым?

– Ездили в Питер играть ветеранами, возвращались на «Сапсане», там разговаривали.

– О чём?

– Общие вещи. Копаться в неприятных моментах из прошлого точно смысла нет. Когда начинаешь что-то обсуждать, то одно цепляется за другое. А старое зачем вспоминать, если оно в каких-то моментах сложное?

Андрей Тихонов и Олег Романцев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Романцев считает, что помог вашей карьере, устроив встряску.

– Любой тренер так утверждал бы. Расскажу о забавном случае, но без имён. Я собирался пойти играть в одну команду, но там тренер не захотел. В итоге я оказался в более сильном клубе, и тот тренер сказал, что это благодаря ему. Мол, он меня не взял к себе и благодаря ему я ушёл в более сильную команду. Вы бы смеялись, узнав его фамилию.

— В 2000 году был момент, когда перед командой были задержки по зарплате. И вы решили уточнить этот вопрос у Романцева. Сейчас не считаете, что ошиблись, решившись? Романцев ведь очень не любил, когда его спрашивали про деньги.

— Наверное, это был один из моментов, который подтолкнул ситуацию к тому, чтобы меня убрали из команды. Но таким тогда было мнение многих ребят из коллектива: что нужно идти и спрашивать. А кто должен спрашивать? Капитан команды. Со мной было ещё 2-3 человека. Но говорил я. Это сегодня попробуй задержи игроку зарплату. А раньше нам запросто могли не платить, если мы начинали плохо играть. И зарплату, и премиальные.

— Какой была реакция Романцева?

— Предельно жёсткой. Я услышал слова, которые помню до сих пор. И понял, что конструктивного разговора не получится.

— Без мата?

— Матом он никогда не ругался. Но если плохо посмотрит, мы уже всё понимали. А если ещё и начнёт кричать – на него уже никто не смотрел. Мы понимали: всё, труба. В 1992 году мы выиграли чемпионство, и Романцев в раздевалке даже не поздравил нас, а начал пихать. Потому что мы сыграли дома вничью с «Океаном» из Находки.

«Самое страшное начиналось потом…» Секреты работы Романцева О том, как он выбирал состав на игру и в какие моменты время для него словно бы останавливалось.

– В одном интервью вы назвали себя самым нелюбимым футболистом Романцева. Преувеличили?

– Может быть, и не самым. Мы же прекрасно понимаем: когда тебя любят болельщики, у другого человека может возникнуть какая-то ревность. Не то чтобы он меня не любил, но у него были футболисты, к которым он относился по-другому, более лояльно. Я нормально это воспринимал. Выходил на поле – и делал своё дело. Ну не захотел видеть меня в команде – ничего страшного, ушёл в Самару и отыграл там четыре года. У нас всегда так: пока человек даёт результат, он нужен. Если перестаёт, не нужен.

– Отголоски советского времени?

– В прошлых поколениях было принято, что игроки заканчивали в 29-30 лет. В 28 уже называли стариком и ветераном. Это наше поколение немного подняло планку – я, например, играл долго, Семак, Семшов, Лоськов, Горлукович… Видно было, что люди могут играть и давать результат, зачем их списывать раньше времени?

– Горлукович – персонаж ещё тот. Аленичев рассказывал, как он отбирал у него мобильник и говорил по нему часами.

– У нас с Сергеем нас были отличные отношения. И мы смеялись над ним, и он над нами ржал. Специфический дедуля, конечно. Он же старше нас, поэтому, когда проигрывал в карты, деньги отдавал с трудом. Хотя там было-то по копеечке. А когда ты ему проиграл, он за тобой ходил и говорил: «Отдай пять рублей». Но это всё было по-доброму.

– Говорят, в парилке с ним было нереально?

– Да, он как сядет наверх и всё поддаёт, поддаёт жару – пока все не уйдут. Ну любил попариться Серёжа, что поделаешь.

