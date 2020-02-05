Сложнейший соперник для «Ливерпуля» в Англии — клуб третьего дивизиона из Шрусбери

Команда Клоппа с трудом выиграла один матч из двух.

От первого матча «Ливерпуля» и клуба из третьего дивизиона «Шрусбери Таун» переигровка команд в 1/16 финала Кубка Англии отличалась двумя важнейшими факторами.

Во-первых, на этот раз мерсисайдцы решили играть даже не «полуторным» составом, а молодёжкой – на «Энфилде» с первой минуты сражался самый юный состав в истории «Ливерпуля» (средний возраст футболистов составлял всего 19 лет и 102 дня).

Юрген Клопп позволил себе и основной команде отдохнуть и хорошенько насладиться зимним перерывом. Поэтому с бровки молодыми футболистами руководил тренер «Ливерпуля» до 23 лет Нил Критчли. Тем временем немецкий специалист, по информации The Guardian, смотрел трансляцию матча на ноутбуке.

«Ливерпуль» едва не проиграл Кубок Англии. Но важнее, что у Клоппа есть крутые таланты Игра молодых звёздочек лидера АПЛ ценнее результатов кубковых матчей.

Во-вторых, игра на «Энфилде» оказалась вовсе не такой содержательной, как развесёлая перестрелка на «Монтгомери Вотерс Мидоу» (2:2). В первом тайме хозяева взяли мяч под контроль и стали безнадёжно пытаться пройти плотную оборону гостей. «Шрусбери» всей командой сидел у своих ворот и не допускал появления свободных зон у штрафной площади.

Впрочем, и сам «Ливерпуль» не создавал для обороны соперника неразрешимых задач. Мерсисайдцы в невысоком темпе катали мяч вдали от штрафной площади и лишь изредка подбирались к чужим воротам. Как правило, те редкие опасные атаки заканчивались неудачными подачами.

В первой половине игры команде Критчли явно не хватало ни скорости, ни движения, ни креатива в нападении. В результате счёт на табло «Энфилда» к перерыву так и не изменился.

Во втором тайме игра оживилась. Гости, которые до перерыва лишь отсиживались в обороне, наконец стали раскрываться. На старте второй половины игры они смотрелись даже лучше, чем хозяева. Итогом активности футболистов «Шрусбери Таун» стал мяч, забитый на 57-й минуте встречи. После прострела в штрафную площадь «Ливерпуля» гости со второй попытки сумели запихнуть мяч в чужие ворота. Тем не менее, воспользовавшись помощью бригады VAR, главный арбитр встречи зафиксировал офсайд и хладнокровно лишил «Шрусбери» такого долгожданного и вымученного гола.

Этот эпизод пошёл хозяевам на пользу. Вскоре «Ливерпуль» вновь завладел инициативой и к радости местных болельщиков открыл счёт в игре. Первый и единственный мяч во встрече получился до ужаса нелепым. После навеса Уильямса его однофамилец из «Шрусбери» случайно срезал мяч головой в собственные ворота. В оставшееся время игры гости уже ничего не смогли противопоставить сопернику, а «Ливерпуль» был даже ближе ко второму голу, чем клуб из третьего дивизиона к первому.

Тем не менее, несмотря на поражение, парни из «Шрусбери Таун» оставили о себе очень приятное впечатление. В обоих встречах 1/16 финала Кубка Англии футболисты команды из третьего дивизиона демонстрировали потрясающую самоотдачу и доставляли немало проблем «Ливерпулю».