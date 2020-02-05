Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Барселона» может остаться без игрока из-за его неаккуратности в быту

Защитник «Барсы» Юмтити пойдёт в суд
Игорь Киреев
Игрок «Барсы» Юмтити может пропустить кубковую игру с «Атлетиком». В этот день у него суд
О главных футбольных и околофутбольных новостях – в нашем обзоре минувшего дня.
Футбол 0

«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре, у Мамаева гол и результативная передача

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Партизан» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой ростовской команды со счётом 3:1.

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Павел Мамаев. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий Александр Долгов упрочил преимущество ростовчан в счёте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Мамаев. На 73-й минуте форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол после подачи защитника Арсения Логашова. В концовке встречи, на 87-й минуте, нападающий «Партизана» Садик Умар сократил отставание сербской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом» 9 февраля, а «Партизан» встретится со «Спартаком» 8 февраля.

Кубок Матч Премьер. 2-й тур
04 февраля 2020, вторник. 18:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мамаев – 32'   0:2 Долгов – 57'   0:3 Шомуродов – 73'   1:3 Умар – 87' (пен)
Тюрьма не сломала Мамаева. Он хорош и идеально подошёл бы «Спартаку»
Топ-клубы России его просто упустили.

«Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе франкфуртской команды отметились нападающий Андре Силва и полузащитник Филип Костич, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола в составе «РБ Лейпциг» стал хавбек Даниэль Ольмо.

Кубок Германии. 1/8 финала
04 февраля 2020, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Силва – 17' (пен)   2:0 Костич – 51'   2:1 Ольмо – 68'   3:1 Костич – 90+5'

В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» принимал дюссельдорфскую «Фортуну». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Монако» с Головиным победил «Анже» в матче Лиги 1

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Анже» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Жереми Стина. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Вияла и Эрван Фенжан.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 18-й минуте автором забитого мяча стал Стефан Йоветич, которому ассистировал Юссуф Фофана. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле все 90 минут.

«Монако», набрав 32 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Анже» (30) — на 13-м месте. В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Амьеном». Матч состоится 8 февраля.

Франция - Лига 1. 23-й тур
04 февраля 2020, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Йоветич – 18'
Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много
Для самого полузащитника сборной России это был не самый яркий матч.

Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда, сообщает TV3.

По информации источника, с французским футболистом судятся владельцы его прошлого дома, которые требуют от игрока компенсацию в размере € 183 тыс. за причинённый имуществу ущерб. По словам владельцев, переехав в новое жилище, Юмтити оставил бассейн и паркет в плохом состоянии, а также сломал несколько кранов в доме. Заседание суда по данному делу состоится 6 февраля. В тот же день «Барселона» проведёт матч с командой из Бильбао. Отмечается, что Юмтити должен лично присутствовать на судебном заседании.

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в семи матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Барселона» опубликовала информацию о новой травме Дембеле

«Барселона» на официальном сайте опубликовала информацию о травме французского нападающего Усмана Дембеле.

У футболиста диагностирован полный проксимальный разрыв сухожилия правого бедра. В ближайшее время руководство и медицинский штаб клуба примут решение о методах лечения форварда. В последнее время он находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этой травмы француз пропустил более двух месяцев.

В 2017 году француз также порвал сухожилие бедра, но на левой ноге. Тогда ему понадобилась операция, после которой он восстанавливался на протяжении четырёх месяцев.

В нынешнем сезоне 22-летний французский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

3 вещи, которые «Барселоне» нужно улучшить уже сейчас
Сетьен наладил контроль мяча. Перечисляем вещи, которые нужно наладить теперь.

В «Тамбове» объяснили переезд в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал новость о переезде команды на стадион «Нижний Новгород» в одноимённом городе до конца нынешнего сезона.

«В Нижний Новгород переезжаем по двум причинам: во-первых, аренда обойдётся дешевле. А во-вторых, в Саранске люди совсем не ходят на футбол. А в Нижнем Новгороде народу побольше живёт, футбол любят. Надеемся, что выручкой сможем отбивать стоимость аренды», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Всего на арене в Нижнем Новгороде тамбовский коллектив проведёт пять встреч: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».

После 19 туров «Тамбов», набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

РФС создал селекционный отдел

Российский футбольный союз создал селекционный отдел с целью совершенствования формирования сборных команд.

Задачей нового подразделения будет поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов.

«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела — просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U17) привлекли Ирини Гашибаязову из „Баварии“, а в женскую молодёжную команду (U19) собираемся пригласить футболистку из „Ювентуса“.

Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах, как Германия, США или Израиль, есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру. Уверен, что создание селекционной службы и раздела „Селекция“ на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты», — сказал руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020