«Спартак» — чемпион России 1996 года Фото: из личного архива Олега Романцева

– Насколько велика заслуга Романцева в тех чемпионских титулах «Спартака» – 50%?

– Больше, конечно. Когда в 90-х ушли Карпин и остальные, в команде было много молодёжи. Поэтому года с 96-го практически никого не продавали. Егора Титова могли, «Бавария» предлагала за него 15 миллионов. Клуб захотел чуть больше. Мне тоже звонили напрямую. Говорили, что в Голландии мной интересуются. Это было после матча с «Виллемом».

Видео доступно на «Чемпионате».

– Кто интересовался?

– «Аякс». Звонил посредник, которому дали авторизацию на переговоры. Я сказал ему, чтобы он позвонил в «Спартак». Он набрал. А там ему ответили: «Больше сюда не звоните». Знаю, что по мне и из Германии обращались. Но нам, игрокам, ничего не говорили. Потому что первый уйдёт, второй, третий – началась бы чехарда.

– Удивительно, как Аленичева отпустили.

– Он просто пришёл с готовым контрактом от «Ромы».

23 года назад Тихонов встал в ворота. Воспоминания героев легендарного эпизода Ностальгия!

– У Аленичева до сих пор есть мечта быть тренером «Спартака». У вас есть что-то подобное?

– Нет. Кто-то, может, об этом думает, но молчит.

– Мостовой?

– Давайте без фамилий. Многие мечтают тренировать «Спартак», но только единицам выпадает такая честь. Если тебя пригласили один раз и ты не дал результата, не думаю, что будет второй. А может, и заблуждаюсь. Писарев возвращался в «Спартак» четыре или пять раз, пока мы играли. И Черчесов тоже.

— Играя в «Спартаке», он тоже ходил с высоко поднятой головой?

– Да, никогда не опускал. Это его стиль. Может, он и помог ему достигнуть определённых результатов. И как вратарю, и как тренеру.

Руслан Нигматуллин, Станислав Черчесов и Дмитрий Тяпушкин Фото: twitter.com/AriDzuba

– Правда, что в «Спартаке» Черчесов держался немного особняком?

– Нет, как и всех остальных, могли его немножко подтравить, когда ему забивали. Но линию никто не переходил. Тем более он старше, а наше поколение воспитывали так, что старших надо уважать. Это сейчас от молодых можно наслушаться.

– У вас бывало такое?

– Один раз. Я в «Спартаке» сказал что-то молодому, а он потом мне в ответку. Потом в душе леща схватил и больше ничего не говорил. Потому что есть субординация. Когда тебе старшие говорят что-то по делу, зачем отвечать?

— Вы поиграли не только в высшей лиге, но и в первой, за «Химки». Что вспоминается из того периода?

— Я сейчас вспомнил лето, когда в Подмосковье горели торфяники. В Москве стоял невообразимый смог. В Премьер-Лиге тогда отменили все матчи, а первая лига играла — их за людей не считали. Когда бегаешь полтора часа и дышишь угарным газом, это, конечно, вредно для здоровья. В такие моменты прикрываешься майкой и хотя бы через неё пытаешься дышать. Своеобразные ощущения.

Кубок Легенд, ТВ

– Скоро Кубок Легенд. Готовитесь?

– Обычно играем в футбол пару раз в неделю. А когда на носу такой турнир – защищаешь цвета своего флага – нужно тренироваться чуть больше. Сейчас поеду в Катар на сборы: бег, тренажёрный зал, тренировочные матчи… К такой группе, которую я достал (Тихонов принимал участие в жеребьёвке «Кубка Легенд». – Прим. «Чемпионата»), нужно готовиться (улыбается).

– Еще не надоело побеждать в этом турнире?

– Мы всё-таки в России играем, перед своими болельщиками. Возможно, кому-то уже хочется видеть нового победителя, но мы тоже выходим играть и побеждать.

Альберт Риера и Андрей Тихонов на жеребьёвке Кубка Легенд в редакции «Чемпионата» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

– Как часто вы вообще играете в футбол?

