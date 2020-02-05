Игрок «Барсы» Юмтити может пропустить кубковую игру с «Атлетиком». В этот день у него суд

«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре, у Мамаева гол и результативная передача



В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Партизан» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой ростовской команды со счётом 3:1.



На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Павел Мамаев. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий Александр Долгов упрочил преимущество ростовчан в счёте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Мамаев. На 73-й минуте форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол после подачи защитника Арсения Логашова. В концовке встречи, на 87-й минуте, нападающий «Партизана» Садик Умар сократил отставание сербской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.



В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом» 9 февраля, а «Партизан» встретится со «Спартаком» 8 февраля.

Тюрьма не сломала Мамаева. Он хорош и идеально подошёл бы «Спартаку» Топ-клубы России его просто упустили.

«Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии



В матче 1/8 финала Кубка Германии «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Голами в составе франкфуртской команды отметились нападающий Андре Силва и полузащитник Филип Костич, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола в составе «РБ Лейпциг» стал хавбек Даниэль Ольмо.

В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» принимал дюссельдорфскую «Фортуну». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Монако» с Головиным победил «Анже» в матче Лиги 1



В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Анже» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Жереми Стина. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Вияла и Эрван Фенжан.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 18-й минуте автором забитого мяча стал Стефан Йоветич, которому ассистировал Юссуф Фофана. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле все 90 минут.



«Монако», набрав 32 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Анже» (30) — на 13-м месте. В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Амьеном». Матч состоится 8 февраля.

Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много Для самого полузащитника сборной России это был не самый яркий матч.

Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда



Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда, сообщает TV3.



По информации источника, с французским футболистом судятся владельцы его прошлого дома, которые требуют от игрока компенсацию в размере € 183 тыс. за причинённый имуществу ущерб. По словам владельцев, переехав в новое жилище, Юмтити оставил бассейн и паркет в плохом состоянии, а также сломал несколько кранов в доме. Заседание суда по данному делу состоится 6 февраля. В тот же день «Барселона» проведёт матч с командой из Бильбао. Отмечается, что Юмтити должен лично присутствовать на судебном заседании.



В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в семи матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Барселона» опубликовала информацию о новой травме Дембеле



«Барселона» на официальном сайте опубликовала информацию о травме французского нападающего Усмана Дембеле.



У футболиста диагностирован полный проксимальный разрыв сухожилия правого бедра. В ближайшее время руководство и медицинский штаб клуба примут решение о методах лечения форварда. В последнее время он находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этой травмы француз пропустил более двух месяцев.



В 2017 году француз также порвал сухожилие бедра, но на левой ноге. Тогда ему понадобилась операция, после которой он восстанавливался на протяжении четырёх месяцев.



В нынешнем сезоне 22-летний французский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

3 вещи, которые «Барселоне» нужно улучшить уже сейчас Сетьен наладил контроль мяча. Перечисляем вещи, которые нужно наладить теперь.

В «Тамбове» объяснили переезд в Нижний Новгород



Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал новость о переезде команды на стадион «Нижний Новгород» в одноимённом городе до конца нынешнего сезона.



«В Нижний Новгород переезжаем по двум причинам: во-первых, аренда обойдётся дешевле. А во-вторых, в Саранске люди совсем не ходят на футбол. А в Нижнем Новгороде народу побольше живёт, футбол любят. Надеемся, что выручкой сможем отбивать стоимость аренды», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Всего на арене в Нижнем Новгороде тамбовский коллектив проведёт пять встреч: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».



После 19 туров «Тамбов», набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

РФС создал селекционный отдел



Российский футбольный союз создал селекционный отдел с целью совершенствования формирования сборных команд.

Задачей нового подразделения будет поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов.



«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела — просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U17) привлекли Ирини Гашибаязову из „Баварии“, а в женскую молодёжную команду (U19) собираемся пригласить футболистку из „Ювентуса“.



Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах, как Германия, США или Израиль, есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру. Уверен, что создание селекционной службы и раздела „Селекция“ на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты», — сказал руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков.