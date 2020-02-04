Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе

Вот уже несколько недель Александр Кокорин не может разобраться со своим футбольным будущим. Когда казалось, что все беды уже позади, в карьере когда-то главного форварда России снова наметились сложности. И пока его друг Мамаев чувствует себя уверенно в «Ростове», Александр бегает на сборах «Зенита-2», не имея ни малейшего представления о том, что будет дальше. С чего началась его ссылка во вторую команду и чем же теперь всё закончится? В этой истории накопилось слишком много вопросов, на которые для широкой публики нет ответов. Попытались выделить главные.

Вопрос первый: был ли звонок Миллеру?

Если верить информации, которую недавно в своём телеграмм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру. Разговор был якобы про Кокорина, и именно после него клуб принял решение расстаться с форвардом.



«Две недели назад или около того всё началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и ни меньше. В свете сказанного, полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она [вероятность] есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов пять», — написал Уткин.



Чуть позже информацию уточнил журналист Иван Карпов:



«Некий человек из высоких кабинетов узнал, что Кокорин на сборе, и клуб поддерживает его возвращение в футбол. Чиновник связался с руководством клуба и заявил: «Уголовник в «Зените»? Вы с ума сошли?». После этого судьба недавно вышедшего из тюрьмы футболиста была предрешена», — рассказал Иван в эфире телеканала «Звезда».



Опровержения этой информации пока не было.

Как легендам СССР не давали вернуться в футбол. Кокорин на их фоне счастливчик Мы не проводим параллели. Мы вспоминаем, как это было раньше.

Вопрос второй: почему Кокорин отказался от перехода в «Сочи»?

Следующий этап этой истории — сорвавшаяся аренда в «Сочи». И отказ Кокорина тоже вызывает много вопросов. В «Сочи» у форварда была бы игровая практика, на него рассчитывал главный тренер этой команды. Но несмотря на то, что переход уже был оговорен между руководителями клубов, игрок отказался от этого варианта. Вот как он объяснил своё решение:

«Обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, могло быть по-другому. Я возвращался в клуб «Зенит», у меня были свои амбиции, какие-то свои планы».

Понять Александра можно: полгода готовишься бороться за чемпионство (его у Кокорина до сих пор не было), а тут всё меняется за какие-то несколько дней. Плюс ко всему добавим вопрос солидарности с главным тренером, который столько его поддерживал… Однако есть вероятность, что дело не только в этом, и фраза про некие «обстоятельства» имеет вполне конкретный контекст. Тут мы плавно подходим к следующему вопросу.

«Ротенберг позвонил Миллеру: «Дашь Кокорина, чтоб не вылететь?» Самая эпичная история последних дней – в комментариях пользователей. Шутки про «Спартак» тоже есть.

Вопрос третий: есть ли у Кокорина обида на Ротенберга?

История профессиональных взаимоотношений Кокорина и Бориса Ротенберга-старшего идёт с московского «Динамо». Именно последний вернул форварда из махачкалинского «Анжи» (к слову, тот уход Кокорина из «Динамо» случился за две недели до официального назначения Ротенберга президентом клуба). Так в чём же проблема? По одной из версий, у Кокорина осталась обида на бывшего босса из-за премиальных. Вроде бы «Динамо» не выплатило часть денег Кокорину, когда он уезжал в Петербург.

Как только эта информация появилась в прессе, Ротенберг заявил, что готов решить с Кокориным все финансовые споры: «Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в клубе менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи».

Позже выяснилось, что и у самого форварда был разговор с Ротенбергом-старшим.

«Был ли у меня разговор с Ротенбергом? Разговор был, но всё было решено до этого, думаю. И то, что в разговоре было, – могу сказать, что о переходе я действительно узнал только из прессы».

Вопрос четвёртый: перейдёт ли он в «Локомотив»?

После того как стало понятно, что с «Сочи» у Кокорина не сложилось, пошли слухи о его переходе в «Локомотив». Об этом в частности сообщил журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале. Эти слухи подогрело решение «Локомотива» отпустить Фёдора Смолова в испанскую «Сельту». Для многих этот переход, случившийся в предпоследний день трансферного окна, стал сюрпризом.

Таким образом, «Локомотив», остался практически без номинальных нападающих (не считая хрустального Эдера), а до возобновления чемпионата чуть меньше месяца.



Так что интерес «Локомотива» к Кокорину вполне может существовать. Тем более, и для самого футболиста этот клуб не чужой. В академии «Локо» он провёл шесть лет, за это время был несколько раз признан лучшим нападающим в первенстве спортивных школ Москвы.



Многое тут будет зависеть от позиции самого «Зенита». Если сверху действительно дана команда проучить Кокорина, ни о каком переходе в «Локо» речи, конечно же, не пойдёт. А если нет, то…

Вопрос пятый: что его ждёт, если он останется в «Зените-2»?

После отказа ехать в аренду клуб решил отправить Кокорина в «Зенит-2». Фарм-клуб петербуржцев выступает в третьем по силе дивизионе, дальше — пропасть и любительская лига. Недавно Василий Уткин заявил, что по ныне действующему контракту зарплата Саши в «Зените» составляет 20 тысяч рублей. Сам футболист признался, что Василий ему даже накинул.

На днях Кокорин присоединился к клубу в Турции, где проводит сбор команда Владислава Радимова. «Зенит-2» для подготовки к следующей части сезона собрался едва ли не раньше всех команд, выступающих во второй лиге. Первый матч в группе «Запад» ПФЛ сине-бело-голубые проведут только 5 апреля, но готовиться начали уже сейчас.



В основном, в команде играют воспитанники клуба — они проводят первые сезоны на профессиональном уровне. Средний возраст футболистов: 18-21 год. Кокорин на их фоне наверняка чувствует себя ветераном. Сразу по прибытии Радимов выложил фотографию с Александром в «Инстаграм» с подписью «он вернулся»

Вчера нападающий дебютировал за новую команду, и в первом же матче смог оформить дубль, забив молодёжной команде «Гремио Новоризонтино». Встреча закончилась крупной победой сине-бело-голубых 4:1.

Кокорин снова сделал дубль. Теперь всего-то за две минуты! В «Зените-2» Александр старается не унывать.

Следующий контрольный матч команда Радимова проведёт 6 февраля против клуба «Спартак» из сербской Суботицы. В ПФЛ «Зенит-2» располагается на третьей строчке, отставая от лидирующего «Велеса» на 4 очка. Если Кокорин останется там до лета, то его ждут домашние матчи с «Псковом» -747, «Коломной», «Олимпом», «Казанкой» и «Муромом». А также выезды в Великие Луки и Орехово-Зуево. Или всё-таки другие маршруты?