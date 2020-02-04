Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много

«Монако» прервал серию неудач. Команда Роберта Морено победила дома «Анже» после четырёх поражений в пяти матчах. Однако, судя по качеству игры, кризис до конца не преодолён.

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Почему у «Монако» опять кризис

Проблемы монегасков в последний месяц связаны, пожалуй, с несколькими причинами. Во-первых, так или иначе на результаты влияет недостаток опыта у Морено. Назначать в команду с амбициями «Монако» тренера, никогда прежде не работавшего главным на клубном уровне – огромный риск. 42-летнему испанцу просто не избежать ошибок, которых не совершил бы более зрелый специалист.

Одной из ошибок Морено стала резкая смена принципов игры. Футболисты «Монако» просили Леонарду Жардима сохранить тактическую схему с тремя центральными защитниками, которая лучше всего подходит для нынешнего состава. Под руководством испанца команда играет либо 4-3-3, либо 4-2-3-1 (хотя любимая система Морено – 4-4-2). Причём так происходило даже в двух матчах с «ПСЖ». Отсюда слабость в обороне. При Роберте монегаски ни разу не сыграли на ноль, пропустив 16 мячей. Центральные защитники Камил Глик и Гильермо Марипан медленные, а крайние – безбашенные, они регулярно совершают тактические промахи. Компенсировать недостатки синхронностью взаимодействий группы атаки пока, по понятным причинам, невозможно.

Кроме того, довольно странно выглядит селекция «Монако». Вместо того, чтобы укреплять «кричащие» позиции, монегаски перед закрытием зимнего трансферного окна берут двух игроков фактически на одно место – центральных полузащитников Юссуфа Фофана из «Страсбурга» и Орельена Тчуамени из «Бордо». В линию обороны добавляются только два молодых защитника – 19-летний Жан Марселин из «Осера» и 18-летний Страхиня Павлович, которого вдобавок оставили до конца сезона в «Партизане». По данным Transfermarkt, на всех январских новичков клуб потратил очень большую сумму – 60 млн евро, а заработал всего 750 тыс. евро на аренде вингера Генри Оньекуру в «Галатасарай». Значит, будет меньше денег на нужные летние трансферы.

Потери важных игроков тоже продолжают преследовать «Монако». С травмированными сейчас нет таких проблем, как раньше. Но теперь вредят дисквалификации. В нынешнем сезоне монагески заработали восемь красных карточек! В предыдущей игре с «Нимом» на 32-й минуте были удалены сразу двое – Тьемуэ Бакайоко и Желсон Мартинш, которому грозит шестимесячный «бан» за толчок судьи. Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров раскритиковал на днях работу арбитров:

«Я высказал мнение относительно системы VAR, так как статистика показывает, что большую часть времени решения выносятся не в пользу клуба. Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме», – сказал Петров. Чего же больше в заявлении российского босса «Монако»: желания судейства «в пользу клуба» или справедливости?

Головин снова в основе

В Ниме на скамейке запасных (впервые в сезоне Лиги 1) остался Александр Головин. Неужели полузащитник сборной России потерял доверие Морено после появления в «Монако» двух новых центрхавов? Положительный и крайне неприятный для нас ответ на этот вопрос мог дать сегодняшний матч с «Анже», если бы экс-«армеец» снова остался на скамейке. Однако на сей раз он попал в основу. Впрочем, кто знает, каким был бы тренерский выбор, не заработай дисквалификацию Бакайоко.

Морено продолжает творческий поиск в рамках системы с четырьмя защитниками. Отсутствие Желсона Мартинша и побед заставило испанского тренера сделать ставку на схему 4-4-2 ромбом: впереди Сеск Фабрегас максимально поддерживал двух нападающих – Стевана Йоветича и Виссама Бен-Йеддера. «Монако» в своих атаках сделал акцент на розыгрыш по центру, но периодически опасно подключались по флангам защитники Рубен Агилар и Фоде Балло-Туре.

Монегаски реализовали первый же голевой момент. По сути, этот гол команде Морено подарили центральный защитник «Анже» Исмаэль Траоре и вратарь Даниэль Петкович, который неожиданно заменил в воротах игравшего во всех предыдущих матчах Людовика Бютеля. Конечно, Фофана выдал прекрасную длинную передачу, а Йоветич сыграл просто здорово – быстро сообразил и пробил затылком. Вот только Траоре и заметно нервничавший с первых минут Петкович действовали в этом эпизоде безобразно, потеряли свои позиции. Кстати, черногорец забил черногорцу. «Монако» выиграл первый тайм, даже уступив по ударам – 4:6 (в створ – 2:3).

«Анже» прилично поддавил после перерыва, а монегаски сели глубоко на свою половину поля с целью удержать счёт 1:0 и почти не думали о контрвыпадах. Из игры выпадал Фабрегас, что с ним в «Монако» нередко происходит. Морено убрал атакующего полузащитника с поля, и Сеску это явно не понравилось. Два испанца даже не пожали друг другу руки. После замены на позицию Фабрегаса в группу атаки передвинулся Головин, который до 58-й минуты играл в тройке центрхавов.

К сожалению, эта встреча оказалась не лучшей для полузащитника сборной России. Он больше был занят черновой работой, нежели созиданием, тем не менее на 81-й минуте получил шанс забить. Головин убегал один на один после блестящей проникающей передачи Бен-Йеддера, но притормозил и позволил себя догнать в штрафной. Похоже, Александр просто очень сильно утомлён, играя матч за матчем, поэтому Морено и оставил его в запасе. Головин заработал от Whoscored 6,89 балла: это шестой результат среди игроков основы. В активе россиянина шесть отборов и один перехват.

Во втором тайме гости владели мячом 76% времени и значительно превзошли «Монако» по ударам – 10:2 (в створ – 1:1). Более классная команда реализовала бы те моменты, что создал «Анже». Монегаски завоевали очень тяжёлые три очка.