Тюрьма не сломала Мамаева. Он хорош и идеально подошёл бы «Спартаку»

Павел Мамаев забил. Не в тюрьме, не на футбол и даже не кому-то в табло, а победный мяч «Партизану». И ведь он сделал все очень умно: отскочил от борющегося с вратарём Шомуродова, на опыте занял лучшую позицию для подбора и с отскока чётко попал в небольшой зазор между защитником и штангой.

Ну что тут сделать – Мамаев просто футбольный. И эту данную от природы предрасположенность не исправят ни суд, ни СИЗО, ни колония, ни общественное порицание. Мы же видим, что человек, больше года пролежавший на шконке, по-прежнему умеет больше, чем практически все, кто системно и без потрясений сейчас в РПЛ.

Ну вот возьмём тот же «Спартак» — этот клуб идеально подходит для сравнений, где двигаются скоростные, выносливые, молодые, сильные и очень дорогие Зобнин, Тиль и Крал. Да, в этой тройке есть уникальное здоровье, работоспособность, но за что там ещё зацепиться?

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Хоть кто-то из них видит поле и способен развернуть атаку как Мамаев? Хоть кто-то додумается до передачи пяткой, который сделал Мамаев в первой тайме? Хоть кто-то зряче сможет скинуть на дальнюю штангу летевший 40 метров мяч так, что ворота перед партнёром окажутся пустыми? И хоть кто-то сделает такой скрытый пас, что все соперники попадают, а юному Долгову для гола достаточно будет просто катнуть в ближний?

Да никто! И в этом большая беда сегодняшнего «Спартака», потерявшего всех, кто понимал, как играть в футбол – Фернадо, Ерёменко, Самедова, Попова, Ханни и даже Джано с Глушаковым. Да, повторю, у молодых другие сильные и востребованные в любом клубе качества – парней никто не критикует – но, кажется, они и сами понимают, как команде необходим хотя бы один игровик.

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Точнее, понятно это всё было ещё летом. Уже тогда мы задавались вопросом о том, в какой такой комбинационный футбол хочет играть Кононов с таким прямолинейным составом и таким тяжёлым Фернандо. Уже тогда мы удивлялись, а не много ли в команде однотипных игроков? И уже тогда замечали, что еще сидящей в тюрьме Мамаев – в перспективе идеальный вариант для обозначившего положительные принципы «Спартака».

А что, разве нет?

Во-первых, «Краснодар» уже разорвал с ним контракт.

Во-вторых, Кононов – чуть ли не единственный тренер, о котором Мамаев отзывался с восторгом и говорил, что будет уважать Олега Георгиевича всегда. Авторитетный игрок мог изменить и отношение к тренеру в команде и облегчить понимание непонятой кружевной игры.

В-третьих, подходящий Мамаев стал бы тем самым связующим звеном, ещё и способным сыграть на всех позициях в полузащите.

В-четвёртых, если государство могло быть против появления бывшего зэка в окологосударственных ЦСКА, «Динамо» или «Локо», то частный «Спартак» мог бы брать его без проблем.

В-пятых, Мамаев полностью бы соответствовал бы принципу Федуна о том, что любое упоминание в прессе, кроме некролога – это хорошо.

Ну ладно, бывает, не перехватили Павла летом, потому что точно не знали, когда его выпустят. Ладно, осенью уволили Кононова. Но почему даже после этого «Спартак» так и не вступил в переговоры с Мамаевым и просто отдал свободного агента в «Ростов»?

Нет, мы могли бы понять, если бы Мамаев, как старый армеец, отказал сам. Но полное отсутствие связи испытывающего проблемы «Спартака» с 30-летним, бесплатным и подходящим клубу футболистом – это просто сложно объяснить.

Впрочем, может, мы и ошибаемся. Может, Мамаев не потянет физически. Может, сорвётся, как человек с дурной репутацией. Но прошлогодний случай с Ерёменко и Поповым доказывает: неправы мы будем вряд ли. И совсем неудивительно, если «Ростов», с долгами, отверженными игроками и тренером-сбитым лётчиком по итогам сезона РПЛ будет выше благополучного и такого правильного «Спартака» Федуна.