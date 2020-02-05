Роналду до сих пор топ! А что в 35 делали Зидан, Бекхэм и Роналдинью?

Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. К этому возрасту он достиг многого – список его достижений огромен, он выиграл множество трофеев и установил кучу рекордов. И это далеко не конец, учитывая в какой потрясающей форме португалец сейчас находится. Криштиану – уникален, ведь в этом возрасте многие звёзды мирового футбола уже завершили карьеру.

Роналду всё ещё великий! Португалец уже в топ-5 лучших снайперов за всю историю У «Ювентуса» новое достижение в Италии.

35 лет исполнилось 23 июня 2007



Зидан завершил карьеру в 34, сразу после чемпионата мира-2006. Попрощавшись с большим футболом, Зизу изредка играл в мини-футбол, принимал участие в рекламных кампаниях, давал мастер-классы и учился на тренера. Учился, как видим, хорошо.



Трофеи 35 годам: чемпион Италии (2), Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА (2), Кубок Интертото, чемпион Испании, Суперкубок Испании (2), победитель Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок (2), чемпион мира, чемпион Европы, футболист года во Франции (2). Также в 1998-ом году Зидан получил «Золотой мяч».

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

35 исполнилось 2 мая 2010 года



В начале 2010 года, спустя год после первой поездки в Италию, Бекхэм вернулся в «Милан» — руководство «ЛА Гэлакси» повторно отправило его туда в аренду на полгода. Но до конца сезона Серии А он не доиграл: в игре против «Кьево» Бекс получил травму сухожилия, из-за которой пропустил не только концовку чемпионата, но и ЧМ-2010, и часть сезона MLS. В сентябре Бекс вернулся на поле, а в ноябре вместе с «ЛА Гэлакси» стал победителем регулярного чемпионата Западной конференции MLS.



К тому времени в его коллекции трофеев уже было шесть титулов чемпиона АПЛ, два Кубка Англии и два – Суперкубка, выигранный финал лиги чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок Испании и множество личных наград.

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

35 исполнилось 22 сентября 2011 года



В феврале 2011 года Роналдо завершил карьеру и чуть позже возглавил оргкомитет по подготовке Бразилии к чемпионату мира-2014. Помимо этого, бразилец занялся агентским бизнесом – создал собственное агентство и начал искать молодые таланты. С первым же клиентом он идеально попал: Роналдо предложил сотрудничество Неймару.



Трофеи 35 годам: чемпион мира (х2), два Кубка Америки, бронза Олимпийских игр, Кубок УЕФА, Кубок Нидерландов, дважды выигранный чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Кубок Бразилии. А ещё Роналдо дважды выигрывал «Золотой мяч».

Фото: Michael Regan/Getty Images

35 исполнилось 29 сентября 2011 года



Последний в карьере сезон Шевченко провёл в «Динамо» Киев, работая вместе с Юрием Сёминым. Объявив об уходе из футбола 27 июля 2012 года, нападающий ушёл в политику: присоединился к партии «Вперёд, Украина!» и принял участие в парламентских выборах. Опыт оказался неудачным, депутатом Шевченко не стал и вернулся к футболу – начал учиться на тренера.



К своему 35-му юбилею Шевченко уже был пятикратным чемпионом Украины, трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины. За время, проведённое в «Милане», Шевченко выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Челси» нападающий выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В 2004-ом году он получил Золотой мяч.

Фото: Genya Savilov/EuroFootball/Getty Images

35 исполнилось 21 марта 2015 года

В июле 2015 Роналдиньо перешёл в бразильский «Флуминенсе», заключив контракт на год. Клуб, подписывая легендарного футболиста, надеялся на приток болельщиков, но должного маркетингового эффекта руководство не получило: нападающий играл ну очень плохо, мало тренировался, ни с кем из команды не общался, а еще постоянно пил кофе и курил, что очень раздражало тренерский штаб. Бразильская пресса писала, что Роналдиньо уже давно хочет закончить с футболом, потому что ему надоело, но продолжает играть ради старшего брата. Впрочем, надолго его не хватило: спустя семь матчей он покинул клуб, и с тех пор больше нигде не играл. Официально о завершении карьеры Роналдиньо объявил лишь в 2018 году, но к тому моменту все и так всё понимали.



Трофеи к 35: чемпион Испании (х2), Суперкубок Испании (х2), лига чемпионов, чемпион Италии, чемпион штата Рио-де-Жанейро, Кубок Либертадорес, Кубок Рио, Кубок Гуанабара, Кубок Мексики, Кубок Америки, чемпион мира, Кубок конфедераций. Также в 2005 году бразилец получил Золотой мяч.

Фото: Carmen Flores/Getty Images

35 исполнилось 22 апреля 2017 года



В свои 35 обладатель золотого мяча доигрывал в «Орландо Сити». С каждым матчем ему становилось все больнее и больнее выходить на поле – о себе давали знать старые травмы, которых за его карьеру набралось немало. По завершении сезона Кака принял решение завершить карьеру.



За 16 лет в футболе он стал чемпионом мира, дважды выиграл Кубок конфедераций, чемпионат Италии и Испании, взял Лигу чемпионов, Кубок Испании и Кубок Италии.