– С Риерой играли в четверг в «Лужниках», а до этого – во вторник. По этим двум дням обычно играем. Мы играем вместе с Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым. Также приходят Широков, Павленко, Билялетдинов, Булыкин, Каряка…

– Это закрытые игры или любой может прийти посмотреть?

– Всё за сеткой. Конечно, можно посмотреть.

– Сейчас вы ещё часто бываете на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Насколько удаётся быть там искренним?

– Если бы мы с вами сидели за кофе, то выражались бы по-другому. В личной беседе, может, и пару ласковых слов сказали бы. А на телевидении нужно себя контролировать. При этом всё, что я говорю, искренне. Но не мне решать, условно, как себя должен вести «Зенит» с Кокориным – это дело клуба.

– А своё мнение у вас есть?

– Семак же дал понять, что Кокорин нужен команде.

– В каком веке мы живём, если чемпион страны объявляет о трансфере футболиста без его ведома? Кокорин хоть и отсидел, но не стал рабом.

– Правильно, футболисты – не крепостные. В соглашении нужна подпись игрока. Я так понимаю, в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину: «Мы с тобой продлеваем контракт, но сейчас просим тебя ради игровой практики уйти в аренду». Даже в этом случае он может отказаться. А когда люди узнают всё из прессы, наверное, это неправильно. Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин – нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений.

***

Вместо P.S.

Тихонов подбирает эмодзи к важным людям в истории «Спартака», с которыми он пересекался.



— Андрей, начнём с Черчесова. С чем ассоциируется?

– Корона. Человек привёл нашу сборную к королевским результатам.

– Хлестов.

– Больница. Плохая, конечно, ассоциация. Но мне очень запал в душу один эпизод. Мы каждый год играли на мини-футбольном турнире в Германии. И там случился очень неприятный стык. Хлестов играл в мяч, а его очень жёстко срубили, сверху, ногой. Случился перелом, у Димки потом даже прут внутри стоял. После этой травмы Романцев сказал, что мы больше не будем ездить на эти турниры из-за поведения соперников.

– Баранов.

– Пиво. Он у нас был любителем этого дела.

– Ширко.

– Классный парень, спокойный, уравновешенный. Когда ему пихали, то в плане эмоций его это никак не затрагивало (Тихонов выбирает смайлик со спящим лицом. – Прим. «Чемпионата»).

– Филимонов.

– Фил эмоциональный. Выберу картинку с драконом. Когда орал, то выглядел как дракон.

– Титов.

– Кубок. Благодаря этому человеку, «Спартак» выиграл много титулов.

– Карпин.

– Выберу картинку с человеком, который тренируется со штангой. За его силу. В «Спартаке» работать тяжело психологически, морально.

Видео доступно на «Чемпионате».

– Аленичев.

– Единственный человек в нашей стране, который выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и забивавший в каждой финальной игре. (Тихонов выбирает смайлик со словом «топ». – Прим. «Чемпионата»).

– Горлукович.

– Смайлик с деньгами. В хорошем смысле, конечно. Помню, он говорил капитанскую речь: «Ребят, мы приехали играть за деньги – не просто играем, а ещё и зарабатываем на этом. У всех есть семьи, вы же хотите хорошо жить».

– Олег Романцев.

– Видите, «топ» я отдал Аленичеву. Наверное, смайлик накаченной руки. Олег Иванович – сильный человек, игрок, принёс много чемпионств. На данный момент лучший тренер «Спартака» в истории. Да, можно добавить смайлик с сигаретой.

– Робсон.

– Наш первый иностранец в «Спартаке». Наверное, запомнился всем своим открытым характером. Мы его очень хорошо приняли, всегда веселил команду (Тихонов выбирает картинку клоуна. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, Робсон не обидится.



Беседовали: Арина Лаврова, Максим Пахомов, Павел Прохоров, Григорий Телингатер, Денис Целых.