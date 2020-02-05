Команда неадекватной молодости. Что означает трансферная политика ЦСКА

Минутка важной информации: средний возраст игроков в заявке ЦСКА в текущем сезоне – 23,6 года. «Армейцы» — самая молодая команда в нашем чемпионате, следом идут «Рубин» и «Спартак», а у «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», к примеру, суммарный опыт – на четыре года больше. Также важно обратить внимание, что в обойме красно-синих есть возрастные игроки, редко получавшие игровую практику: Щенников (28 лет, 0 матчей), Набабкин (33, 6), Васин (31, 4), Дзагоев (29, 4). То есть реально команда ЦСКА в некоторых матчах оказывается даже моложе.

В условиях конкурентной борьбы столь низкий средний возраст до сих пор вредил «армейцам», приводил к закономерной нестабильности. Казалось, руководство клуба постарается исправить ситуацию в ближайшее время путём точечного вкрапления классных состоявшихся исполнителей. Тем более худшие с точки зрения финансового положения времена, кажется, позади.



Но что мы увидели зимой?



Сначала в ЦСКА приехал 20-летний белорусский нападающий Шкурин.



Затем клуб сенсационно подписал 17-летнего защитника из Самары Котина.



И вот теперь на просмотр в главную команду приехал 20-летний вингер «Чертаново» Колесниченко.

В ЦСКА приехал новичок. Колесниченко входит в список 60 лучших молодых талантов мира Рейтинг составляли британцы.

Причём мы не можем говорить ни о нуждах второй команды (у ЦСКА, в отличие от «Спартака» или «Зенита», её нет), ни о трансфере под Юношескую лигу УЕФА (тот же «Зенит» активно закупался молодёжью летом, но ЦСКА в этом турнире не участвует). И сумма 130 тыс. евро, вложенная в трансфер того же Котина (очень солидные для 17-летнего парня деньги – ведь до сих пор он не провёл ни минуты во взрослом футболе!), намекает на то, что на парня всерьёз рассчитывают в скором будущем. И неслучайно он уже присоединился к новой команде в Кампоаморе.

Кто такой Никита Котин и зачем он Гончаренко

Трансфер Котина крайне любопытен также алгоритмом выбора.

Фото: pfc-cska.com

С одной стороны, ЦСКА выбрал защитника на позицию, не зарезервированную российским молодым футболистом. В схеме 3-4-3, преобладающей в сегодняшних тактических реалиях, справа играет 17-летний Карпов, в центре – 20-летний Дивеев. А левоногий центральный защитник у «армейцев» — исландец Магнуссон. Скорее всего, Котин в перспективе рассматривается вместо него.



С другой стороны, ЦСКА заплатил 130 тыс. евро не за сегодняшний уровень игрока (его измерить проблематично из-за отсутствия опыта игры на высоком уровне), а за данные. Данные, которые в клубе собираются развивать. Начальные характеристики у Котина действительно притягивающие.



Во-первых, у Никиты есть задатки первой передачи – как длинной, так и продольной между линиями. Сейчас видна хорошая техника исполнения, но прослеживаются проблемы с пониманием свободных зон и правильного адреса. Это точно можно исправить. Согласно Wyscout, Котин выполняет 11,52 длинных паса за матч с точностью 48,6%. Это хорошие, но не выдающиеся числа. Зато по передачам в финальную треть поля (9 за игру) Никита занимает 19-е место в молодёжном первенстве. Первое, кстати, у Карпова.



Во-вторых, Котин прилично действует в отборе. Он не слишком агрессивный и взрывной (и из-за этого иногда кажется, что он имеет небольшие ограничения в скорости, но реально без фитнес-данных сказать ничего невозможно), зато имеет отличный тайминг и длинные ноги – выбирает нужный момент для отбора. Эффективность его отборов составляет 77%, это очень хорошие цифры.



В-третьих, Котин – сильный в игре головой. Отлично чувствует, когда именно надо оттолкнуться от земли при вертикальных забросах с чужой половины, высоко выпрыгивает, играет как по мячу, так и сопернику. Как минимум борьбу он навязывает всегда. И отдельным пунктом вынесем игру Котина «на втором этаже» в чужой штрафной. Никита – лучший защитник молодёжного первенства по ударам головой (10 в сезоне). Он феноменально выбирает позицию и ловит мяч, сильно и акцентированно бьёт. Официально имеет один гол в сезоне, а реально мог забить ещё четыре-пять. Дважды суперспасения после его попыток совершали вратари, ещё трижды мяч попадал в штанги и перекладины.



Итого имеем: ЦСКА взял пусть не самого готового защитника для профессионального футбола (в том же молодёжном первенстве можно найти более взрослых игроков, которым сегодня в Премьер-Лиге было бы проще), зато одного из самых перспективных, наделённых красивыми и важными для современного футбола характеристиками.

«Гончаренко здорово меня развивает». Игрок ЦСКА – в топ-50 молодых талантов Европы Он в восторге от АПЛ, но в настоящее время счастлив в ЦСКА.

Что будет весной?

Лично меня не сильно удивит, если уже в каком-то весеннем матче ЦСКА выйдет на поле с тройкой обороны Карпов – Дивеев – Котин. А ещё у ЦСКА теперь есть 20-летний Шкурин. Это был трансфер без гарантии, но также очень любопытный, под сегодняшние нужды и одновременно на перспективу. Возможно, подпишет после просмотра контракт Колесниченко.

О чём всё это говорит? Да о том, что ЦСКА, видимо, не желает любой ценой решать задачи уже в ближайшее время. В клубе посчитали, что бороться с тем же «Зенитом» в сегодняшних реалиях, когда соперник может позволить себе Малкома за 40 млн, а ты в лучшем случае – купить интересных, но молодых балканцев (или арендовать бразильцев, но тоже сырых и прямиком с родины), слишком сложно. Зато если построить молодое ядро из русскоязычных футболистов, то через пару-тройку лет бережной огранки команда будет способна получить долгосрочное преимущество.



Когда-то такую же работу по строительству обороны проделал Газзаев, пригласив совсем сырых Березуцких и более опытного, но ещё не великого Игнашевича. К чему привела та работа вдолгую, мы помним. Вопрос, какой срок получит Гончаренко. Времена сейчас всё-таки другие.

Использованы данные Wyscout.