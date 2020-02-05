Два гола, «сухарь» и приз. Как сыграли новички ЦСКА и 16-летний вратарь

На данном этапе подготовки, посреди сборов, чёткого разделения на основу и резерв в ЦСКА ещё не существует. Почти у всех, за понятным исключением, есть шансы как повысить свой актуальный статус, так и понизить. Но по количеству свежих, малоизвестных или даже незнакомых широкой аудитории лиц «утренний» вариант состава чуть больше соответствовал определению «экспериментальный», нежели «вечерний». Помимо двух новых нападающих, одного подписанного и одного «просмотрового», Виктор Гончаренко определил в него 16-летнего вратаря Торопа. На этой троице я и сфокусировал внимание в спарринге с испанской командой с чудесным названием «Ориуэла» (в испанском написании оно выглядит для нашего глаза ещё более пикантно – Orihuela). Команда не бог весть какая (третий национальный дивизион; в Кампоамор футболисты добирались на личном автотранспорте), но очень бойкая и заводная. Для этого этапа подготовки – то, что надо.

Состав ЦСКА: Тороп – Кучаев, Елеев, Гогуа, Набабкин, Щенников – Бийол, Марадашвили, Дзагоев – Караев, Шкурин.

Тороп сыграл на ноль и получил приз лучшего игрока матча

Как правило, результаты зимних матчей не особо заботят тренеров и футболистов. Если только тебе не 16 лет и ты не дебютируешь в основе родного клуба. Для Владислава Торопа цифры на воображаемом табло сегодня имели самое серьёзное значение. Понимая, как важно юноше удачно стартовать во взрослой компании, тренеры команды серьёзнее обычного инструктировали защитников с хавбеками, призвав их к максимальной собранности и внимательности «дома». Распоряжение-пожелание главного полевые выполнили: работы у Торопа было немного (из семи ударов три блокировано, один пришёлся в штангу). А с той, что всё же выпала, парень справился безошибочно. Иначе не получил бы приз лучшего игрока матча.



В активе Торопа несколько прерванных фланговых подач, своевременный рывок к центру поля наперерез нападающему (опередил) и один по-настоящему тяжёлый мяч – после удара почти в упор. Больше технических элементов произвела впечатление уверенность дебютанта – невольно в голову полезли аналогии с 16-летним Акинфеевым. Если в тренировках Влад почтительно внемлет старшим, то в игре смело командовал партнёрами, в том числе «дедушками». Никаких Кириллов Анатольевичей или Аланов Елизбаровичей – Наба, Дзага. Уроки Овчинникова и Акинфеева не проходят даром.

Караев стал ещё ближе к контракту

До вчерашнего дня Караев оставался единственным участником сбора, ещё не узаконившим юридически отношения с ЦСКА. С приездом Колесниченко количество игроков на просмотре удвоилось. Но если чертановец только осваивается в новом интерьере и ещё не провёл ни единой тренировки, то камазовец на всех парах несётся навстречу контракту. В матче с «Ориуэлой» Давид не меньше Торопа заслужил индивидуального знака отличия.



В первом спарринге второго сбора, с австрийским «Сваровски Тиролем», нападающий заработал пенальти. Против испанцев Давид сработал ещё эффективнее и полезнее. Оба удара в створ до перерыва – его. Первый пришёлся в руку защитнику (местный рефери проспал), второй закончился голом после розыгрыша стандарта. После отдыха Караев не сбавил в активности и вдобавок к забитому мячу прибавил предголевой пас земляку Дзагоеву. Помимо достаточно высокой конкретики в завершении третий номер ЦСКА продемонстрировал большую вовлечённость в коллективную игру и отличную физическую готовность. Трудно поверить, что ещё пару месяцев назад человек бегал даже не одной – двумя лигами ниже. Лишний повод отметить проницательность «армейской» селекции.

Фото: «Чемпионат»

Шкурин впервые забил за ЦСКА

Белорусский нападающий произвёл менее целостное впечатление. В пассиве у Шкурина пять офсайдов и пара неиспользованных моментов. В активе – несколько выигранных единоборств и, собственно, гол. Первый для Ильи в красно-синих рядах. Что ещё требуется от «большого» нападающего? Раз забил – значит задачу выполнил.



Совсем новеньких, Котина с Колесниченко, наверное, уже увидим в следующих тестовых матчах. Для начала парням надо банально познакомиться и провести хотя бы несколько совместных тренировок с новыми партнёрами. Пока осматриваются.

Фото: «Чемпионат»

Марадишвили заработал 7 фолов. Это очень много

Константина Марадишвили новичком ЦСКА при всём желании не назовёшь. По стажу в системе клуба – с 7 лет! – с ним не каждый «старичок» сравнится. Но возможностей рассмотреть футболиста в первой команде прежде было немного. Тем приятнее оказались впечатления от его игры. Быстрые ноги, решительность в отборе и склонность к нестандартным решениям – такой набор характеристик позволяет хавбеку рассчитывать на игровые минуты в официальных матчах. Исчерпывающе всего об игре Марадишвили с испанцами скажет одна цифра: 7 фолов. Его этим утром били чаще всех на поле – банально не успевали обезвредить чисто. И всякий раз Константин поднимался и снова лез в самые горячие точки поля. Повременим с выводами, но, кажется, в недрах ЦСКА растёт и созревает ещё один исполнитель с задатками лидера. Притом самый что ни на есть коренной «армеец».