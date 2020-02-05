«Здравствуй, Смолов!» Испанская журналистка попыталась озадачить нашего форварда

«Сельта» провела презентацию Фёдора Смолова. Клуб из Виго арендовал нападающего «Локомотива» до конца сезона за 600 тыс. евро. Если российский игрок проявит себя в составе «кельтов», то может быть выкуплен летом 2020-го.

Главное, что нужно знать о новом клубе Фёдора Смолова С кем и под чьим руководством будет играть российский форвард в «Сельте»?

О чём спрашивали Смолова на презентации

Естественно, Смолова первым делом попросили поделиться впечатлениями от перехода в «Сельту». Заодно спросили о новом партнёре по атаке – форварде сборной Испании Яго Аспасе. Фёдор отвечал на вопросы на приличном английском языке.

«Я очень рад и горд быть здесь. «Сельту» хорошо знают в России по игре Александра Мостового и Валерия Карпина. Я надеюсь сделать всё, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Что касается моего решения о переходе, чемпионат Испании – лучшая лига в мире. К тому же в детстве я смотрел матчи с участием Карпина и Мостового. Следил за командой. Аспас? Очевидно, что он звезда и очень умный футболист».

Самый оригинальный вопрос, пожалуй, задала местная журналистка. Она обратилась к Фёдору на русском языке, начав с фразы «Здравствуй, Смолов», и поинтересовалась, какой чемпионат российскому нападающему больше нравится – испанский или английский. Тема АПЛ была поднята в связи с информацией о том, что кандидатуру Смолова рассматривал в своё время «Манчестер Юнайтед».

«Лично мне больше нравится испанская лига, – произнёс приятные для собравшихся слова Фёдор. – Считаю, что она подходит мне больше, поскольку в Англии более силовой, атлетичный футбол. В чемпионате Испании атакующим игрокам проще себя проявить. Здесь все команды играют в атаку, показывают более техничный футбол. Так что я предпочитаю Ла Лигу».

Были и другие интересные вопросы. Например, испанские журналисты захотели узнать, почему российские игроки неохотно едут в Европу.

«Нет одной общей причины, на это влияет множество факторов. Всё индивидуально. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Проблемы с английским сказываются на адаптации русских футболистов за рубежом. Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России. Я могу отвечать только за себя и думаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Когда являешься ключевым игроком в своей команде, то получаешь предложения от заграничных команд и от клубов из России. Ты находишься в финансовой зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде за границу».

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Что говорили руководители «Сельты» про Смолова

Прокомментировали трансфер Смолова и руководители клуба из Виго. Вице-президент Педро Посада пожелал Фёдору сделать «Сельту» великой, а спортивный директор Фелипе Миньямбрес объяснил, почему удалось быстро решить вопрос с переходом.

«Сегодня нам выпала честь представить наше последнее приобретение в этом сезоне, – сказал Посада. – Пусть он и последний по дате, но мы ожидаем, что этот футболист станет одним из лучших по качеству игры. Смолов — русский игрок, у которого прекрасный послужной список. Надеемся, что он поможет нам выбраться из сложившейся ситуации, будет приносить голы. Верю, что нам вместе удастся в этом преуспеть. Мы приветствуем его в нашем клубе, городе. Надеемся, ты будешь здесь счастлив на поле и за его пределами. С этого момента всё к твоим услугам. Надеюсь, ты и сам будешь доволен, и поможешь сделать «Сельту» более великой командой».

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«Мы очень рады прибытию Смолова, – признался Миньямбрес. – Хотелось бы поблагодарить Фёдора, его агентов и «Локомотив» за то, что сделка прошла так быстро. Вcё было улажено за один день. Сказалось большое желание Фёдора, его агентов. К нам пришёл игрок, выступавший на самом высоком уровне в России, в составе своей сборной. Надеемся, что он продолжит в том же духе и здесь, не сбавляя свои показатели голов и передач, которые у него были в «Краснодаре», «Локомотиве», сборной России. Уверен, он нам поможет, поскольку это очень разносторонний форвард. Надеюсь, он сможет влиться в команду и сможет улучшить нашу статистику. Отмечу также, что Фёдор — очень нацеленный игрок, и он этим сразу стал заражать команду. Когда футболисты приходят с таким настроем, всё становится проще»

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Когда Смолов дебютирует в Виго

Напомним, Смолов дебютировал за «Сельту» в гостевом матче с «Валенсией». Российский нападающий вышел на замену за 16 минут до конца при счёте 1:0 в пользу валенсийцев и не сумел спасти свою команду от поражения. За четверть часа на поле Фёдор сделал четыре передачи (точных – три) и нанес один удар по воротам (заблокированный). В целом его игра заслужила положительные отзывы.

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Впервые на домашнем стадионе «Балаидос» в Виго экс-нападающий «Локомотива» должен сыграть в воскресенье, 9 февраля. «Сельта» примет в 23-м туре Примеры «Севилью». Гости в отличие от борющейся за выживание команды Смолова ведут борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, занимают четвёртое место.

«С качеством состава «Сельты» несправедливо ставить скромные цели, – добавил Смолов. – Это не отражает реальность. Надеюсь, что всё в скором времени изменится. Я сделаю для этого всё возможное».