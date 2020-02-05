Сложнейший соперник для «Ливерпуля» в Англии — клуб третьего дивизиона из Шрусбери

От первого матча «Ливерпуля» и клуба из третьего дивизиона «Шрусбери Таун» переигровка команд в 1/16 финала Кубка Англии отличалась двумя важнейшими факторами.
Во-первых, на этот раз мерсисайдцы решили играть даже не «полуторным» составом, а молодёжкой – на «Энфилде» с первой минуты сражался самый юный состав в истории «Ливерпуля» (средний возраст футболистов составлял всего 19 лет и 102 дня).
Юрген Клопп позволил себе и основной команде отдохнуть и хорошенько насладиться зимним перерывом. Поэтому с бровки молодыми футболистами руководил тренер «Ливерпуля» до 23 лет Нил Критчли. Тем временем немецкий специалист, по информации The Guardian, смотрел трансляцию матча на ноутбуке.
Во-вторых, игра на «Энфилде» оказалась вовсе не такой содержательной, как развесёлая перестрелка на «Монтгомери Вотерс Мидоу» (2:2). В первом тайме хозяева взяли мяч под контроль и стали безнадёжно пытаться пройти плотную оборону гостей. «Шрусбери» всей командой сидел у своих ворот и не допускал появления свободных зон у штрафной площади.
Впрочем, и сам «Ливерпуль» не создавал для обороны соперника неразрешимых задач. Мерсисайдцы в невысоком темпе катали мяч вдали от штрафной площади и лишь изредка подбирались к чужим воротам. Как правило, те редкие опасные атаки заканчивались неудачными подачами.
В первой половине игры команде Критчли явно не хватало ни скорости, ни движения, ни креатива в нападении. В результате счёт на табло «Энфилда» к перерыву так и не изменился.
Во втором тайме игра оживилась. Гости, которые до перерыва лишь отсиживались в обороне, наконец стали раскрываться. На старте второй половины игры они смотрелись даже лучше, чем хозяева. Итогом активности футболистов «Шрусбери Таун» стал мяч, забитый на 57-й минуте встречи. После прострела в штрафную площадь «Ливерпуля» гости со второй попытки сумели запихнуть мяч в чужие ворота. Тем не менее, воспользовавшись помощью бригады VAR, главный арбитр встречи зафиксировал офсайд и хладнокровно лишил «Шрусбери» такого долгожданного и вымученного гола.
Этот эпизод пошёл хозяевам на пользу. Вскоре «Ливерпуль» вновь завладел инициативой и к радости местных болельщиков открыл счёт в игре. Первый и единственный мяч во встрече получился до ужаса нелепым. После навеса Уильямса его однофамилец из «Шрусбери» случайно срезал мяч головой в собственные ворота. В оставшееся время игры гости уже ничего не смогли противопоставить сопернику, а «Ливерпуль» был даже ближе ко второму голу, чем клуб из третьего дивизиона к первому.
Тем не менее, несмотря на поражение, парни из «Шрусбери Таун» оставили о себе очень приятное впечатление. В обоих встречах 1/16 финала Кубка Англии футболисты команды из третьего дивизиона демонстрировали потрясающую самоотдачу и доставляли немало проблем «Ливерпулю».
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